【阪神梅田本店】阪神が贈る今年の体験型ギフトは「お母さんの新たな魅力の発見」。さらに『本音でオススメしたいアイテム』も！母の日商戦がスタート

株式会社阪急阪神百貨店

「阪神の母の日2026」

■阪神梅田本店 全館

■4月15日(水)～5月10日(日)

5月10日(日)は、お母さんへ日頃の感謝を伝える「母の日」。

近居率の高い関西圏の特性を活かし、親子が「一緒に選び、一緒に過ごす」おでかけのきっかけ作りを全館で提案いたします。

「体験型イベント」では、プロによるメイクと撮影で“女優気分”を味わえる『撮影メニュー』、『フラワーアレンジメント＆撮影会』、ICPA認定パーソナルカラーアナリスト2級の資格保持者による『パーソナルカラー診断』など、お母さんと特別なひとときを共有するだけでなく、自身の新たな魅力を発見できるコンテンツをご用意。また、阪神スタッフへ「実際に贈って喜ばれたもの」をテーマにしたアンケートの結果から、母の日ギフトにぴったりなアイテムも厳選。

食事・体験・お買い物と、１日を通して阪神百貨店を満喫する「母の日の過ごし方」を、ぜひご取材ください！

※近居率：親と子の世帯の住まいが別々で、片道1時間以内の距離にあること。(移動手段は徒歩、自動車、公共交通機関等）

新たな魅力を発見！特別なひとときを味わえる“体験型ギフト”

※オプションにより価格が異なります「オプシス『奇跡の1枚(R)』」

【6階「オプシス」】

女性おひとり(母の日限定価格) 12,320円（ヘア＆メイク・スタイリング・上半身撮影12カット・モニターチェック＋衣装込）※プリント料金 2,750円から

まるで憧れの“女優”や“モデル”になった気分を味わえるメニュー。プロによるヘア＆メイクをした後、カメラマンが撮影いたします！

「母の日の思い出に！親子で楽しむフラワーアレンジメント＆撮影会」

【6階 コミュニティースタジオ】

・日時：5月4日(月・祝)午前10時30分～、午後1時～、2時30分～（事前予約制）各回約90分

・参加費：15,400円から

初心者でも簡単にできるフラワーアレンジメント。今回特別にご用意したフォトブースでは、完成品と一緒にカメラマンが記念撮影をいたします。

「イッテンモノに出会う！パーソナルカラー体験会(ショール付き)」

【2階 シーズン・ギフト雑貨売場】

5月1日(金)・2日(土)各日午前10時30分～、正午～、午後2時30分～、4時～

参加費：8,800円

「ICPA認定パーソナルカラーアナリスト2級」資格保持の阪神ナビゲーターによるカラー体験イベント。パーソナルカラー診断をもとに、お似合いになる「tamaki niime」のショール(6,600円相当)を選びます。

阪神スタッフが本音でオススメしたいギフトアイテム

今年の「母の日」では新たな取り組みとして、阪神百貨店のスタッフへ「お母さんに贈って喜ばれたギフトは？」というテーマでアンケートを実施。その結果をもとに、選りすぐりのアイテムをカテゴリーに分けてご紹介いたします！

晴雨兼用傘「スウォッシュロンドン」(親骨50cm) 各19,800円

【２階 シーズン・ギフト雑貨売場】

スカーフやストールで人気の「スウォッシュロンドン」から、晴雨兼用傘が登場。色彩を大切にしたデザインは、まるでアート！？

＼ プレゼントに選んだスタッフのコメント ／

「実用性が高く一年を通して使うことができるため」

セーラーハット「マキシン」38,500円

【２階 シーズン・ギフト雑貨売場】

麻ブレードの軽やかな風合いが魅力のセー ラーハット。熟練の職人が細部までこだわり、 柔らかくフェミニンな表情に仕上げました。

＼ プレゼントに選んだスタッフのコメント ／

「オシャレと暑さ対策の両方を叶えてくれる」「日常の中ですぐに使ってもらえそう！」

和菓子「Mukashin(ムカシン)」こがしバターサブレ(12枚入り)1,261円

【地下１階 和菓子売場「ムカシン」】

特製こがしバターをふんだんに使用した、ほんのりレモン風味が香るサクサク食感のサブレ。

＼ プレゼントに選んだスタッフのコメント ／

「毎日必ず食べるおやつを”ちょっといいお菓子”にして喜んでもらうため」

洋菓子「ソルトラ」キャラメルサンドクッキー(10個入り)2,160円[阪神梅田本店]

【１階 「ソルトラ」】

淡路島の藻塩を加えて炊き上げた自家製の塩キャラメルを、塩バタークッキーでサンド。

＼ プレゼントに選んだスタッフのコメント ／

「みんなで食べることができて、写真映えもする洋菓子をチョイス！」

プレゼントを楽しんだあとは、お食事や休憩も阪神で！

選べるメイン(肉または魚)、選べるご飯(玄米または雑穀米)、飲む野菜サラダ、旬の小鉢4品、季節の味噌汁、ミニ豆乳プリン「季節のごはんと野菜食堂 玄三庵」二十四節気の健康定食（1人前）1,980円

【地下2階 阪神バル横丁】

二十四節気をテーマに、管理栄養士が五大栄養素とカロリーを計算した旬の野菜や食材を盛り込んだ定食。

焦がしバターのミニスフレ(3種よりお好みの1品をお選びいただけます)、メロンとジャスミンティーゼリーのショートケーキ、メロンのミニパフェ、お好みの紅茶1品「アフタヌーンティー・ティールーム」プティアフタヌーンティーセット(1人前)2,500円から

【7階 カフェ】

阪神梅田本店限定のメニュー！焼きたてのミニスフレのほか、初夏限定のケーキやミニパフェが一皿で堪能できる豪華なプレート。

恒例イベント「阪神 かぞく写真展」を今回も実施！

「阪神 かぞく写真展」 4月22日(水)～5月26日(火)

9階「阪神大食堂」内

サンケイリビング新聞社と阪神梅田本店が共同で運営する本取り組みは、一般の方々からご応募いただいた、家族との幸せなエピソードや笑顔溢れる素敵な写真を、母の日・父の日、クリスマスなど、ご家族が集まるタイミングにあわせて展示しています。

今年で4年目を迎える今回は、総勢約80名の方からご応募いただいた笑顔溢れる写真がずらりと並びます！

そのほか、魅力溢れるアイテムを多数取り揃えておりますのでぜひご取材ください！