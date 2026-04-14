Familient by Synk - Premium Child Care Tokyo、Serandipians Preferred Experiences Partner に認定

Synk株式会社

Synk株式会社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：菅原 沙耶、以下「Synk」）は、当社が運営するチャイルドコンシェルジュサービス「Familient by Synk - Premium Child Care Tokyo」が、欧州を中心に高付加価値旅行を取り扱う旅行会社・サプライヤーが加盟する世界的なラグジュアリー旅行業コンソーシアムTraveller Madeの「Serandipians Preferred Experiences Partner」に認定されたことをお知らせします。

本認定により Familient は、Traveller Madeのグローバルネットワークを通じて、世界中のラグジュアリートラベルデザイナーや旅行代理店と直接連携し、ファミリー旅行者へのユニークなコンシェルジュサービスを提供することが可能となります。

Traveller Made 掲載ページ：

https://travellermade.com/preferred-experiences/familient-by-synk-premium-child-care-tokyo-japan/

背景｜訪日富裕層ファミリー市場におけるチャイルドケアニーズの高まり

訪日外国人観光客の回復・拡大が続くなか、ラグジュアリーセグメントのファミリー層においては、子どもの安全・安心を確保した専門的な託児環境、多言語での円滑なコミュニケーション、ホテル滞在品質にふさわしいホスピタリティ水準といった、より高度なサービスへのニーズが急速に高まっています。

一方で、子連れ入店が難しいミシュランスター獲得レストランや本格和食・鮨店でのディナーや、伝統工芸品の工房・アートギャラリーの訪問など、富裕層ファミリーが「本来享受したい体験」とお子様のケアとを両立できる環境は、まだ十分に整備されていないのが現状です。

Synkは「Luxury, for Good. - 世界に日本のホスピタリティを」の理念のもと、保育の専門性とラグジュアリーホスピタリティを融合させ、ファミリー全員が日本の旅を存分に楽しめる環境を創出してきました。今般の Serandipians Preferred Experiences Partner 認定は、その品質と専門性が国際的なラグジュアリー旅行業界において正式に評価されたものです。

ホテル客室内での工作や遊び禅寺での坐禅体験

Serandipians（セランディピアンズ）について

Serandipians は、Traveller Made が2013年に創設した、欧州を中心にラグジュアリー旅行を取り扱う旅行会社（ラグジュアリートラベルデザイナー）とサプライヤーが加盟する世界的なラグジュアリー旅行業コンソーシアムです。加盟組織は富裕層向けの旅行事業の豊富な実績を有する他の加盟企業との直接取引や、業界の最新情報の共有が可能となります。

「Preferred Experiences Partner」は、ラグジュアリーホテル・リゾート、プライベートヴィラ、デスティネーションマネジメントカンパニー（DMC）、プライベートジェット・ヨット事業者、観光局などと並ぶ、厳選された高付加価値エクスペリエンス・サービスプロバイダーで構成されるパートナーカテゴリーです。世界中のラグジュアリートラベルデザイナーが顧客へ推薦できる「体験」の提供者として審査・選定されます。

Familientは、チャイルドケアサービスとして初めて Serandipians Preferred Experiences Partner に認定されました。

代表コメント

Synk株式会社 代表取締役 菅原 沙耶

「世界最高水準のラグジュアリートラベルデザイナーのネットワークである Traveller Made のSerandipians Preferred Experiences Partner に認定いただけたことを、大変光栄に思います。日本を安心して満喫していただくだけでなく、ご家族にとっての大切な記憶を創出できますよう、サービスを提供し続けてまいります。本パートナーシップを通じて、Familient by Synk が世界中のラグジュアリートラベルデザイナーの皆さまにとって、日本旅行に欠かせないパートナーとなることを目指します。」

今後の展望

Synk は今後、Traveller Madeのグローバルネットワークを活用し、世界各国のラグジュアリートラベルデザイナーとの連携をさらに強化していきます。国内外のファミリー旅行者へ向けたチャイルドコンシェルジュサービスの拡充を図るとともに、日本が誇るホスピタリティの価値を世界へ発信してまいります。

会社概要

会社名 Synk株式会社

所在地 神奈川県鎌倉市

代表取締役 菅原 沙耶

設立 2022年

事業内容 旅行業、保育所および託児所運営、訪日外国人向けコンシェルジュサービスの提供、育児支援人材の育成、産前産後ケア事業

URL https://www.synkllc.com/

東京都女性ベンチャー成長促進事業 APT Women 第10期生、神奈川県 KSAP シード編・アーリー編 採択企業。「Luxury for Good - 世界に日本のホスピタリティを」の理念のもと、プレミアムチャイルドコンシェルジュサービスを展開しています。2025年12月、日本の優れた商品・サービスを認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection 2025 第2期にて 特別賞（グローバル賞）」を受賞。2026年4月Traveller Made Serandipians Preferred Experiences Partner認定。