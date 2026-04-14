炭素回収世界市場の深層分析2026-2032：市場規模・成長率・競合戦略・地域別展望
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世界の産業界は今、「脱炭素」という待ったなしの課題に直面しています。その中で最も注目される技術の一つが炭素回収（Carbon Capture） です。このたび、信頼ある市場調査機関 GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、「炭素回収の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、炭素回収市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1163533/carbon-capture
炭素回収とは？ - カーボンニュートラル実現の「切り札」
炭素回収とは、物理的・化学的・生物学的な手法を用いて、工業排ガスやエネルギー関連の排出源から二酸化炭素（CO?）を分離・回収・濃縮する一連の技術群を指します。回収されたCO?は、輸送、利用（炭素循環）、または貯留（CCUS）へとつながります。発電、セメント、製鉄、化学、製油、水素製造など、削減困難な産業分野における最重要な脱炭素手段として、世界中で実証から大規模展開への移行期を迎えています。
市場分析：なぜ炭素回収が今、産業界の必須投資なのか？
市場成長を駆動する4つの原動力
産業脱炭素化の圧力：欧州のカーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）や日本のGX推進戦略により、排出量の多い製品を扱う企業は競争力を維持するために炭素回収の導入が不可避になりつつあります。
ネットゼロ政策の具体化：2024年から2025年にかけて、米国・中国・EUが相次いで炭素回収への補助金制度を拡充。特に米国の45Q税額控除は、回収量1トンあたり85ドルまで引き上げられました。
炭素価格メカニズムの浸透：EU ETSの炭素価格は2025年に過去最高の100ユーロ近くまで上昇。炭素回収は、排出権購入よりも経済的な選択肢として認知され始めています。
低炭素水素需要の拡大：青水素製造には炭素回収が必須であり、世界各国の水素サプライチェーン構築計画が市場を下支えしています。
ビジネスモデルの進化 - 政策主導から経済主導へ
従来の炭素回収事業は政府助成金や実証事業に依存する傾向が強かったのですが、現在は長期オフテイク契約やカーボンクレジットを活用した収益モデルが確立されつつあります。特に、回収したCO?を石油増進回収（EOR）や合成燃料、建材原料として活用するCCUSモデルは、すでに採算ラインに達した案件も出始めています。
?展??：炭素回収市場を変える5つの革新トレンド
1. 大規模統合型CCUSハブの台頭
単一施設での回収から、産業クラスター単位でのCO?共同回収・輸送・貯留へと移行しています。例えば、欧州の「Northern Lights」プロジェクトや、日本の苫小牧CCS実証事業は、複数企業が共有するインフラモデルの成功例です。2030年までに全世界で50以上の大規模CCUSハブが稼働すると予測されています。
2. 化学吸収法の効率革命（アミン系溶媒の進化）
世界の産業界は今、「脱炭素」という待ったなしの課題に直面しています。その中で最も注目される技術の一つが炭素回収（Carbon Capture） です。このたび、信頼ある市場調査機関 GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、「炭素回収の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、炭素回収市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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炭素回収とは？ - カーボンニュートラル実現の「切り札」
炭素回収とは、物理的・化学的・生物学的な手法を用いて、工業排ガスやエネルギー関連の排出源から二酸化炭素（CO?）を分離・回収・濃縮する一連の技術群を指します。回収されたCO?は、輸送、利用（炭素循環）、または貯留（CCUS）へとつながります。発電、セメント、製鉄、化学、製油、水素製造など、削減困難な産業分野における最重要な脱炭素手段として、世界中で実証から大規模展開への移行期を迎えています。
市場分析：なぜ炭素回収が今、産業界の必須投資なのか？
市場成長を駆動する4つの原動力
産業脱炭素化の圧力：欧州のカーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）や日本のGX推進戦略により、排出量の多い製品を扱う企業は競争力を維持するために炭素回収の導入が不可避になりつつあります。
ネットゼロ政策の具体化：2024年から2025年にかけて、米国・中国・EUが相次いで炭素回収への補助金制度を拡充。特に米国の45Q税額控除は、回収量1トンあたり85ドルまで引き上げられました。
炭素価格メカニズムの浸透：EU ETSの炭素価格は2025年に過去最高の100ユーロ近くまで上昇。炭素回収は、排出権購入よりも経済的な選択肢として認知され始めています。
低炭素水素需要の拡大：青水素製造には炭素回収が必須であり、世界各国の水素サプライチェーン構築計画が市場を下支えしています。
ビジネスモデルの進化 - 政策主導から経済主導へ
従来の炭素回収事業は政府助成金や実証事業に依存する傾向が強かったのですが、現在は長期オフテイク契約やカーボンクレジットを活用した収益モデルが確立されつつあります。特に、回収したCO?を石油増進回収（EOR）や合成燃料、建材原料として活用するCCUSモデルは、すでに採算ラインに達した案件も出始めています。
?展??：炭素回収市場を変える5つの革新トレンド
1. 大規模統合型CCUSハブの台頭
単一施設での回収から、産業クラスター単位でのCO?共同回収・輸送・貯留へと移行しています。例えば、欧州の「Northern Lights」プロジェクトや、日本の苫小牧CCS実証事業は、複数企業が共有するインフラモデルの成功例です。2030年までに全世界で50以上の大規模CCUSハブが稼働すると予測されています。
2. 化学吸収法の効率革命（アミン系溶媒の進化）