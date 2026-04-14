プリメディカ、健康管理アプリのバージョン2.0をリリース

予防医療領域における検査サービスを展開する、株式会社プリメディカ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：田中 友英、以下「当社」）は、当社の健康管理アプリ「PreMedica 検査結果登録アプリ」の最新バージョン2.0をリリースしたことをお知らせいたします。







株式会社プリメディカ

本バージョンでは、Arteryex株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：李 東瀛）が提供するPHR（パーソナル・ヘルス・レコード）アプリ「パシャっとカルテ」とAPI連携し、健康診断結果を写真で簡単にデータ化できる仕組みを実現しました。健康診断データと当社が提供するリスク検査サービスの結果データを組み合わせることで、個人の健康状態をより多面的かつ継続的に捉えることを目指します。

これらの取り組みにより、「ただ健康診断を受けただけ」で終わらない、具体的な生活習慣の改善や健康意識の向上につなげていくための新しい健康診断のあり方、「健診2.0」を実現してまいります。

■バージョン2.0 主なアップデート内容

1. 写真で健康診断結果取り込める新機能

お手元にある紙の健康診断結果を写真で取り込んでいただくことで、健康診断結果をアプリ上でデータ化いたします。

過去の健康診断結果も取り込むことで、経年での健康状態の変化もご確認いただけます。

2. こどもおなか検査「うんちぇっく」を登録可能なサービスとして追加

3月26日にサービス提供を開始した、こどもおなか検査「うんちぇっく」をアプリ上でご登録いただけるサービスとして追加しました。

（1アプリアカウントで、最大10名分追加可能）

こどもおなか検査「うんちぇっく」：https://poocheck.flora-scan.jp/PreMedica 検査結果登録アプリ :https://premedica.onelink.me/Zdxl/2irun92mアプリインストールはこちら

■会社概要

重大疾患の発症リスクを早期に判定する検査の研究開発／マーケティング／販売など予防医療に特化した事業を展開しています。脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査「LOX-index」、腸内フローラ検査サービス「Flora Scan」をはじめとする疾患リスク検査サービスを、全国4,700施設以上の医療機関を通じて提供しております。提供している検査サービスは、2026年2月現在で累計145万人以上の方にご受検いただき、健康管理に役立てていただいております。また、産業医サービスの提供を核としたウェルビーイング事業を展開し、企業の労働生産性向上にも貢献しています。

本社： 東京都港区芝公園2丁目3-3 寺田ビル 5階

設立：2010年7月

代表： 田中 友英

事業内容：予防医療事業、最先端医療の研究開発事業

企業URL：https://www.premedica.co.jp/

■「パシャっとカルテ」について

「パシャっとカルテ」は、散らばりがちな医療情報をスマートフォン一つで管理できる無料のPHRアプリです。健康診断の結果や検査結果、お薬の情報を撮影するだけでデータ化され、アプリ内で一元管理することが可能です。医療情報を手軽に管理・活用することで、ユーザーの健康増進をサポートします。

※本リリースにおける「予防医療」とは、疾病の診断・治療等の医療行為を指すものではなく、

検査結果や情報提供を通じて、生活習慣の見直しや健康意識の向上を支援する取り組みを意味しています。

※記載されている会社名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

※「LOX-index」と「Flora Scan」「うんちぇっく」は、当社の登録商標です。