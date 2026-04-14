【登壇決定】Smart Craft、代表の浮部が4/15-16開催「MDX 2026 製造業 AI・DX EXPO」に登壇します。

株式会社Smart Craft

2026年4月15日(水) ・16日(木)に幕張メッセにて開催される、「MDX 2026 製造業 AI・DX EXPO

」に弊社代表の浮部が登壇します。

本イベントは、450社以上の最先端スタートアップが出展する「Startup JAPAN 2026」内で開催さ

れる、製造業界のDX・最新テック活用に特化した展示会です。

「現場のデジタル化をどう進めるか？」「最新AIをどう実務に落とし込むか？」そんな課題をお持

ちの皆さまへ、具体的な解決策と最新事例をお届けします。

登壇カンファレンス概要

セッションテーマ：AIフル活用・結果が出る日本式製造DX ～今、製造業に求められるデータ活用とは～

参加には事前の参加申込が必要です。

【参加申込はこちら(https://april2026.eight-event.8card.net/registration/entry/?code=sj_gp_guest&utm_source=gp&_modal_=s-49&_gl=1*1w370qs*_ga*MTUxNTM3NjQ1LjE3NzUzOTM1ODk.*_ga_BYXST3JD55*czE3NzUzOTM1ODkkbzEkZzEkdDE3NzUzOTM4OTIkajYwJGwwJGgw)】

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■ MDX 2026 製造業 AI・DX EXPO/Startup JAPAN 2026 とは

Startup JAPAN 2026は全国から約13,000名が来場し、450社を超える最先端スタートアップが

集結する展示会です。その中で開催するMDX 2026 製造業 AI・DX EXPOでは製造業界のDX・

最新テック活用に特化した出展ブースや学び持ち帰りにつながるカンファレンスをお届けします。

１.生成AIやディープテックなど最先端のスタートアップ

２.約200名の豪華登壇者による成功事例を共有するカンファレンス

３. 同じ課題を持つ来場者同士の情報交換ができる交流会

【開催概要】

日時：2026年4月15日(水) ・16日(木)

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8

主催：Eight（Sansan株式会社）

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法：事前登録制

・EXPO：無料で参加いただけます

・お申し込み受付期間：2026年4月16日（木）17:00まで

※Sansan株式会社が主催するイベントは、ビジネスマッチングや商談を目的として開催している

ため、原則として、ビジネスパーソンの方以外は入場できません。ただし、18歳未満の方でもビジ

ネスについて研究・実践したい方であれば、保護者の同伴を前提として入場可能です。なお事故

等のリスクを考慮し未就学児の入場は不可とします。

※営業目的での来場（逆営業）は禁止とします。

*記載の企業数・成果実績は過去開催時点の情報に基づくものです。

本イベントに関するお問い合わせについては、下記ページをご確認ください。

https://sjexpo-event.zendesk.com/hc/ja