CLINKS株式会社は経済産業省による情報処理支援機関「スマートSMEサポーター」に認定されました
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介、以下「CLINKS」）は、2026年3月16日(月)、経済産業省が定める「情報処理支援機関（スマートSMEサポーター）」として正式に認定されたことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346807/images/bodyimage1】
この制度は、中小企業の生産性向上や経営基盤の強化を目的に、ITツールの提供や導入支援を行う企業を経済産業省が認定するものです。
CLINKSは、『コンピューターで人の笑顔を増やしていく』という企業理念のもと、各種ITアウトソーシングサービスや法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」などを展開しており、お客様のITに関する様々な経営課題の解決を支援しています。また、「AI DRIVEN COMPANY」として生成AIを積極的に活用し、効率的かつ高品質な技術提供を実現しています。企業の皆さまは、当社がスマートSMEサポーターに認定されたことにより、自社に最適なITツールを安心して選べるだけでなく、導入後の相談やサポートもスムーズに進められるようになります。
この認定を機に、より中小企業の皆さまの業務効率化やデジタル化を強力にサポートしてまいります。
■認定情報処理支援機関（スマートSMEサポーター）とは
中小企業のIT活用を支援するITベンダーなどを対象に、経済産業大臣が認定を行う制度です。中小企業が使いやすいITツールの開発促進や、中小企業のIT導入を通じた生産性向上を図る目的で創設されました。ITツールの導入を検討する中小企業は、スマートSMEサポーターに認定されたITベンダーの情報を活用し、依頼先選定の一助とすることができます。
認定番号：第58号-26030004
詳細はこちら：https://www.smartsme.go.jp/
■主な認定サービス 法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。すでに1000社以上の企業に導入されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346807/images/bodyimage2】
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346807/images/bodyimage1】
この制度は、中小企業の生産性向上や経営基盤の強化を目的に、ITツールの提供や導入支援を行う企業を経済産業省が認定するものです。
CLINKSは、『コンピューターで人の笑顔を増やしていく』という企業理念のもと、各種ITアウトソーシングサービスや法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」などを展開しており、お客様のITに関する様々な経営課題の解決を支援しています。また、「AI DRIVEN COMPANY」として生成AIを積極的に活用し、効率的かつ高品質な技術提供を実現しています。企業の皆さまは、当社がスマートSMEサポーターに認定されたことにより、自社に最適なITツールを安心して選べるだけでなく、導入後の相談やサポートもスムーズに進められるようになります。
この認定を機に、より中小企業の皆さまの業務効率化やデジタル化を強力にサポートしてまいります。
■認定情報処理支援機関（スマートSMEサポーター）とは
中小企業のIT活用を支援するITベンダーなどを対象に、経済産業大臣が認定を行う制度です。中小企業が使いやすいITツールの開発促進や、中小企業のIT導入を通じた生産性向上を図る目的で創設されました。ITツールの導入を検討する中小企業は、スマートSMEサポーターに認定されたITベンダーの情報を活用し、依頼先選定の一助とすることができます。
認定番号：第58号-26030004
詳細はこちら：https://www.smartsme.go.jp/
■主な認定サービス 法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。すでに1000社以上の企業に導入されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346807/images/bodyimage2】
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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