雪印メグミルク株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：佐藤 雅俊)は、北海道限定の乳酸菌飲料「雪印ソフトカツゲン」が2026年に発売70周年を迎えるのを記念し、株式会社ＡＩＲＤＯ（本社：北海道札幌市中央区 代表取締役社長：鈴木 貴博）と初のコラボレーションを実施いたします。4月1日（水）～5月7日（木）の期間中は、新千歳空港AIRDOカウンターに「勝源（かつげん）神社」分社を設置し、頑張る皆さまを“勝つ源（かつみなもと）”として応援します。また、2026年4月29日（水）、東京（羽田）発・札幌（新千歳）着の3便の飛行機出口に直結した通路内において、「雪印ソフトカツゲン」のサンプルを配布します。

「雪印ソフトカツゲン」のルーツは、1938年発売の乳酸飲料「活素（かつもと）」にさかのぼります。 同飲料の乳酸菌は1956年に瓶入り「雪印カツゲン」へ、1979年に紙パック「ソフトカツゲン」へと受け継がれました。70年にわたり北海道民に飲み継がれてきた“北海道民のソウルドリンク”として親しまれています。

「雪印ソフトカツゲン」× AIRDO コラボ概要

・2026年4月1日（水）～5月7日（木）

新千歳空港AIRDO出発カウンターにて「勝源（かつげん）神社」分社を設置

・2026年4月29日（水）

新千歳空港 飛行機出口に直結した通路内にて「雪印ソフトカツゲン」（180ml）サンプル配布 羽田空港発 新千歳空港着の3便合計約1,000本 ■11：45着 ADO19便 ■12：45着 ADO21便 ■14：20着 ADO23便 ※ 悪天候等、運航上の理由で対象便が到着できない場合は、配布を中止する事 があります。 ※ 「雪印ソフトカツゲン」は要冷蔵の飲料です。お持ち帰りはご遠慮ください。

今後もこれまでのご愛顧への感謝をお伝えするため、年間を通して発売70周年プロモーションを展開します。 雪印メグミルクは、これからも北海道の皆様へ“道産子応援”の想いとともに、「雪印ソフトカツゲン」をお届けしてまいります。

■「勝源神社」とは？

2005年に「カツゲン」発売50年を記念して、合格祈願と必勝祈願の守り神として札幌工場内に設置され、2016年に隣接する「酪農と乳の歴史館」に移設されました。受験生やスポーツ選手など、多くのお客様が合格や必勝を祈願するために訪れています。

■おかげさまで70周年

「雪印ソフトカツゲン」のルーツは、1938（昭和13）年「活素(かつもと)」という名で発売された乳酸飲料にさかのぼります。「活素（かつもと）」に使用されていた乳酸菌は、1956（昭和31）年に瓶入りの「雪印カツゲン」へ、さらに1979（昭和54）年に発売された紙パックの「ソフトカツゲン」へと引き継がれてきました。

■商品概要

商品名：雪印ソフトカツゲン 種類別：乳酸菌飲料 発売地域：北海道 賞味期間（開封前）：15日間 保存方法：要冷蔵(10℃以下) 内容量／希望小売価格（税別）： 1000ml／275円 500ml／167円 300ml／125円 180ml／95円

■お客様からの商品に関するお問い合わせ

雪印メグミルク株式会社 お客様センター 0120-301-369（年中無休 9:00～17:00） 【 雪印メグミルク ウェブサイト：https://www.meg-snow.com 】