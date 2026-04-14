GWの特別ツアーが締切直前！富山の漁港でホタルイカの朝食体験を。ホテルとの連携プランが続々追加！

スペシャルな朝食体験！～富山湾の「神秘」ホタルイカの特殊な世界～

富山県

夜明け前、一般の方は立ち入る機会がないホタルイカの水揚げ漁港へ特別に漁師がご案内。漁師たちの息遣いとともに、青く光るホタルイカたち。富山湾が育んだ神秘の瞬間を目の前で体感いただき、新鮮なホタルイカを使った特別な朝食を味わっていただくツアーと、富山県内のホテルが提携。宿泊プランを通じ、富山でしか味わえない特別な体験を提供します。

【ツアーの流れ】

１.ツアー前日は各ホテルで宿泊。

今回ご紹介するANAクラウンプラザホテル、スーパーホテルPremier富山 城址公園前ほか、ホテルヴィスキオ富山(https://hokuriku-tour.com/tour/12)もプランと連携した宿泊プランを提供中。詳細プレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000171373.html)。

２.闇に浮かび上がる、命の輝き ― ホタルイカ発光観賞

ホテルから貸切バスで水橋漁港へ移動。漁港内で青く光る神秘的なホタルイカを鑑賞します。写真や映像では決して伝わらない、生きたホタルイカの発光の美しさを目の前でご覧いただけます。自然が創り出す一瞬の芸術に、深い感動と余韻が残ります。※乗船はございません。

３.今、この瞬間だけの美味を味わう特別な朝食

水揚げされたばかりのホタルイカを、地元の料理人がその場でていねいに調理。 鮮度が命の素材だからこそ実現する、ここでしか味わえない極上の朝ごはんを提供します。富山の海と職人の技が融合した、記憶に残る朝食をお楽しみください。

「ANAクラウンプラザホテル富山」との連携プラン

ANAクラウンプラザホテル富山のお部屋イメージ

【宿泊施設】ANAクラウンプラザホテル富山（富山市大手町2-3）

富山城や雄大な立山連峰を望む、富山市中心地の好立地ホテルです。ツアー前日は、部屋の広さやインテリアともにグレードの高さが好評のデラックスツインルーム。

【実施日と料金プラン】

2026年5月9日(土)、 2026年5月16日(土)、 2026年5月23日(土)

（漁港での体験料、朝食、宿泊費込み ※送迎なし）2名1組74,600円

（漁港での体験料、朝食、宿泊費込み、送迎費込み）2名1組83,400円 ※すべて税込

「スーパーホテルPremier富山 城址公園前」との連携プラン

ご予約はこちら :https://hokuriku-tour.com/tour/14スーパーホテルPremier富山 城址公園前のお部屋イメージ

【宿泊施設】スーパーホテルPremier富山 城址公園前（富山市総曲輪１丁目１－２１）

ぐっすり眠れる環境を追求した客室や、天然温泉「松川の湯」をお楽しみいただけます。ウエルカムバーでのアルコールやソフトドリンクも人気。

【実施日と料金プラン】

2026年5月10日(日)、2026年5月17日(日)、2026年5月24日(日)

（宿泊費、漁港での体験料、朝食、送迎費込み）

お1人様（1名1室シングルルームご利用）36,200円

お１人様（２名1室ダブルベッドルームご利用）33,000円 ※すべて税込

富山の夜がもっと楽しくなる「ナイトタイムツアー」について

ご予約はこちら :https://hokuriku-tour.com/tour/19

「寿司といえば、富山」を合言葉に、富山のさまざまな魅力を発信するブランディングを実施する富山県では、「寿司」と本県の地域資源を掛け合わせた観光体験を展開。観光消費額の拡大と、地域一体で「すし県 とやま」を盛り上げる取組みを進めています。

県外から本県来訪者の約７割が日帰りである課題から、「寿司」を入口に夜間の滞在を楽しんでいただけるナイトタイム（夕方から朝方）の新たな寿司体験を造成。宿泊促進や滞在時間延長による観光消費額の拡大を目指しています。

配信元

「すし旅とやま｜寿司×観光体験」を見る :https://www.info-toyama.com/stories/sushi-tour

富山県

知事政策局 政策推進室 ブランディング推進課

〒930-8501 富山県富山市新総曲輪１-７

「寿司といえば、富山」公式サイト(https://www.pref.toyama.jp/sushitoyama/index.html)

「寿司といえば、富山」公式note(https://note.com/sushi_toyama)

「寿司といえば富山」公式X(https://x.com/sushitoieba_tym?s=20)

「寿司といえば富山」(https://www.instagram.com/sushi_toyama2025/) 公式Instagram(https://www.instagram.com/sushi_toyama2025/)