越境ECの発送コストを下げる新しい方法 ― Ship&co × ECMSジャパン

株式会社BERTRAND

ECの出荷作業を効率化するクラウド型送り状作成アプリおよびAPIソリューション「Ship&co」を提供する株式会社BERTRAND（本社：京都市中京区、代表取締役：ベルトラン・トマ）は、越境EC向け国際物流サービスを提供する株式会社ECMSジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役：小松 英樹）とのAPI連携を開始したことをお知らせいたします。

これにより、Ship&coをご利用のお客様は、Ship&coのシステムを介してECMSジャパンの国際宅配便サービス「ECMS EXPRESS」の運送ラベル発行を直接操作し、一元管理することが可能となります。

背景と導入メリット

ECMSジャパンは、国際宅配便事業・フォワーディング事業・ロジスティクス事業を3本柱に、グローバルネットワークと高いIT技術を活かして、成長する越境EC業界のニーズに対応した国際物流サービスを提供しています。2016年1月の設立以来、越境ECに特化した物流のローコストリーダーとして急成長を続けています。

Ship&coではこれまで、FedEx、DHL、UPS、日本郵便、ヤマト運輸など主要な運送会社との連携を進めてまいりましたが、越境ECに特化したコスト競争力の高い選択肢を求める声を多くのEC販売者・ロジスティクス事業者からいただいておりました。

本連携の実現により、以下のようなメリットを提供いたします。

- ECMS EXPRESS 送り状の簡単発行Ship&coのアプリおよびAPIを通じて、ECMS EXPRESSの運送ラベルをシームレスに発行することが可能となります。- 通関インボイスの自動作成HSコード、原産国、価格情報などを含む通関用インボイスを自動で作成し、煩雑な手続きを効率化します。- 追跡番号の自動連携ECプラットフォームへの追跡番号の自動反映および出荷ステータスの更新に対応（※アプリ利用時）し、出荷後の運用負荷を軽減します。- 業務効率の向上出荷業務における各種プロセスの自動化により、人為的ミスの削減と業務全体の最適化を実現します。

なお、本連携によりShip&coのインターフェースを介してECMSの運送ラベルを作成いただけるようになりますが、ご利用にあたっては、事前にECMSにおける顧客登録（アカウント番号の発行）が必要となります。

ECMSのアカウント開設に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

sales.jp@ecmsglobal.com

Ship&co CEO ベルトラン・トマからのコメント

ECMSジャパンとの連携は、特にコスト効率を重視しながら海外発送を拡大したいEC販売者の皆さまにとって、新たな選択肢となる重要な機能追加です。Shopify・eBay・Amazonなどのプラットフォームで越境ECに取り組む販売者が、すでに使い慣れたShip&coのインターフェースからそのままECMS EXPRESSの運送ラベルを発行できるようになります。Ship&coはこれからも、国内外を問わず、送り状発行をより簡単に・迅速に・安全に行える環境を提供してまいります。

ECMSジャパン 代表取締役 小松 英樹からのコメント

今回のShip&coとの連携は、長年、多くの越境EC事業者の皆さまから寄せられていたご要望にお応えするものであり、実現できたことを大変嬉しく思っております。今回の取り組みにより、より手軽でコスト効率の高い海外発送の選択肢をご提供できるようになりました。今後もサービスの利便性向上に努めながら、微力ながら日本発の越境ECのさらなる発展と成長の加速に貢献してまいります。

Ship&coについて

Ship&co（シップアンドコー）は、送り状発行システムのパイオニアとしてEC販売者・物流企業向けに出荷処理を自動化するクラウド型のアプリとAPIを提供しています。FedEx、DHL、UPS、日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便など主要な運送会社とAPI連携し、Shopify、Amazon、BASE、eBay、Magentoなど国内外のECプラットフォームともAPIでそれぞれ連携。現在、3,000以上の企業・ユーザーの皆様にご利用いただいています。

URL：https://www.shipandco.com

株式会社ECMSジャパンについて

ECMSジャパンは、グローバルに国際物流サービスを展開するECMSグループの日本法人です。国際宅配便、フォワーディング、ロジスティクスの3事業を柱に、16の海外拠点からなるネットワークを活用し、日本発の越境ECで需要の高い仕向地を幅広くカバーしています。越境ECに特化した物流のローコストリーダーとして、今年設立10周年を迎えました。独自のオペレーションとITにより、高品質かつ効率的なサービスを提供し、顧客のサプライチェーン最適化に貢献しています。

URL：https://www.ecmsglobal-jp.com