株式会社THE VG MARSHMALLOOOW NEW YORKが運営する「the vegan marshmallooow (ザ ヴィーガン マシュマロ) 銀座三越店」は、4月16日(木)より、ヴィーガン・グルテンフリーの『母の日ヴィーガンブーケフラワーケーキ』を発売いたします。

また、ザ ヴィーガン マシュマロ オンラインショップにて冷凍配送商品の予約受付も開始いたします。





ザ ヴィーガン マシュマロ





ニューヨーク発・ザ ヴィーガン マシュマロはヴィーガンスイーツ専門ブランドとして国内最大級の商品数を取り揃えております。グルテンフリーやヴィーガンのケーキ・焼き菓子などを展開し、主要商品においてハラール認証も取得。世界中の皆様にお召し上がりいただいております。





今年の母の日は、華やかなバラの花が咲いたようなヴィーガンケーキに感謝の気持ちを込めて。大切な人との心華やぐ特別なひとときをお届けします。





商品の詳細・お申込み方法は、ホームページ・Instagramをご確認いただくか、ザ ヴィーガン マシュマロまで直接お問い合わせください。

・ホームページ： https://veganmarshmallooow.stores.jp/









【the vegan marshmallooow(ザ ヴィーガン マシュマロ) 銀座三越店】

所在地 ：銀座三越 本館地下2階 洋菓子

営業時間：午前10時～午後8時

電話番号：03-3562-1111 (大代表)





母の日ヴィーガンブーケフラワーケーキ





■母の日ヴィーガンブーケフラワーケーキ グルテンフリー

サイズ：10cm





いちごとフランボワーズのクリームと、豆乳クリームでデコレーションした、ピンクのグラデーションがバラのブーケのように美しい、華やかなヴィーガンズコットケーキです。

ドーム型のココアスポンジの中には、いちごとチョコクリーム、フランボワーズクリームを詰めました。

グルテンフリーのふんわりとしたココアスポンジに、ほんのり甘酸っぱいクリームがよく合い、ボリュームがありながらも後味は軽やかに仕上げています。

※洋酒不使用





厳選した植物性素材の美味しさを引き出したヴィーガンスイーツを、ぜひご体感ください。





マーガリン・ショートニング・保存料・化学調味料・白砂糖不使用





配送対応バージョン





■母の日ヴィーガンブーケフラワーケーキ 配送対応バージョン





冷凍配送対応仕様は天面のトッピングおよびサンドしている苺が、“苺コンポート”に変更になります。









■ザ ヴィーガン マシュマロについて





日本最大級のヴィーガンスイーツ専門店





NY発・ザ ヴィーガン マシュマロは、ヴィーガンスイーツ専門ブランドとして国内最大級の商品数を取り揃え、米粉や米油など日本の植物性素材の美味しさを追求したグルテンフリーやヴィーガンケーキ、焼き菓子などを展開しています。





2024年より主要商品においてハラール認証を取得し、日本最大級の商品数のハラールケーキ・スイーツを常時取り揃えるブランドとしても皆様をお迎えしております。





ザ ヴィーガン マシュマロでは、様々な文化・習慣・宗教を持つ世界中の皆様に、心と体の健康と快適・幸福感を感じていただけるよう、一つ一つ丁寧にお作りしています。





【ハラール認証ケーキ・ハラール認証スイーツご紹介ページ】

https://veganmarshmallooow.stores.jp/news/673









■ご注文方法について





・予約受付期間 ： ～5月1日(金) 限定数に達し次第終了とさせていただきます。

・ご予約品の受取期間： 4月23日(木)～5月10日(日)





商品の詳細・お申込み方法は、ホームページ・Instagramをご確認いただくか、ザ ヴィーガン マシュマロまで直接お問い合わせください。









■ザ ヴィーガン マシュマロのコンセプト





ブランドロゴ





ニューヨーク発！「とにかくおいしい！ヴィーガンスイーツ」

「世界中の人々が健康で快適になるお手伝い」をコンセプトにしたヴィーガンスイーツ専門店。





厳選した植物性素材を使用し、製法にも工夫をこらし、ヴィーガンスイーツの美味しさを追求しています。





未知なる美味しさとの出会いを世界中の皆様に。

動物性の食材を使わず、豆乳やてんさい糖などの植物性食材で仕上げることで、食後の後味の軽さを感じていただくきっかけに。





ヴィーガンの食事を「できるだけ」取り入れるという選択は世界的に広がりをみせています。

まずは「時々ヴィーガン」いかがですか？





・JAPAN VEGAN AWARDS(日本ヴィーガンアワード)2023において最高位である大賞を受賞。

・2024年6月に主要商品においてハラール認証を取得。

取得認証団体：一般社団法人ジャパンハラールファウンデーション(JHF)









■ご予約・お問い合わせ





ザ ヴィーガン マシュマロ 銀座

HP ： https://veganmarshmallooow.stores.jp/

Instagram： https://instagram.com/theveganmarshmallooow

MAIL ： theveganmarshmallooow@gmail.com

TEL ： 090-1842-6500





※全ての商品が生産数量限定品となりますのでお品切れの可能性がございます。あらかじめご了承ください。