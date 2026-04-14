越境だらけの狭小空ビルが、交渉で売れた理由

株式会社SA

狭小な土地に建つ築古の空ビル。建物プランが入りにくく、さらに測量未了で越境も複数あるという、活用が難しい物件でした。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、まずテナント利用や事務所転用など多方面から活用プランを検討し、一定の利用価値を整理。その後、隣地所有者から越境や将来の利用方法について細かな指摘が相次ぎましたが、買主の属性や利用目的を丁寧に説明しながら粘り強く交渉。最終的に測量を完了させ、売却を実現しました。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BfpbxgT7HWE ]

【開催概要】

日時：2026年4月21日 18:00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

登壇者：

酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）

※本会は報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供の機会です。

個別取材を含め、情報提供の方法については柔軟に対応いたします。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

■株式会社SA

年間10,000件の相談、500件超の売買実績を手がける訳あり不動産の専門会社。不動鑑定士が在籍し、共有持分、再建築不可、借地・底地、空き家、相続不動産の整理、買取から鑑定評価まで一貫対応します。

公式サイト：https://sakk.jp/