ちぃたん☆ぼんばーずOSK 4月生誕祭メンバー紹介企画 「桜羽りおな」インタビュー公開
関西を拠点にライブ・イベント出演を中心に活動中のアイドルグループ「ちぃたん☆ぼんばーずOSK」は、4月生誕祭メンバー紹介企画の一環として、メンバー個別インタビューを公開いたします。
本企画では、各メンバーの活動への想いや成長、今後の目標などを発信し、認知拡大およびファンとの関係強化を目的としています。
４月生誕メンバー「桜羽りおな」のコメントを紹介いたします。
■デビューしてから今までで、一番印象に残っている出来事は何ですか？
「3月20日に開催したワンマンライブです。これまで『ここで満員の景色を見る』という目標に向かってがんばってきました。ステージからファンの皆さんの顔が見えた瞬間の感動は、今でも強く心に残っています。
新曲『流星ダイヤモンド』を初披露し、新たなスタートを切ることができた、大切な1日になりました。」
■その出来事を通して、自分が成長したなと思うところはどこですか。
「この経験を通して、さらに上の目標に向かって挑戦したいという気持ちが強くなりました。また、ファンの皆さんへ恩返しをしたいという想いもより一層大きくなりました。
これからも成長し続け、皆さんに希望や元気を届けられる存在になりたいと思っています。」
■応援してくれているファンの皆さんへ、今の気持ちを教えてください。
「何度『ありがとう』と伝えても足りないくらい、感謝の気持ちでいっぱいです。大切な時間やお金をかけて会いに来てくださること、りおなのことを考えてくださる時間、忙しい中でも時間を作ってくださること、そしてXで写真を投稿してくださったり、コメントをくださること、1つひとつ全部が本当に嬉しく、支えになっています。
たくさんのアイドルがいる中で、ちぃたん☆ぼんばーずOSKを見つけて、りおなを応援してくださっていることは、奇跡のように感じています。この感謝の気持ちをこれからもずっと忘れずに、さらに成長していけるよう努力していきます。いつも本当にありがとうございます。」
■生誕祭を迎える今、これからアイドルとして頑張りたいこと・目標は何ですか？
「ちぃたん☆ぼんばーずOSKを、もっとたくさんの方に知っていただけるようにがんばりたいです。また、バレエを取り入れたアイドルとして、自分らしい表現を大切にしながら、多くの方に『すごい』と思ってもらえるようになりたいです。
これからも様々なことに挑戦し、少しずつでも成長していけるよう努力していきます。」
■ちぃたん☆ぼんばーずOSKのメンバーとして、大切にしていることは何ですか？
「ファンの皆さんや事務所の方、スタッフさん、メンバー、家族など、周りの方への感謝の気持ちを忘れないことです。また、仲間を大切にし、礼儀をしっかりすることも大事にしています。
そして、見てくださる方に幸せな気持ちになってもらえるようにということを、いつも意識しています。」
本企画は今後も継続的に展開し、4月生誕祭メンバーの魅力発信およびグループ全体の認知拡大を図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346826/images/bodyimage1】
配信元企業：ONTIMES株式会社
本企画では、各メンバーの活動への想いや成長、今後の目標などを発信し、認知拡大およびファンとの関係強化を目的としています。
４月生誕メンバー「桜羽りおな」のコメントを紹介いたします。
■デビューしてから今までで、一番印象に残っている出来事は何ですか？
「3月20日に開催したワンマンライブです。これまで『ここで満員の景色を見る』という目標に向かってがんばってきました。ステージからファンの皆さんの顔が見えた瞬間の感動は、今でも強く心に残っています。
新曲『流星ダイヤモンド』を初披露し、新たなスタートを切ることができた、大切な1日になりました。」
■その出来事を通して、自分が成長したなと思うところはどこですか。
「この経験を通して、さらに上の目標に向かって挑戦したいという気持ちが強くなりました。また、ファンの皆さんへ恩返しをしたいという想いもより一層大きくなりました。
これからも成長し続け、皆さんに希望や元気を届けられる存在になりたいと思っています。」
■応援してくれているファンの皆さんへ、今の気持ちを教えてください。
「何度『ありがとう』と伝えても足りないくらい、感謝の気持ちでいっぱいです。大切な時間やお金をかけて会いに来てくださること、りおなのことを考えてくださる時間、忙しい中でも時間を作ってくださること、そしてXで写真を投稿してくださったり、コメントをくださること、1つひとつ全部が本当に嬉しく、支えになっています。
たくさんのアイドルがいる中で、ちぃたん☆ぼんばーずOSKを見つけて、りおなを応援してくださっていることは、奇跡のように感じています。この感謝の気持ちをこれからもずっと忘れずに、さらに成長していけるよう努力していきます。いつも本当にありがとうございます。」
■生誕祭を迎える今、これからアイドルとして頑張りたいこと・目標は何ですか？
「ちぃたん☆ぼんばーずOSKを、もっとたくさんの方に知っていただけるようにがんばりたいです。また、バレエを取り入れたアイドルとして、自分らしい表現を大切にしながら、多くの方に『すごい』と思ってもらえるようになりたいです。
これからも様々なことに挑戦し、少しずつでも成長していけるよう努力していきます。」
■ちぃたん☆ぼんばーずOSKのメンバーとして、大切にしていることは何ですか？
「ファンの皆さんや事務所の方、スタッフさん、メンバー、家族など、周りの方への感謝の気持ちを忘れないことです。また、仲間を大切にし、礼儀をしっかりすることも大事にしています。
そして、見てくださる方に幸せな気持ちになってもらえるようにということを、いつも意識しています。」
本企画は今後も継続的に展開し、4月生誕祭メンバーの魅力発信およびグループ全体の認知拡大を図ってまいります。
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