全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、「BS12プロ野球中継2026」を放送しております。4/14（火）放送「千葉ロッテマリーンズ vs. 北海道日本ハムファイターズ」には、モーニング娘。’26の牧野真莉愛さんがビジター応援副音声のゲストに登場。 本日よりBS12で3試合連続中継するファイターズ戦の1試合目を盛り上げます。

1．「BS12プロ野球中継2026」番組概要

パーソル パシフィック・リーグ公式戦をプレイボールから生中継！ 開幕戦から日本生命セ・パ交流戦、シーズン終盤戦まで、45試合以上を無料中継でお届けします。 解説には球団OBや各チームのファンと公言する各界の著名人ゲストが続々登場予定。ホームファンは主音声、ビジターファンは副音声でお楽しみください。試合終了後の人気企画「どこよりも早い二次会」も開催！主音声と副音声の解説者が一緒になってホーム、ビジター両方の視点で「今日の勝負の分かれ目」などをテーマに居酒屋トーク！視聴者の皆さんと共にゲームの余韻に浸ります。さらに、今シーズンはオープン戦とJERAセ・リーグ公式戦も放送予定！熱い熱戦をお届けします。 4/14「千葉ロッテマリーンズ vs. 北海道日本ハムファイターズ」の副音声には、日本ハムファイターズの大ファンでお馴染みの牧野真莉愛さん（モーニング娘。’26）が、 BS12プロ野球中継に今シーズン初登場！解説の鶴岡慎也さんと共に、ファイターズ応援放送を盛り上げます！ そして、本日4/14（火）の放送から、4/15（水）、4/17（金）と、ファイターズの試合を主・副音声で3試合連続中継！お見逃しなく！ ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/baseball/ ■番組X：https://x.com/twellv_baseball

２．4月14日ゲスト出演・牧野真莉愛さん（モーニング娘。’26）コメント

▼今シーズンの北海道日本ハムファイターズの見どころは？

今シーズンの北海道日本ハムファイターズの見どころは･･･SHINJOの采配♡ 北海道日本ハムファイターズ『リーグ優勝！→クライマックスシリーズ優勝！！→日本一！！！』 注目選手は･･･山粼福也投手です♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡さちや投手すき♡どうかどうかサチあれ！

▼ファイターズ応援放送出演に向けて、意気込みをお願いします！

絶対勝つぞファイターズ！絶対勝つぞファイターズ！！絶対勝つぞファイターズ！！！ 4月14日は、『BS12プロ野球中継2026』副音声(ビジター応援放送)で、たのしんじょう♡♡♡ LOVE♡新庄 モーニング娘。’26 牧野真莉愛より

３．直近の放送スケジュール

北海道日本ハムファイターズの試合を主・副音声で3試合連続中継！

■4月14日（火）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズ vs. 北海道日本ハムファイターズ

【主音声】解説：内竜也 実況：清水久嗣 副音声】解説：鶴岡慎也 ゲスト：牧野真莉愛（モーニング娘。’26） 実況：近藤祐司

■4月15日（水）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズ vs. 北海道日本ハムファイターズ

【主音声】解説：里崎智也 ゲスト：菊池柚花 実況：吉田伸男 【副音声】解説：鶴岡慎也 実況：近藤祐司

■4月17日（金）17:59放送開始

北海道日本ハムファイターズ vs. 埼玉西武ライオンズ

【主音声】解説：秋吉亮 実況：近藤祐司 【副音声】解説：石井丈裕、星野智樹 実況：寺島啓太

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。 ※上記日程以降の放送スケジュールは番組ホームページよりご確認くださいませ。

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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