日本およびアジア諸国で134店舗のブライダルリング専門店を展開するプリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）は、中華人民共和国・杭州市に開業する高級商業施設「杭州恒隆広場（Westlake 66）」において、「I-PRIMO Hangzhou Westlake 66 Store」を4月28日（火）にオープンいたします。

































◆アイプリモブランドの認知拡大へ

杭州市は浙江省の省都であり、2025年末時点で人口は約1,270万人（※1）を擁する中国有数の成長都市です。上海市から高速鉄道で約１時間の距離にあることから、ファッションやライフスタイルへの感度が高い消費者層が集まる都市として知られています。2024年の婚姻組数は約6.5万組（※2）で、可処分所得水準も一級都市の広州・深圳と同等の水準にあることから、魅力的なブライダルマーケットとなっております。

当社は本出店を通じ、アイプリモブランドのさらなる認知拡大を図り、より多くのお客様に高品質な商品とサービスをご提供してまいります。

（※1）杭州市統計局公表

（※2）杭州市民政局公表

◆外資系高級ブランドが集まる商業施設：杭州恒隆広場（Westlake 66）

「杭州恒隆広場（Westlake 66）」は杭州市の中心部に位置し、世界遺産である西湖や京杭大運河に近接する高級ブランドが集まる商業施設として、同市における新たなランドマークとなることが期待されています。

また、地下鉄１号線・３号線が乗り入れる「武林広場駅」に直結していることからアクセス性にも優れ、多くの来場者が見込まれます。

◆コメント：プリモグローバルホールディングス株式会社 代表取締役社長 澤野 直樹

当社では2007年10月に海外展開1号店として台湾に進出してから、2012年に香港、2016年に中国本土、2022年にシンガポールと出店地域を拡大しており、引き続き継続的な海外出店を行うことにより更なる躍進を目指してまいります。

アイプリモブランドの「日本基準の高い商品品質」はもちろん、「きめ細やかなサービス・おもてなし」を通じた「一生の記念となるお買い物」を、海外のお客様にも広く提供してまいります。





◆「I-PRIMO Hangzhou Westlake 66 Store」の店舗概要

所在地：杭州市拱墅区体育場路321号 杭州恒隆広場 L3-17号店舗

営業時間：10:00～22:00

定休日：無休（※「杭州恒隆広場（Westlake 66）」の営業日に準じます）

アクセス：地下鉄「武林広場駅」（1号線・3号線）直結

◆ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

https://www.iprimo.jp/





◆会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4階

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：134店舗（日本国内87店舗、台湾16店舗、香港５店舗、

中国本土24店舗、シンガポール1店舗） ※2026年4月14日現在

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html



















