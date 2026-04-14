【登壇決定】Smart Craft、代表の浮部が4/15-16開催「MDX 2026 製造業 AI・DX EXPO」に登壇します。
2026年4月15日(水) ・16日(木)に幕張メッセにて開催される、「MDX 2026 製造業 AI・DX EXPO
」に弊社代表の浮部が登壇します。
本イベントは、450社以上の最先端スタートアップが出展する「Startup JAPAN 2026」内で開催さ
れる、製造業界のDX・最新テック活用に特化した展示会です。
「現場のデジタル化をどう進めるか？」「最新AIをどう実務に落とし込むか？」そんな課題をお持
ちの皆さまへ、具体的な解決策と最新事例をお届けします。
登壇カンファレンス概要
セッションテーマ：AIフル活用・結果が出る日本式製造DX ～今、製造業に求められるデータ活用とは～
参加には事前の参加申込が必要です。
【参加申込はこちら(https://april2026.eight-event.8card.net/registration/entry/?code=sj_gp_guest&utm_source=gp&_modal_=s-49&_gl=1*1w370qs*_ga*MTUxNTM3NjQ1LjE3NzUzOTM1ODk.*_ga_BYXST3JD55*czE3NzUzOTM1ODkkbzEkZzEkdDE3NzUzOTM4OTIkajYwJGwwJGgw)】
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
■ MDX 2026 製造業 AI・DX EXPO/Startup JAPAN 2026 とは
Startup JAPAN 2026は全国から約13,000名が来場し、450社を超える最先端スタートアップが
集結する展示会です。その中で開催するMDX 2026 製造業 AI・DX EXPOでは製造業界のDX・
最新テック活用に特化した出展ブースや学び持ち帰りにつながるカンファレンスをお届けします。
１.生成AIやディープテックなど最先端のスタートアップ
２.約200名の豪華登壇者による成功事例を共有するカンファレンス
３. 同じ課題を持つ来場者同士の情報交換ができる交流会
【開催概要】
日時：2026年4月15日(水) ・16日(木)
会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8
主催：Eight（Sansan株式会社）
開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）
参加方法：事前登録制
・EXPO：無料で参加いただけます
・お申し込み受付期間：2026年4月16日（木）17:00まで
※Sansan株式会社が主催するイベントは、ビジネスマッチングや商談を目的として開催している
ため、原則として、ビジネスパーソンの方以外は入場できません。ただし、18歳未満の方でもビジ
ネスについて研究・実践したい方であれば、保護者の同伴を前提として入場可能です。なお事故
等のリスクを考慮し未就学児の入場は不可とします。
※営業目的での来場（逆営業）は禁止とします。
*記載の企業数・成果実績は過去開催時点の情報に基づくものです。
本イベントに関するお問い合わせについては、下記ページをご確認ください。
https://sjexpo-event.zendesk.com/hc/ja