株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、代表銘菓「ナボナ」の要冷蔵・生タイプの「生ナボナ」に期間限定のフレーバー『生ナボナ チョコミント』（1個237円(税込)・期間限定・冷蔵商品）を直販店舗（東京・神奈川15店舗）・亀屋万年堂公式オンラインショップにて販売いたします。本商品は、チョコミントファンに向けて、社内の“チョコミン党”従業員が自らの「本当に食べたいチョコミントスイーツ」をテーマに開発したこだわりの一品です。スーッとしたミントの爽快感、パリパリとした食感のチョコレート、そしてナボナならではのしっとりとした生地のハーモニーをお届けします。 チョコミン党のみなさまにはもちろんのこと、「チョコミントが苦手な方にも美味しいと言ってもらえる！」と自信を持ってお届けする商品です。 商品紹介WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1712392062-880907&p=1&ca=4

商品情報

【商品名】生ナボナ チョコミント ※要冷蔵品 【販売価格】1個 237円(税込) 【特定原材料(9品目)】乳・小麦・卵 【カロリー】1個あたり222㎉ 【販売期間】4月16日(木)～6月下旬 【取扱い店舗】亀屋万年堂直販（東京・神奈川）15店舗・亀屋万年堂公式オンラインショップ

生ナボナチョコミントのこだわりポイント

https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1712392062-880907&p=1&ca=4 https://www.navona.co.jp/store/?pca=1

■社内チョコミン党が開発！ 開発メンバーはみんなチョコミントに本気。「チョコミント好きに食べてほしい」という思いからスタートしました。 ■甘さと爽快感の絶妙バランス チョコミントの醍醐味でもある爽快感と甘さは、ミントとチョコレートのバランスが非常に重要。一口目だけでなく、食べている間はしっかりとミントの爽やかな香りが感じられること、そしてミントよりも僅かにチョコレートの甘味が上回るような甘い余韻にこだわりました。 ■チョコミント初心者もウェルカム！ 強すぎるミント感が苦手な方にも「これならおいしい！」と好評！チョコミント好き従業員の理想の味わいになるまで何度もミントの量をグラム単位で調整。何度も試作を重ねて辿り着いたチョコチップをふんだんに加えたクリームは黄金バランスです。

「亀屋万年堂チョコミン党認定キーホルダー」がもらえるスタンプラリーを実施！

チョコミン党の方に楽しんでいただきたく、今年は、生ナボナチョコミントを1個ご購入につき、スタンプを1個押印、20個貯まると今しか手に入らない「亀屋万年堂チョコミン党認定キーホルダー」と交換ができるスタンプラリーを実施いたします。 さらに！亀屋万年堂デジタル会員様限定で1個ご購入につきスタンプ2倍押印いたします。ぜひこの期間に亀屋万年堂デジタル会員証へのご登録もいかがでしょうか？ 実施期間：4月16日(木)～6月30日(火) ※スタンプラリーは、亀屋万年堂直販15店舗のみ実施いたします。 ※認定キーホルダーは満印スタンプシートと交換になります。万一、認定キーホルダーの在庫がなかった場合は、後日交換とさせていただきます。 ※亀屋万年堂デジタル会員については、こちらをご確認ください。 https://www.navona.co.jp/membership/

「遠くて買えない…」という声にお応えし、通信販売も実施します！

「遠くて買えない…」というお声にお応えして、発売に合わせて通信販売も開始いたします。 亀屋万年堂公式オンラインショップでは、ご注文受付中！4月16日(木)以降、順次発送予定です。 近くにお店がない方も“爽快×しっとり”のチョコミントスイーツを、全国どこにいてもお楽しみいただけます。おうち時間のご褒美や、チョコミント仲間へのギフトにもおすすめです！

https://www.navona-hiroba.jp/view/item/000000001641

※2026年4月14日現在の情報です。最新の情報は亀屋万年堂公式HPをご確認ください。

【メディアの皆様へ】取材・掲載のご案内

商品のご試食や開発者インタビューも承っております。取材・掲載に関するご相談は、配信メールに記載の『■本件に関するお問い合わせ先■』までお気軽にご連絡ください。※恐れ入りますが、個人ブログやSNS運営のみの個人様からの取材はご遠慮いただいております。法人・媒体としての取材申込みに限らせていただきます。

会社情報

【会社名】株式会社亀屋万年堂 【創業】昭和13年12月18日 【資本金】2600万 【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地 【社員数】390名 【事業内容】和洋菓子製造・販売 【店舗】東京・神奈川15店舗 【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

https://www.navona.co.jp/about/