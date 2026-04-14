世界のプラスチック押出ライン向けX線測定システム市場、自動化および品質管理の進展に牽引され2032年までに8億6600万米ドルを突破へ

世界のプラスチック押出ライン向けX線測定システム市場、自動化および品質管理の進展に牽引され2032年までに8億6600万米ドルを突破へ