空気式ヒートポンプ給湯器の世界市場2026年、グローバル市場規模（一体型、分離型）・分析レポートを発表
2026年4月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気式ヒートポンプ給湯器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空気式ヒートポンプ給湯器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の空気式ヒートポンプ給湯器市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多角的に整理しています。
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市場概要
空気式ヒートポンプ給湯器は、逆カルノーサイクルの原理を利用して空気中の低温熱エネルギーを吸収し、それを高温エネルギーへ変換して水を加熱する装置です。圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張弁などで構成される冷媒循環システムにより、高効率な加熱を実現します。
本製品は省エネルギー性に優れており、従来の加熱方式に比べて環境負荷を低減できる点が特徴です。世界市場規模は2024年に39.7億ドルと評価され、2031年には51.69億ドルに達する見込みです。年平均成長率は3.9％と予測され、安定した成長が続くと見込まれます。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、省エネルギー機器への需要増加と環境規制の強化が挙げられます。脱炭素社会の実現に向けて、効率的な給湯システムへの関心が高まっています。また、電気料金の削減効果も導入促進の要因となっています。
一方で、初期導入コストの高さや設置条件の制約が課題となっています。さらに、各国の政策や関税制度の変化は市場環境や供給網に影響を及ぼす可能性があります。
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競争環境
本市場には多数の空調およびエネルギー機器メーカーが参入しており、競争は活発です。主要企業としてはClimaveneta、Johnson Controls、Rheem、Hisense Hitachi、Mcquay、Midea、DunAn Electro-Mechanical Technology、Qingdao ALKKT Energy、Guangdong Eurasian Refrigeration Equipment、Beijing Haiwu Technologyなどが挙げられます。
これら企業は高効率製品の開発や環境対応技術の強化を進め、市場シェア拡大を図っています。ブランド力や技術力、価格競争力が重要な競争要因となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、一体型と分離型に分類されます。一体型は設置が容易で家庭用途に適しており、分離型は大規模用途に対応できる柔軟性を持っています。
用途別では、住宅用、商業用、産業用に分類されます。住宅用が最大の市場を形成しており、エネルギー効率の高い家庭設備として需要が拡大しています。
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地域別動向
地域別では、アジア太平洋地域が最大市場であり、中国や日本、韓国などでの普及が進んでいます。都市化の進展やエネルギー効率向上政策が市場成長を支えています。
欧州では環境規制の厳格化により省エネルギー機器の需要が増加しており、北米でも持続可能なエネルギー利用の観点から導入が進んでいます。その他の地域でも徐々に市場が拡大しています。
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市場予測と将来展望
今後の市場は安定した成長を維持し、環境対応技術の進展とともに需要が拡大すると予測されます。特に高効率化やスマート制御機能の導入が市場競争を左右する要因となります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気式ヒートポンプ給湯器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空気式ヒートポンプ給湯器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の空気式ヒートポンプ給湯器市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多角的に整理しています。
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市場概要
空気式ヒートポンプ給湯器は、逆カルノーサイクルの原理を利用して空気中の低温熱エネルギーを吸収し、それを高温エネルギーへ変換して水を加熱する装置です。圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張弁などで構成される冷媒循環システムにより、高効率な加熱を実現します。
本製品は省エネルギー性に優れており、従来の加熱方式に比べて環境負荷を低減できる点が特徴です。世界市場規模は2024年に39.7億ドルと評価され、2031年には51.69億ドルに達する見込みです。年平均成長率は3.9％と予測され、安定した成長が続くと見込まれます。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、省エネルギー機器への需要増加と環境規制の強化が挙げられます。脱炭素社会の実現に向けて、効率的な給湯システムへの関心が高まっています。また、電気料金の削減効果も導入促進の要因となっています。
一方で、初期導入コストの高さや設置条件の制約が課題となっています。さらに、各国の政策や関税制度の変化は市場環境や供給網に影響を及ぼす可能性があります。
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競争環境
本市場には多数の空調およびエネルギー機器メーカーが参入しており、競争は活発です。主要企業としてはClimaveneta、Johnson Controls、Rheem、Hisense Hitachi、Mcquay、Midea、DunAn Electro-Mechanical Technology、Qingdao ALKKT Energy、Guangdong Eurasian Refrigeration Equipment、Beijing Haiwu Technologyなどが挙げられます。
これら企業は高効率製品の開発や環境対応技術の強化を進め、市場シェア拡大を図っています。ブランド力や技術力、価格競争力が重要な競争要因となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、一体型と分離型に分類されます。一体型は設置が容易で家庭用途に適しており、分離型は大規模用途に対応できる柔軟性を持っています。
用途別では、住宅用、商業用、産業用に分類されます。住宅用が最大の市場を形成しており、エネルギー効率の高い家庭設備として需要が拡大しています。
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地域別動向
地域別では、アジア太平洋地域が最大市場であり、中国や日本、韓国などでの普及が進んでいます。都市化の進展やエネルギー効率向上政策が市場成長を支えています。
欧州では環境規制の厳格化により省エネルギー機器の需要が増加しており、北米でも持続可能なエネルギー利用の観点から導入が進んでいます。その他の地域でも徐々に市場が拡大しています。
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市場予測と将来展望
今後の市場は安定した成長を維持し、環境対応技術の進展とともに需要が拡大すると予測されます。特に高効率化やスマート制御機能の導入が市場競争を左右する要因となります。