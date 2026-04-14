最先端のAI企業・ソリューションが集まるAI特化の大型展示会＆カンファレンス「AI Market ExCon 2026」来場登録開始｜6月2日開催

BizTech株式会社

最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役 森下 佳宏）は、2026年6月2日（火）に開催する、AI特化展示会＆カンファレンス『AI Market ExCon（エクスコン） 2026(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=n01&utm_campaign=excon06)』の来場登録を開始致しましたので、お知らせいたします。

本イベントは、最先端のAIソリューションを提供する企業が一堂に会し、展示・講演・相談を通じてAI導入を具体的に推進するビジネス向け専門イベントです。40社以上のAI企業が出展・登壇し、生成AI、AIエージェント、RAG、画像認識、フィジカルAIなど、最新のAI技術・ソリューションを展示します。

また、堀江貴文氏、アクセンチュア常務執行役員 保科氏、日本マイクロソフト業務執行役員 西脇氏など、業界の第一線で活躍するリーダーが登壇する講演セッションを多数実施予定です。

ご来場いただくことで、展示ブースでAIソリューションを比較検討できるだけでなく、企業担当者と直接相談しながら、自社に最適なAI導入の方向性を検討することができます。AIの社会実装が加速する中、本イベントでは「探していたAIと出会う」ことをテーマに、企業のAI活用を強力に後押しします。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=n01&utm_campaign=excon06)◁◁◁

AI Market ExCon（Expo & Conference）とは

AI Market ExConは、AI導入を検討する企業向けに開催されるAI特化型の展示会＆カンファレンスです。東京・汐留の大規模会場に、AIのリーディングカンパニーが40社以上集結し、展示・講演・相談を通じてAI導入を具体的に検討できるイベントです。

オンラインだけでは比較が難しいAIソリューションを実際に体験し、導入の進め方や費用感、効果などをその場で確認できるため、短時間で効率的にAI導入の判断材料を得ることが可能です。

AI Market主催イベントにはこれまでに累計5,000名以上の企業担当者が参加しており、AI導入を検討する企業向けイベントとして多くの反響をいただいています。前回開催の「AI Market Conference 2026」（2026年1月28日開催）では、来場者アンケートにおいて満足度99.1％を記録しました。

本イベントでは、これまでの実績を踏まえ、展示・講演・相談を1日に集約し、AI導入を具体的に前進させる機会を提供します。

AI導入を検討する企業が直面しやすい悩みに応える場

AIの活用が広がる一方で、企業の現場ではさまざまなハードルが存在します。たとえば、導入の優先順位が定まらない、自社に合うベンダーを見つけられない、PoCの先に進めない、社内説明に必要な材料が不足している、といった悩みです。

本イベントでは、展示ブースで複数のAI企業の提案やデモを比較できるだけでなく、講演を通じて先進事例や実践知を学ぶこともできます。その場で直接相談することで、単なる情報収集では終わらない、次の具体的な検討につながる出会いを創出します。

AI Market ExCon 2026 注目ポイント

ベルサール汐留会場イメージ1．AI企業40社超が集まり、1日で比較検討できる

AIエージェント、LLM、RAG、GPU、データ分析、画像認識、図面・帳票OCR、音声認識・生成、AI人材育成など、幅広い領域の企業が出展・登壇予定です。複数の企業やソリューションをまとめて見られるため、効率的に情報収集・比較検討を進めることができます。

「どの技術やサービスが自社に合うのか」「どの会社に相談すべきか」といった検討中の企業にとっても、有力な選択肢を一度に把握しやすい場となっています。

2．第一線で活躍する登壇者による講演を実施

会場内では、AIの社会実装や企業変革に関する講演を多数実施予定です。日本マイクロソフト株式会社の西脇資哲氏、アクセンチュア株式会社の保科学世氏、実業家の堀江貴文氏など、各分野で注目を集める登壇者が、AI時代の企業戦略や活用の方向性について語ります。

単なる技術紹介にとどまらず、経営、業務変革、導入推進の観点からAIを捉えられる点も、本イベントならではの魅力です。

3．展示を見るだけで終わらない、リアル会場ならではの接点

リアル開催の強みは、担当者と直接会話しながら検討を深められる点にあります。会場では、気になる企業にその場で質問したり、デモを見ながら具体的な運用イメージを確認したりと、導入後を見据えたコミュニケーションが可能です。

Web上の資料請求やオンライン商談では掴みにくい温度感や具体性を、現地で直接確認できることで、より実践的な比較・検討につなげることができます。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=n01&utm_campaign=excon06)◁◁◁

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78849/table/126_1_088557a9a96517652832bce89ab7b28a.jpg?v=202604141051 ]

次のAI時代を切り拓く知見を、ぜひ多くの方にシェアいただけることを期待しております。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=n01&utm_campaign=excon06)◁◁◁

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

関連記事）

生成AIとは？(https://ai-market.jp/purpose/what-generative-ai/)

ChatGPTとは？(https://ai-market.jp/technology/chatgpt/)

LLM（大規模言語モデル）とは？(https://ai-market.jp/purpose/llm/)

AIエージェントとは？(https://ai-market.jp/technology/ai-agent/)

Claude3/3.5とは？(https://ai-market.jp/purpose/claude3/)

Veoとは？(https://ai-market.jp/services/video-generative-ai-veo/)

AI開発・生成AIに強い開発企業(https://ai-market.jp/services/ai_development_company/)

LLM・RAG開発に強いAI企業(https://ai-market.jp/services/llm_company/)

BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。