Brooks Brothers × BARBARIAN 日本限定コラボレーションモデルが登場！

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：新倉修司、以下 ブルックス ブラザーズ）が、北米最大のシェアを誇る最高品質のラグビーシャツメーカーBARBARIAN（バーバリアン）とタッグを組んだコラボアイテムを、ブルックス ブラザーズ 公式オンラインストア及び、ブルックス ブラザーズ限定店舗（アウトレット店除く）にて2026年4月15日（水）より発売いたします。

今回のコラボにおいてセレクトされたのは、タウンユース向けに開発された、8ozのライトウェイト生地を使用した半袖のラグビーシャツをベースに、ブルックス ブラザーズのシグネチャーストライプであるBB#1（ナンバーワン）ストライプのパターンを採用したモデル。首元にはブルックス ブラザーズのメインラインの織りネームが、右袖にはバーバリアンのブランドネームがあしらわれたコラボならではの特別なデザイン。日本人の体形を考慮して作られた「ジャパンサイズスペック」で程よくゆとりのあるバランスの良いサイズ感です。また、丈夫で長持ちするうえ、洗うほどに体に馴染み風合いが増していくのも特徴。これからの季節に、一枚で着てもコーディネートのアクセントになる万能なアイテムです。

現役のラガーマンからも信頼を集める名門ブランドとのコラボによるトラッドな存在感を放つラガーシャツをぜひお楽しみください。

右袖にはバーバリアンのブランドネームがあしらわれたデザイン。

ブルックス ブラザーズ × バーバリアン ラガーシャツ(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=330002157)

価格： 各\25,300（税込）

カラー：ネイビー、グリーン、バーガンディ

素材： 8ozライトウェイトコットン100%

生産国：カナダ

＜ネイビー＞＜グリーンー＞＜バーガンディ＞

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ブルックス ブラザーズ ジャパン TEL: 0120-02-1818

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