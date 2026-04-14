ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するダイヤモンドジュエリー「ラザール ダイヤモンド」は、新作リング「GCT」・「TRANSIT」を全国発売（5月15日予定）に先駆けて期間限定のポップアップ『DIAMOND CAFE（ダイヤモンドカフェ）』にて先行販売いたします。“The World's Most Beautiful Diamond(R)”を掲げるラザール ダイヤモンドの世界観の中で、長く受け継がれてきた知識・技術を礎に、最新鋭の技術でさらなる進化を遂げた、まったく新しいクリエイティブな鍛造リングをぜひご覧ください。

白い花々が咲き誇る会場では、ブランドの世界観を体感いただけるフォトスポットや、運命のダイヤモンドジュエリーを導き出すオリジナルタロット、気軽に楽しめるジュエリーの試着体験など、多彩な体験コンテンツをご用意しています。さらに、本イベントのためにご用意したオリジナルカフェメニューや期間中のみ手に入る限定グッズも登場します。ぜひこの機会にNYの洗練された美意識から生まれたラザール ダイヤモンドの世界観を存分にお楽しみください。

＊事前予約の方には、オリジナルフラワーブーケと限定ブランドブックをプレゼントいたします。

POP UP イベント スペシャルサイト

https://www.lazarediamond.jp/lp/diamondcafe/





【新作リング先行販売／イベント実施概要】

『DIAMOND CAFE』by LAZARE DIAMOND

開催期間：2026年４月25日（土）- 2026年5月3日（日）

場所：L‘OFFICIEL COFFEE

住所：〒107-0061 東京都港区北青山3-8-5 表参道A1出口徒歩2分

営業時間：11:00-19:00（最終入場18：30）

入場料：無料

予約優先：POP UP EVENTスペシャルサイトより、公式LINEアカウントを友だち登録してご予約ください

https://www.lazarediamond.jp/lp/diamondcafe/

【新作の先行販売】

５月15日(金)予定の全国発売に先駆けて、新作リング２型を会場で先行販売いたします。





GCT（ジーシーティ）

これからずっと、同じ時間を刻んでいこう

NYのグランドセントラル駅を象徴する四面時計にインスパイアされたリング。時刻を表すメレダイヤモンドを両側面に8石施し、アームの独自加工も相まって、サイドから浮き立つような個性と煌めきを放ちます。プレーン、ベゼルセッティング、２列パヴェのバリエーションを揃え、リングの幅を含めて6種から選べる楽しみも。最新鋭の鍛造技術により生み出された存在感ある輝きと滑らかな着け心地を誇るリングが、新たに始まるおふたりの時間を彩ります。





Price(税込)：(上)363,000円 (中)605,000円、(下)330,000円

Carat： (上)0.04ct、(中)0.28ct、(下)0.07ct

Material： Pt950









TRANSIT（トランジット）

ともに旅する喜びを、このリングに込めて

おふたりが出会い、ともに人生の旅を始める様を、二本の線路が一本に交わり合わさっていくデザインでスタイリッシュに表現。最新鋭の鍛造技術とクラフトマンの緻密な手作業により、クリエイティブな魅力が際立つリングが誕生しました。プレーンなクロス、チェック模様のオリジナルテクスチャー「スクラッチマット」、１列または２列のメレダイヤモンド。バリエーションとリングの幅を選べる8種から、それぞれの個性に合った一本を見つけてください。





Price(税込)：(上)418,000円、(下)462,000円

Carat： (下)0.11ct

Material：Pt950





【ジュエリー購入ノベルティ】





イベント期間中、ダイヤモンドジュエリーをご購入いただいたお客さまへ、LAZARE DIAMONDのロゴが刻印されたレザーキーチャームをプレゼント。

















【カフェメニュー】

既存のカフェメニューに加え、イベント期間限定で、LAZARE DIAMONDのロゴやイベントモチーフをあしらった、ここでしか味わえないオリジナルスイーツ＆ドリンクをご用意しています。

＊支払方法はキャッシュレス決済のみ

＊なくなり次第終了





【体験型コンテンツ】

2階のジュエリーコンシェルジュデスクでは、運命のダイヤモンドジュエリーを導き出すオリジナルタロット体験をお楽しみいただけます。あわせて、ダイヤモンドの魅力や歴史、ジュエリー選びに関するご相談も承ります。3階では、カフェに立ち寄るような感覚で、ジュエリーの試着体験を気軽にお楽しみいただけます。ご試着いただいた方には、ダイヤモンドジュエリーとの特別な瞬間を収めたチェキを、オリジナル台紙に入れてプレゼントいたします。

【事前予約特典】

LAZARE DIAMOND公式LINEをお友達登録のうえ、事前予約をしていただいた方に「フラワーブーケとブランドブック」をプレゼントいたします。ご来店時に予約画面をご提示ください。

＊なくなり次第終了

【イベント限定グッズ】

イベント期間限定で、LAZARE DIAMONDのロゴや限定ビジュアルをあしらったオリジナルグッズをご用意しています。

＊支払方法はキャッシュレス決済のみ

＊なくなり次第終了





【ブランド概要】

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

https://www.lazarediamond.jp/about/





■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外46店舗（2026年3月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ： https://www.primoghd.co.jp/







