【4/21開催ウェビナー】指名検索をどのように増やしたら良いのか、徹底解説します。

株式会社オロパス

SEO/LLMOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年4月21日（火）に、CPAが高騰している昨今、指名検索をどの様に増やしていくかをテーマにしたウェビナー、『エンタープライズ向け｜CPA高騰時代、指名検索をどう増やすか～サイテーションで検索を創出し、AI時代の信頼性を築く～』を開催いたします。

『指名検索』創出のメソッド

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14190&organizationId=2280

運用型広告のクリック単価高騰により、CPAが悪化し続ける「刈り取り型」モデルは限界を迎えつつあります。

最も効率の良い「指名検索」は獲得の要ですが、そのボリュームには限りがあり、いかに能動的に検索を創出するかが企業の命題となっています。

本ウェビナーでは、株式会社キーワードマーケティングが提唱する「検索創出型マーケティング」を軸に、指名検索を最大化させる新手法を公開します。

2026年、AI検索の普及により、AIは「信頼できる第三者」としてブランド認知に大きな影響を与える存在となりました。

AIにブランドを推薦させることは、指名検索を生み出す強力な後押しとなります。

また、AIに選ばれる鍵となるのは、Web上での言及量を示す「サイテーション」です。

株式会社オロパスによるサイテーション設計の具体策を交え、AIからの信頼を勝ち取り、ブランド指名を自走させるための「最新の設計図」を詳しく解説いたします。

登壇者情報

株式会社キーワードマーケティング

コミュニケーション戦略室 マネージャー

石原 健太郎

2019年株式会社ベクトルに新卒で入社（プラチナムに出向・転籍）。

PR担当として対外情報発信戦略の立案・実行、イベントの企画・運営等に従事。

その後、総合コンサルティングファームにてマーケティングDXやプロダクト戦略・コンセプト策定PJを経験後、2025年にキーワードマーケティングに入社

株式会社オロパス

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

こんな方におすすめ

- CPAの高騰に悩み、広告以外の流入経路を強化したい方- エンタープライズ領域で、ブランド認知を売上に直結させたい方- 「認知」を「ただの露出」で終わらせず、売上に直結する「指名検索」へ繋げたい方- AI検索時代における、最新のSEO・外部対策を知りたい方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/111_1_781fa15d31951e546da3ccb1069a65ac.jpg?v=202604141051 ]

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14190&organizationId=2280

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

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