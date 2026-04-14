フランス・パリ - 2026年4月14日 - 200名を超えるイタリアおよびフランスの独立系デザイナーを擁するラグジュアリーファッションEコマースプラットフォーム「Vetrinamia(ベトリーナミーア)」は、2026年内にパリのマレ地区、セヴィニェ通り22番地(22 Rue de Sevigne)に初の旗艦店をオープンする計画を発表しました。この拠点は、Vetrinamiaにとって欧州初の物理的な拠点であり、世界初のリアル店舗となります。

今回の発表は、プラットフォームの急速な成長に伴うものです。現在、月間訪問者数は690万人に達し、Instagramのフォロワー数は7万7,000人を超え、毎日600名以上の新規フォロワーが加わっています。世界中の消費者に欧州の独立系職人を繋ぐデジタルプラットフォームとして始まったVetrinamiaは、今、世界で最も重要なファッション地区の一つに、その永続的な拠点(ホーム)を構える準備を整えています。





現時点の仮店舗は、工事により更に洗練されたデザインへ生まれ変わります





■ル・マレ：ファッションの歴史が息づく場所

ル・マレは、世界のファッションシーンにおいて唯一無二の地位を占めています。パリ3区と4区にまたがるこの歴史的な地区は、中世の貴族街から現代パリジャンスタイルの創造的な中心地へと進化を遂げました。その細い通りには、独立系のアトリエ、コンセプトストア、ギャラリー、デザイナーブティックが、市内のどこよりも高密度に集まっています。

セヴィニェ通りは、カルナヴァレ博物館やパリ最古の計画広場であるヴォージュ広場からほど近く、ル・マレの文化的交差点に位置しています。この通り自体も、数世紀にわたる芸術的遺産を継承しています。アヴェニュー・モンテーニュやサントノレ通りのような大規模な商業地区とは異なり、ル・マレは、特にパリ・ファッションウィーク期間中の中心地として、「発見」する楽しみに満ちた場所です。ここに集まる買い物客は、単なるブランドロゴを求める層ではなく、クラフトマンシップや独創性、独立した個人の声に惹かれる、デザイン・リテラシーの高い人々です。この感性は、Vetrinamiaの成長を支えてきた消費者の価値観とダイレクトに共鳴します。

ブランディングではなく職人技こそが真の品質を定義するという哲学に基づいて構築された独立系プラットフォームにとって、ル・マレは単なる場所ではありません。それは、ブランドのアイデンティティそのものを象徴するステートメントなのです。





独立系デザイナーとアーティストが集う場所





■コミュニティと共に創り上げる店舗

所在地が決定したことで、Vetrinamiaはデザイン、政府認可、そして建設フェーズへと進みます。今後数ヶ月にわたり、フランス当局との規制手続き、外観デザイン、内装計画が進められる予定です。

Vetrinamiaは、完成した店舗を突如披露するのではなく、この旅のあらゆる段階を共有し、消費者やファンの皆様がプロセス全体を直接目にすることができるようにします。建築のレンダリングやデザインの決定から、建設の進捗、仕上げに至るまで、Vetrinamia旗艦店誕生の瞬間をリアルタイムで公開していきます。進展があるたびに発表を行い、オンラインでのローンチ以来ブランドを支えてきたコミュニティを、共に歩むプロセスへと招待します。

この店舗は、Vetrinamiaだけのものではありません。夢を追うすべてのデザイナーや職人、そしてVetrinamiaの歩みを支えてくださった消費者やファンの皆様のものです。外観の最初のスケッチからドアが開く瞬間まで、すべてのステップをコミュニティに見ていただきたいと考えています。これは、Vetrinamiaがその世界観を訪れるすべての人に披露するための、欧州、フランス、そしてパリにおける『最初の窓』です。Vetrinamiaはこれを、皆さんと共に創り上げていきます。









■各作品の背後にいるアーティストたちの舞台

パリの旗艦店は、単なる小売スペース以上の役割を果たします。Vetrinamiaは、各製品の背後にいる職人や作り手を、店舗やブランドのSNSを通じて消費者に直接繋ぐイベントを計画しています。

イタリアのアトリエの革職人、LWG認証のカーフレザーを調達・加工するなめし職人、そして真鍮アクセサリーを彫り上げる彫金師たちが、店舗に自ら登場します。その多くが世界的なファッションハウスで数十年のキャリアを積んできたアーティストたちであり、自ら作品を紹介し、クリエイティブなプロセスに込められた技術や想いを共有し、来場者やファンと直接交流します。

オンラインでVetrinamiaを追いかけてきた消費者にとって、この店舗は画面越しでは得られない体験を提供します。バッグを作った「手」に出会い、革を形作り留め具を彫った本人から直接物語を聞き、職人のスキルの深さやデザイナーが各作品に込めたクリエイティブなビジョンを理解する機会となるでしょう。









■デジタルプラットフォームからグローバルな存在へ

パリ店のオープンは、Vetrinamiaの進化における極めて重要な章となります。2025年のローンチ以来、本プラットフォームは厳選されたオンラインの目的地から、日本、香港、台湾、韓国、シンガポール、EU、そして米国といった世界中の消費者が日々関心を寄せる、グローバルな注目を集めるブランドへと成長しました。

ル・マレへの出店は、Vetrinamiaが持つ2つの世界の交差点に立つことを意味します。一つは製品の原点である欧州の職人伝統、もう一つはこれらの独立系デザイナーを発掘し支持してきた消費者のグローバルコミュニティです。パリは、作り手と買い手、工芸と称賛、そしてイタリアの静かなワークショップと、本物を求める世界中のオーディエンスを繋ぐ物理的な架け橋となります。





パリのル・マレの街並み





■Vetrinamiaについて

Vetrinamia(ベトリーナミーア)は、独立系のイタリアおよびフランスのデザイナーによるラグジュアリーファッションEコマースプラットフォームです。すべての製品は、伝統的な技法を用いてイタリアの職人アトリエで製作されており、本質的な美しさ、深み、そして時代を超えた価値を求める現代の女性に、真心のこもったラグジュアリーをお届けします。





公式サイト： https://www.vetrinamia.com/ja

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