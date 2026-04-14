瀬戸内の“食・文化・ライブ感”を五感で体感する劇場型レストラン「活魚・演舞 瀬戸パーク」2026年4月15日グランドオープン！！

株式会社遊食房屋

株式会社遊食房屋（本社：香川県観音寺市／代表取締役社長：宮下昌典）は、2026年4月15日（水）、香川県宇多津町に新業態店舗「活魚・演舞 瀬戸パーク」をグランドオープンいたします。本施設は、地元漁師や地域関係者と連携し、「食」と「観光」を融合させた新たな地域発信拠点です。

このたびのグランドオープンを記念いたしまして、4月15日（水）・16日（木）の2日間限定で、より多くの方に瀬戸内の恵みを体感いただくための「お料理代金半額チケットバックキャンペーン」を開催します。

本店舗は、瀬戸内海で漁を営む漁師の「昔ほど魚は獲れなくなった。それでも、瀬戸内で育った魚を多くの人に食べてほしい」という切実な一言から始まりました。瀬戸内海は、鯛、鰆、あこう、マナガツオなど多様で質の高い魚介類に恵まれていますが、その魅力は県内外、そして海を越えた先まで十分に伝えきれていない現状があります。こうした中、2026年3月に坂出北インターチェンジがフルインター化されるなど、交通アクセスの利便性は一層向上しています。私たちは、この「四国の玄関口」という立地を最大限に活かし、香川を訪れる日本各地の方々や世界中から訪れるインバウンドの皆様に向け、瀬戸内の食文化を再発信する新たな拠点を創出します。

■ 「活魚・演舞 瀬戸パーク」4つのポイント

1. 圧巻の「ライブ劇場型」飲食空間

店内は、調理の様子を五感で楽しめる「体験空間」として設計しています。

【劇場型客席】調理の活気が伝わるよう、オープンキッチンを見渡せる段差を設けた客席を採用しています。

【五感の演出】炭火の音、立ちのぼる香り、職人の鮮やかな手仕事を目の前で楽しめる臨場感を演出します。

【多彩な調理】藁焼き、刺身、寿司、原始焼きなど、素材の良さを最大限に引き出す提供スタイルを取り揃えています。

原始焼き場※回転式（特注）

2. 「香川」の食材を中心としたメニュー構成

瀬戸内の旬魚を中心に、香川県が誇る一級品をラインナップしています。

【和牛】一頭買いで仕入れることで提供を可能にした、希少部位を含む「オリーブ牛」をご堪能いただけます。

【野菜】讃岐椎茸や県産アスパラガス「讃岐のめざめ」など、四季折々の地元の豊かな恵みを使用します。

【米】香川県産米を、ふっくらと艶やかな「釜炊き銀シャリ」「釜めし」で提供します。

3. 地域文化を継承する「工芸と伝統」の展示、販売

食事を通じて香川の文化に深く触れていただけるよう、店内に伝統工芸を展示、販売します。

【丸亀うちわ】一本の竹から作られる手仕事の美を店内で展示、販売します。

【宇多津の塩】伝統の「入浜式」製法で作られた貴重な塩を、料理の引き立て役として使用してます。

【高瀬茶】三豊市高瀬町産の高品質なお茶を提供し、地域の伝統を次世代へと繋ぎます。

【丸亀おいり（寶月堂）】香川で古くから愛される、幸せを呼ぶ伝統菓子。口溶けの良さと彩り豊かな美しさが、おもてなしの時間を華やかに演出します。

4. 未来を創るSDGs「讃岐うどん雲丹」を香川県で2店舗目の提供開始

香川県立多度津高校と連携し、社会課題解決に取り組んで開発したサステナブルフード「讃岐うどん雲丹」を展開します。

環境保全：磯焼けの一因とされるムラサキウニに、廃棄予定の「讃岐うどん」を餌として与え養殖しています。

循環モデル：フードロス削減と海洋保護、そして教育支援を同時に実現する新しい循環型モデルを提案します。

讃岐うどん雲丹

■主なメニュー

【ごっつ盛り８種（3～4人前）】価格：4,300円（税込4,730円）

【コース料理「うしお」８品＋飲み放題２時間】価格：6,000円（税込）

【瀬戸パーク御膳】価格：銀シャリ1,980円（税込2,178円）／にぎり寿司2,980円（税込3,278円）

【海鮮瀬戸パーク丼】価格：3,280円（税込3,608円）

「活魚・演舞 瀬戸パーク」店長 細川亮ご挨拶

「私たちは単なる飲食店としての枠を超えて、香川の魅力を凝縮した『観光動機』そのものになることを目指しています。香川を訪れる皆様に、地元の豊かな食材をふんだんに使った『食の体験』をご提供していきます。また、素材本来の旨味を最大限に引き出す『原始焼き』という調理法にもこだわり、じっくりと炭火で焼き上げる格別の美味しさで皆様をお迎えします。お食事を通じて、国内外の多くの方々が『香川にまた来たい』と感じていただけるきっかけになればと願いながら、漁師さん、農家さん、地域の皆様と一緒になって、この場所から新しい活気を作り、香川県の『ハブ』となれるよう、スタッフ一同、熱意を持って皆様をお迎えします。」

「活魚・演舞 瀬戸パーク」店長 細川亮

■ 施設詳細

店舗名：活魚・演舞 瀬戸パーク

オープン日：2026年4月15日（水）

所在地：〒769-0203 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁24-14

電話番号：0877-43-3366

営業時間：平日ランチ 11:00～15:00（LO14:00） / ディナー 17:00～22:30（LO22:00）

※土・日・祝・祝前日は通し営業11:00～22:30（LO22:00）

定休日：なし

想定お客様単価：ランチ 1,500円～ / ディナー 3,500円

席数：156席（劇場型カウンター、掘りごたつ個室 ほか）

主な設備：オープンキッチン、劇場型設計、掘りごたつ席、多目的トイレ、スロープ、駐車場完備

運営会社：株式会社遊食房屋

■ グランドオープン記念「お料理代金半額チケットバックキャンペーン」概要

新店舗のオープンを記念し、2日間限定の特別イベントを開催いたします。

対象店舗：活魚・演舞 瀬戸パーク

キャンペーン名：「お料理代金半額チケットバックキャンペーン」

開催期間：2026年4月15日（水）・4月16日（木）の2日間

内容：お料理代金の「半額」を次回以降使えるチケットバックとして会計時にご提供いたします。

対象メニュー：食事、ドリンク（アルコール含む）すべての飲食メニューが対象です。

※当日の混雑状況により、ご利用時間を制限させていただく場合がございます。

■株式会社遊食房屋 会社概要

会社名：株式会社 遊食房屋

本社：香川県観音寺市本大町1495-5

TEL:0877-41-9975（FAX0877-49-8987）

代表取締役社長：宮下昌典

従業員：512名（正社員89名、P/A423名）2025.4月現在

創業 / 設立：1999年10月 / 2000年11月

業務内容：遊食房屋(10店) ほか、焼肉、うどん、イタリアン業など全業態24ヶ店

活魚・演舞 瀬戸パーク公式Instagram ：https://www.instagram.com/seto.park/

遊食房屋公式サイト：https://www.yusyokubouya.com/

「讃岐うどんLabo(R)」公式Instagram ：https://www.instagram.com/sanukiudonunilabo/

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