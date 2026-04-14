株式会社サンクユー、EC-CUBE構築の費用・流れ・機能・失敗しない進め方を解説するコラムを公開｜導入前に押さえるべき判断ポイントを体系化
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株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBEでのECサイト構築を検討している企業に向けて、費用の目安、導入の流れ、よく実装される機能、失敗しやすいポイントまでを整理したコラム『EC-CUBE構築完全ガイド｜費用・流れ・機能・失敗しない進め方を解説』を公開しました。
コラムでは、「自社に向いているのか」「どれくらいの費用がかかるのか」「どのように進めれば失敗しにくいのか」といった、導入前によくある疑問を体系的に解説しています。
■ EC-CUBE構築で企業が最初に悩みやすいポイント
EC-CUBEは、日本の商習慣に合わせやすいオープンソース型のEC構築プラットフォームで、業務や販売方法に合わせて柔軟に設計しやすい点が特長です。
一方で、自由度が高い分、「何をどこまで作るべきか」を最初に整理しないまま進めると、必要以上に費用がかかったり、公開後の運用が大変になったりすることがあります。
コラムでは、こうしたEC-CUBE特有の“自由度の高さゆえの難しさ”を踏まえ、導入前に判断材料を持って進める重要性を解説しています。
■ EC-CUBEが向いている企業・向いていない企業
本コラムでは、EC-CUBEが向いている企業として、販売方法や受注業務に独自性がある企業、会員ごとの価格や表示内容を変えたい企業、BtoB向け機能を組み込みたい企業、基幹システムや在庫管理との連携を検討している企業などを挙げています。
一方で、「一般的なEC機能があれば十分」「とにかく早く、できるだけ低コストで立ち上げたい」という場合は、ASP型カートの方が適しているケースもあるとしています。
大切なのは、EC-CUBEが優れているかどうかではなく、自社の要件に合っているかどうかだと整理しています。
■ EC-CUBE構築にかかる費用相場
コラムでは、EC-CUBE構築の費用は要件によって大きく変わるとしたうえで、比較的シンプルな構築であれば数十万円台から、企業向けの一般的なEC構築で100万～300万円前後、さらに複雑な要件や個別開発が増える場合は300万円以上になるケースもあると説明しています。
また、重要なのは総額だけではなく、デザイン、フロント実装、決済導入、配送設定、商品登録、会員機能、外部連携、テスト、公開対応、保守など、何にいくらかかっているかが見えることだとしています。
さらに、公開後の保守運用費として、セキュリティ対応、軽微な修正、機能追加、バージョンアップなどのコストも見落とせないと解説しています。
■ EC-CUBE構築の流れ
本コラムでは、EC-CUBE構築は単にデザインを作って公開するだけではなく、要件整理、設計、デザイン制作、実装、テスト、公開という流れで進むと説明しています。
特に最初の要件整理では、どのような商品を扱うのか、誰に売るのか、どのような受注・出荷・請求フローにしたいのかを整理しないまま進めると、途中で仕様変更が増えやすくなるとしています。
テスト工程では、購入フローだけでなく、受注メール、管理画面操作、配送計算、会員登録、スマホ表示など、実運用を想定した確認が重要だと解説しています。
■ EC-CUBEでよく実装される機能
コラムでは、会員登録、マイページ、クーポン、ポイント、決済連携、配送設定、メールテンプレート最適化などの一般的な機能に加え、帳票出力、注文データのCSV拡張、複数配送先対応、定期購入、商品ごとの送料設定などがよく実装されると紹介しています。
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBEでのECサイト構築を検討している企業に向けて、費用の目安、導入の流れ、よく実装される機能、失敗しやすいポイントまでを整理したコラム『EC-CUBE構築完全ガイド｜費用・流れ・機能・失敗しない進め方を解説』を公開しました。
コラムでは、「自社に向いているのか」「どれくらいの費用がかかるのか」「どのように進めれば失敗しにくいのか」といった、導入前によくある疑問を体系的に解説しています。
■ EC-CUBE構築で企業が最初に悩みやすいポイント
EC-CUBEは、日本の商習慣に合わせやすいオープンソース型のEC構築プラットフォームで、業務や販売方法に合わせて柔軟に設計しやすい点が特長です。
一方で、自由度が高い分、「何をどこまで作るべきか」を最初に整理しないまま進めると、必要以上に費用がかかったり、公開後の運用が大変になったりすることがあります。
コラムでは、こうしたEC-CUBE特有の“自由度の高さゆえの難しさ”を踏まえ、導入前に判断材料を持って進める重要性を解説しています。
■ EC-CUBEが向いている企業・向いていない企業
本コラムでは、EC-CUBEが向いている企業として、販売方法や受注業務に独自性がある企業、会員ごとの価格や表示内容を変えたい企業、BtoB向け機能を組み込みたい企業、基幹システムや在庫管理との連携を検討している企業などを挙げています。
一方で、「一般的なEC機能があれば十分」「とにかく早く、できるだけ低コストで立ち上げたい」という場合は、ASP型カートの方が適しているケースもあるとしています。
大切なのは、EC-CUBEが優れているかどうかではなく、自社の要件に合っているかどうかだと整理しています。
■ EC-CUBE構築にかかる費用相場
コラムでは、EC-CUBE構築の費用は要件によって大きく変わるとしたうえで、比較的シンプルな構築であれば数十万円台から、企業向けの一般的なEC構築で100万～300万円前後、さらに複雑な要件や個別開発が増える場合は300万円以上になるケースもあると説明しています。
また、重要なのは総額だけではなく、デザイン、フロント実装、決済導入、配送設定、商品登録、会員機能、外部連携、テスト、公開対応、保守など、何にいくらかかっているかが見えることだとしています。
さらに、公開後の保守運用費として、セキュリティ対応、軽微な修正、機能追加、バージョンアップなどのコストも見落とせないと解説しています。
■ EC-CUBE構築の流れ
本コラムでは、EC-CUBE構築は単にデザインを作って公開するだけではなく、要件整理、設計、デザイン制作、実装、テスト、公開という流れで進むと説明しています。
特に最初の要件整理では、どのような商品を扱うのか、誰に売るのか、どのような受注・出荷・請求フローにしたいのかを整理しないまま進めると、途中で仕様変更が増えやすくなるとしています。
テスト工程では、購入フローだけでなく、受注メール、管理画面操作、配送計算、会員登録、スマホ表示など、実運用を想定した確認が重要だと解説しています。
■ EC-CUBEでよく実装される機能
コラムでは、会員登録、マイページ、クーポン、ポイント、決済連携、配送設定、メールテンプレート最適化などの一般的な機能に加え、帳票出力、注文データのCSV拡張、複数配送先対応、定期購入、商品ごとの送料設定などがよく実装されると紹介しています。