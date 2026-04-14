テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 ネオス）は、愛知県を中心に展開する食品スーパーマーケット「生鮮館やまひこ」を展開する株式会社山彦（本社：愛知県稲沢市、代表取締役：山田 和弘、以下 山彦）に、モバイルポイントカード・クーポン・電子レシート機能を搭載したスマートフォン向けアプリ「生鮮館やまひこ公式アプリ」を開発、提供を開始いたしました。

販促・レシート管理をアプリで一元化、利便性向上と効率的な運営を実現

ネオスが展開する【WalletPro】をベースに開発した「生鮮館やまひこ公式アプリ」は、ポイント付与やクーポン利用、電子レシート、店舗情報をアプリに集約することで、来店客の利便性向上と店舗運営の効率化を実現するものです。紙レシートを中心としたオペレーションコストなどの課題を解消し、デジタル接点を活用した新たな購買体験を提供します。 山彦は、愛知県と三重県において食品スーパーマーケット「生鮮館やまひこ」を展開し、SNS映えするスイーツやお値打ちな惣菜を販売しています。今回、地域密着型店舗としてのサービス向上と店舗運営の効率化を目的として、「生鮮館やまひこ公式アプリ」の導入に至りました。

＜「生鮮館やまひこ公式アプリ」の特徴＞■ポイントカードのモバイル化で利便性を向上 東芝テック株式会社のPOS連携により、お会計時にバーコードを読み取るだけで、ポイントの付与や利用が可能です。また、従来は店頭で発行していたポイントカードをアプリ内で発行できるようになりました。これにより、ポイント残高や有効期限をいつでも確認できるほか、カード忘れや紛失を防ぐなど、より便利でお得なお買い物体験を提供します。■来店を促すアプリ限定クーポンやポイントの提供 アプリ限定クーポンの配信に加え、将来的にはアプリでお買上げ金額に応じた特典やお誕生日プレゼントなど、さらなる販促機能の拡充も検討しています。顧客行動に合わせた運用により、来店頻度の向上や購買促進に貢献します。■チラシ・Instagram・お知らせの最新情報をスムーズに確認 アプリから各店舗のチラシやInstagramアカウントへ直接アクセスできるため、これまでWeb検索が必要だった店舗の最新情報もスムーズに確認することができます。■電子レシート（スマートレシート）でコスト削減 東芝テック株式会社が提供する電子レシートサービス「スマートレシート」と連携。店舗における紙レシート発行コストの削減や紙資源の使用量低減に寄与するとともに、お客様は購入履歴をアプリでいつでも確認できます。

＜導入メリット＞ ● ポイント活用やデジタル販促による来店促進、顧客満足度の向上 ● 購買データを活用したマーケティング基盤の構築 ● 紙レシート関連コストの削減

▼アプリのご利用はこちらからApp Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id6758659095?l=ja&ls=1Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.yamahiko.seisenkan.android.app

今後もネオスは、店舗の集客・販売促進のためのサービス開発・提供を通じ、店舗とお客様の豊かな関係性の構築を支援してまいります。

【WalletPro】について

【WalletPro】は、従来プラスチックカードで提供している独自Payをスマートフォンアプリに搭載し、アプリ上でキャッシュレス決済が行えるスマートフォン決済サービスです。

ユーザーの利便性を高めるとともに、店舗においては顧客単価や利用頻度の向上が見込めます。さらに、サービスを介して取得した顧客データを基に、属性情報や利用回数等に応じたセグメント毎にクーポン配布や通知を行うなど、一人一人に寄り添ったきめ細やかなサービス提供を実現します。

＜テクミラホールディングスについて＞ 【商 号】テクミラホールディングス株式会社 【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627） 【代表者】池田 昌史 【U R L】https://www.tecmira.com 【グループ事業内容】 ◆ライフデザイン事業 エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供 ◆AI&クラウド事業 AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供 ◆IoT&デバイス事業 通信デバイスの開発・製造や関連プラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞ 【商 号】ネオス株式会社 【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史 【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発 ※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/fH9hCX0xsgBoahpYt7sk.pdf