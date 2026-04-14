株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(所在地：東京都港区、代表取締役執行役員社長：平山 公通)が日本におけるマスターライセンスを保有する、きかんしゃトーマス原作出版80周年「きかんしゃトーマスの世界展～はたらく機関車たちのおはなし～」が、2026年4月15日(水)より横浜高島屋にて期間限定で開催されます。





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横浜高島屋では、4月15日(水)～27日(月)の期間、＜きかんしゃトーマスの世界展＞を開催します。今から80年前の1945年、イギリスの牧師ウィルバート・オードリーが息子のために即興で語り聞かせた機関車のお話が元となって誕生した『The Railway Series(汽車のえほん)』。そこから始まった物語「きかんしゃトーマス」は今も世界中の子どもたちに愛され続けています。

本展は原作出版80周年を記念し、トーマスとなかまたちが歩んできた軌跡をたどりながら、その世界観をより深く感じていただけるよう展示に趣向を凝らしています。まるで絵本をめくるように原画をご鑑賞いただくことができるほか、日本初公開を含む貴重な撮影模型や資料約200点の展示、映像を通してこれまであまり詳しく紹介されることがなかったアニメーション作品の制作背景をご覧いただけるのも見どころのひとつです。さらに、デジタルアートとコラボレーションした体験型の展示作品でトーマスの世界を体感できるなど、多彩な展示が盛沢山です。日本で初めて鉄道が走った「横浜」の地で、「きかんしゃトーマス」の物語の魅力に触れていただける展示となります。









●展示構成

1章：ウィルバート・オードリーときかんしゃトーマス

2章：アニメーションの世界「きかんしゃトーマスとなかまたち」

3章：父から息子クリストファーへつなぐトーマスのおはなし。

4章：愛され続けるきかんしゃトーマスの世界

参加型コーナー





2章アニメーションの世界「きかんしゃトーマスとなかまたち」の展示模型





撮影に使用されたマードックの模型





撮影に使用されたウィフの模型





●参加型コーナー

お子様向けの参加型コーナーでは、デジタルアートとコラボレーションしたプレイツールが登場。レールをつなげて線路を作ると、トーマスたちが走り出します。そのほかフォトスポットやソドー島ジオラマをお楽しみいただけます。





デジタルアート





ソドー島のジオラマ





※写真はイメージです※









■展覧会オリジナル商品(一部)

▼ポストカード各種 ：各165円

▼シークレット缶バッジ：各495円

▼マグカップ ：各1,650円

▼おみくじキーホルダー：各660円 ※横浜会場からの新商品





展覧会オリジナル商品(一部)





※価格は全て税込みです

※店内の混雑状況により、入店制限を行うことがあります。予めご了承ください。

※転売を目的としたご購入は固くお断りします。また購入制限を設けることがあります。

※下記の画像はイメージです。内容・価格は予告なく変更になる場合があります。

※画像は販売する商品の例です。

※売り切れの際はご容赦ください。









●催事概要

■原作出版80周年「きかんしゃトーマスの世界展～はたらく機関車たちのおはなし～」

今から約80年前の1945年、イギリスの牧師ウィルバート・オードリーが息子のために即興で語り聞かせた機関車のお話が元となって『The Railway Series(汽車のえほん)』が誕生しました。

この一冊の絵本から始まった物語は、「きかんしゃトーマス」として親しまれ、今も世界中の子どもたちに愛され続けています。本展は「きかんしゃトーマス」のユニークで味わい深い原画の数々のほか、TVアニメの撮影用模型や、デジタルコンテンツを利用した参加型のコーナーなどを設け、子どもから大人まで、家族みんなで楽しめる展覧会です。

公式ホームページ： https://www.thomasandfriends.jp/80th/thomasexhibition/





主催 ：「きかんしゃトーマスの世界展」実行委員会

協力 ：マテル・インターナショナル／ソニー・クリエイティブプロダクツ／

ポプラ社／原鉄道模型博物館

企画制作：東映

会期 ：4月15日(水)～27日(月)

会場 ：横浜高島屋ギャラリー〈8階〉





【ご入場時間】

午前10時～午後6時30分まで(午後7時閉場)

※最終日は午後4時30分まで(午後5時閉場)





【入場料】

一般 ：1,200円(1,000円)、大学・高校生：1,000円(800円)、

中・小学生：600円(500円)、





グッズ付チケット／一般：2,700円《限定500枚》／

グッズ ：展覧会限定ピンバッジセット(4個入)

未就学児無料





※( )内は前売り料金

※グッズ付チケットは一般券種のみで予約サイト「アソビュー！」限定販売となります。

※お客様の混雑緩和・安全対策のため、4月18日(土)、19日(日)、25日(土)、26日(日)は「事前日時予約優先制」となります。

※詳しくは横浜高島屋ホームページをご覧ください。









■きかんしゃトーマスについて

きかんしゃトーマスは2025年に原作出版80周年を迎える未就学児に大人気のキャラクターです。イギリスの牧師、ウィルバート・オードリーが描いた「汽車のえほん」シリーズに登場すると「きかんしゃトーマス」は人気キャラクターになり、その後、イギリスの映像プロデューサー、ブリット・オールクロフトにより1984年に映像化されました。現在までにエピソード数は500話以上にのぼり、世界200以上の地域で放送されています。日本でも、絵本出版から45年以上、テレビ放送から30年以上の歴史があり、現在はNHK Eテレで毎週土曜日に放送されています。また、玩具・絵本・アパレルといった商品に加えて、多様なイベント・テーマパーク・映画など、多数のタッチポイントで展開を行っています。

公式サイト「きかんしゃトーマスチャンネル」 https://www.thomasandfriends.jp/