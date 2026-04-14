【サステナブル×ビールの新体験】“ゼロ・ウェイストタウン”徳島県上勝町が東京で「Future Beer Garden 2026」を5月に開催！

株式会社スペック

日本の自治体で初めてゼロ・ウェイスト宣言を行った徳島県上勝町が主催し、株式会社スペック（本社：徳島県徳島市／以下、スペック）が運営を手がけるイベント「Future Beer Garden 2026」を、2026年5月14日（木）・15日（金）の2日間、大手町仲通り（東京都千代田区大手町1-9-7）にて開催します。

Future Beer Garden（https://www.kamikatz.jp/event/fbg2026/）

■サステナブルなビアガーデン「飲んで、食べて、楽しんで。環境にちょっと良いコトに繋がっている」

サステナブルという言葉は、どこか難しく感じられたり、特別なものに思われがちです。

しかし、例えば仕事帰りに同僚と一杯飲み、好きなものを楽しみながら過ごす時間が、知らないうちに環境に配慮した行動につながっていたとしたら―。

今年で3回目の開催となる本イベントは、日常の延長で気負わずに参加できる“ちょっと良い選択”を通じて、自然と心地よく資源循環に触れることができる場を目指しています。

【環境にちょっと良いコト１.】飲んで・食べて「体験する」循環

■“体験する”ゴミステーション

会場の中心には、本イベントの象徴となるゴミステーションをメインモニュメントとして設置します。単なるごみ捨て場ではなく、“体験する”ことを目的とし、来場者が自然と資源循環の仕組みに触れられる空間を創出します。

設計：Wrap建築設計事務所

本ゴミステーションは、上勝町のゼロ・ウェイストの取り組みを発信する拠点「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」を想起させるデザインを採用しています。

リユース可能な什器や資材を活用して構成し、「環境に配慮した塗料」を使用するなど、イベント全体のコンセプトを体現しています。

ロックペイント株式会社

ゴミステーションには、ロックペイント株式会社の協力のもと、コーヒー抽出後の粉を再利用した虫よけ成分入りのクリヤー塗料を使用。さらに、塗装には海洋マイクロプラスチックを再生して作られたローラーを採用し、塗る工程そのものも環境に配慮した“循環型の塗装”を実現しています。

https://www.rockpaint.co.jp/

■“捨てる”アクションからつくる未来

三菱地所グループが掲げる「環境配慮と経済活動が両立したサステナブルなまちづくり（※）」の実現に向け、都市部の来場者にも循環の仕組みを身近に感じていただける取り組みを展開します。

イベント内で使用された容器や素材の循環プロセスを“見える化”することで、「捨てる＝終わり」ではない新たな選択肢の存在を、直感的に体感いただく機会を創出します。

※環境負荷低減に向けた目標として、廃棄物再利用率 90％と廃棄物排出量20％削減（2019 年度比／m²あたり）を掲げるとともに、丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）では、廃棄物再利用率100％を目指す 。

飲食エリアでは、サステナブルな取り組みを行う企業の協力のもと、食器やカトラリーの提供を受け、ごみの排出削減に取り組みます。

ChopValue Japan

カトラリーの一部には、環境負荷が低い「竹由来」の割り箸を導入。使用・分別後はChopValue Japan社によって回収され、家具などの什器に生まれ変わる。https://chopvalue.jp/

ＵＡＣＪ

アルミニウム総合メーカー。イベントオリジナルアルミカップを採用。使用・分別後は、溶解され、再びアルミ缶やアルミカップの材料に生まれ変わる。https://www.uacj.co.jp

EcoinnoJapan

サトウキビの搾りかすを主原料としたプラスチック/PFASフリーの使い捨て食品容器を導入。関東近郊の農家で堆肥・培養土化し、野菜栽培に活用される。https://www.ecoinno.co.jp

また、コンセプトの文字通り、来場者にはまずイベントそのものを楽しんでいただけるよう、本イベントに合わせて特別にデザインした飲食スペースを設置。廃材や解体後も再利用可能な素材を活用した什器を採用するなど環境に配慮しながらも、一緒に訪れた人とテーブルを囲み、会話を楽しめる心地よい空間を提供します。本エリア周辺では、出店者や企業の取り組み、都市と地方の連携などを紹介するトークセッション（参加無料）を開催予定です。

■出店一覧

上勝町の食材を活かしたメニューの提供に加え、本イベントの理念に賛同する飲食店やブランドが出店。クラフトビールやフードを楽しむ体験そのものが、自然と資源循環への理解につながる― 本エリアでは、“飲んで・食べて”体験する循環のあり方を提案します。

naeme

NY BISTRO by NO CODE

RISE & WIN Brewing Co.

Co・En Corporation

BITE BACK APPLE

Into

TONPUKU

上勝商工会

（アトリウム）

The People’s Table

会場には、「People’s Table つながる食卓」としてロングテーブルを設け、訪れた人同士が自然と会話を交わせる、ひらかれた交流の場をご用意します。好きな料理やドリンクを持ち寄って、テーブルに置かれた対話カードの問いを、隣の誰かと話してみてください。食べて、飲んで、語る。それが、サステナブルな未来へのはじめの一歩になります。

共催: 日本サステイナブル・レストラン協会

https://re-action.world/project/680e2c8e75e70679bded8c94/

【環境にちょっと良いコト２.】企業とともに広げるサステナブルな取り組み

ゴミステーションでは、本イベントの理念に賛同する企業やブランドによる、環境負荷の軽減を意識した商品・サービスの展示を行います。来場者の皆さまが日常生活の中で実践できるヒントや気づきを得るとともに、より良い選択肢を増やすきっかけとなる機会を提供します。

■資源循環をポジティブに体現するクラフトビール

スペックと三菱地所によるサステナブルな取り組みから生まれたコラボレーションビール「TOWN CRAFT -まちの未来を考えるビール-」の2026年版をイベントに合わせて発売予定です。

TOKYO TORCH 常盤橋タワー内で発生した食品残渣を施設内でコンポスト化し、そこから生成された液体肥料を活用して栽培した大麦や上勝町の柑橘「柚香」を使用しています。

本ビールを楽しんでいただくことで、気軽にゼロ・ウェイスト活動に参加できる仕組みとなっています。

なお、詳細につきましては、今後の続報にてご案内いたします。

三菱地所との取り組みについて詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000260.000016002.html

【環境にちょっと良いコト３.】上勝町の魅力に触れるエリア

アトリウムでは、「上勝町に行ってみたい」と感じていただくきっかけづくりとして、上勝阿波晩茶や希少柑橘「柚香」などの特産品と、それらを支える生産者の取り組みを紹介します。あわせて、棚田での農業や山の保全活動など、自然とともにある暮らしや里山の魅力を発信します。

さらに、「いろどり（葉っぱビジネス）」に代表される地域資源を活かした取り組みも紹介。物産販売や移住相談も実施し、東京にいながら上勝町の魅力に触れていただくことで、関係人口の創出や交流の促進につなげます。

■イベント概要

イベント名：Future Beer Garden 2026

会場：大手町仲通り（東京都千代田区大手町1-9-7）

日時：2026 年 5 月 14 日（木）17:00～21:30 ／ 15 日（金）17:00～21:30

※アトリウムにて実施の上勝町展示・物産販売は、両日10:00～21:30

入場料：無料（予約不要）

主催：徳島県上勝町

運営：株式会社スペック

協力：三菱地所株式会社

後援：千代田区

公式サイト：https://www.kamikatz.jp/event/fbg2026/(https://www.kamikatz.jp/event/fbg2026/)

公式Instagram：@futurebeergarden_official(https://www.instagram.com/futurebeergarden_official/)

■協賛企業

株式会社成島建設/古郡建設株式会社/株式会社ＵＡＣＪ/ChopValue Japan/ロックペイント株式会社/Ecoinno Japan株式会社

■徳島県上勝町

徳島県上勝町は、県中央部の山間に位置する人口約1,300人の小さな町で、少子高齢化や人口減少といった地方課題を抱えています。2003年には日本初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を行い、14種類44分別によりリサイクル率80%以上を達成。一方で、残る約20%の廃棄物は課題として残っています。

こうした背景から、2020年には新たな宣言とともに「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」を設立し、世界初のゼロ・ウェイストアクションホテル「HOTEL WHY」を開業。体験を通じてサステナビリティを学べる場を創出しています。上勝町は、ごみ問題にとどまらず、「地方の持続可能性」を実践する町として取り組みを続けています。

■RISE & WIN Brewing Co.

日本ではじめてゼロ・ウェイスト宣言を行った、徳島県上勝町に拠点を構えるブルワリー。

美味しいクラフトビールを仲間とカジュアルに楽しむ、ただそれだけで上勝の美しい環境を守り、社会課題を知る小さなきっかけとなる。RISE & WINは、クラフトビールを、ゼロ・ウェイスト活動を自分事化するための手段と捉え、上勝の暮らしや体験に根ざした魅力を発信している。

“JUST DRINK KAMIKATZ BEER”

美味しいビールを楽しむだけで 「環境にちょっと良いコト」に繋がっている

HP：https://www.kamikatz.jp

Instagram：@kamikatz_beer(https://www.instagram.com/kamikatz_beer/)

会社概要

社名：株式会社スペック

設立：1970年9月

代表者：田中 達也

所在地：徳島県徳島市川内町沖島85-1

事業内容：

・ バイオサイエンス検査・分析事業

・ サステナブルソリューション事業（企業研修、サステナブル・コンサルティング “reRise”）

・ RISE & WIN KAMIKATZ事業（クラフトビール製造販売、宿泊・観光業）

・ 徳島県上勝町地方創生支援



HP：https://www.spec-lab.net/