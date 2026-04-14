FC説明会の募集機能を完全無料に。フランチャイズWEBリポートがフランチャイズ開発本部の募集力を底上げする新プラン体系へ

株式会社ウェブリポ

フランチャイズ加盟希望者向けの専門情報メディア「フランチャイズWEBリポート」(https://web-repo.jp/)を運営する株式会社ウェブリポ（東京都、代表取締役：神山 晃男）は、2026年6月の契約更新分より掲載プランを全面刷新します。今改定の最大の特徴は、これまで従量課金としていた説明会応募費用を、全プランで完全無料化する点です。フランチャイズ本部の開発担当者が追加コストを意識することなく説明会機能をフル活用できる環境を整え、加盟希望者との接点機会を大幅に拡充します。

フランチャイズWEBリポートとは

フランチャイズWEBリポート(https://web-repo.jp/)は、フランチャイズ加盟を検討する個人・法人と、加盟オーナーを募集するフランチャイズ本部を結ぶ専門情報メディアです。飲食・小売・サービス・介護など幅広い業種・業態の本部情報を掲載し、加盟意欲の高い検討者への効果的なリーチを実現します。運営実績は25年超。本部の募集活動を支援するメディアとして、多くの加盟開発担当者に活用されています。

プラン改定の背景と目的

近年、フランチャイズ業界を取り巻く環境は急速に変化しています。デジタル広告コストの高騰、ユーザーニーズの細分化、そして加盟希望者の情報収集行動の多様化により、各社のフランチャイズ開発本部には以前にも増して高度なマーケティング戦略が求められています。

弊社ではこうした課題に対応するため、メディア品質の継続的な向上とコンテンツ制作体制の強化を推進してきました。今回のプラン刷新は、そうした投資のさらなる加速と、掲載企業が活用しやすいサービス体系への転換を同時に実現するものです。

新しくなった掲載プランの魅力

POINT 1｜説明会募集機能にかかる費用を全プラン無料化

従来、一部プランで発生していた説明会募集にかかる費用を廃止。追加費用を気にせず説明会機能を活用でき、加盟希望者との接点機会を最大化できます。

POINT 2｜業界最安値の月々8万円から掲載可能

低予算でも負担を抑えながら募集をスタートできる料金設計です。加盟開発の初期段階でも導入しやすく、費用対効果を重視した募集活動を実現します。ライト・スタンダード・スペシャルの3プランから、フランチャイズ展開フェーズや目標加盟数に応じた最適プランをお選びいただけます。

POINT 3｜確度の高い加盟候補者と出会いやすい設計

資料請求のレコメンドは自動チェック型ではなく、検討者自身の意思で請求先を選んでいただく設計です。検討者自身で「このブランドを知りたい」と行動をしてもらうデザインになっているため、自主的に選ばれた本部に問い合わせが届きやすく、本気度の高いリード獲得につながります。

プランの詳細はお問い合わせを

各プランの機能・業種ごとの掲載事例・料金表につきましては個別にご案内しております。貴社の加盟開発フェーズに応じて最適な活用方法をご提案します。

詳しいプラン内容・料金はお問い合わせください(https://web-repo.jp/fc-kaihatsu)

今後の開発ロードマップと展望

今回のプラン刷新は、弊社が描く中長期のサービス進化の第一歩に位置づけています。フランチャイズ開発本部の皆様により高い成果をお届けするため、以下の領域で継続的な機能開発・サービス拡充を推進します。

- AI・データ活用の強化：現在導入中のAI機能をさらに発展させ、加盟意欲の高い検討者への最適なアプローチを支援。検討者がよりフランチャイズを見つけやすくなるための新機能も公開予定です。フランチャイズAIコンシェルジュ機能(https://web-repo.jp/feature/short/1648)- コンテンツ・メディア機能の拡充：取材記事・動画インタビュー・成功オーナーインタビューなどのリッチコンテンツを拡充し、ブランド価値と認知度の向上を後押しします。加盟店・本部インタビュー 一覧(https://web-repo.jp/articles/ct/interview)- 新機能・新サービスのリリース予定：その他、加盟検討者募集にとどまらない、加盟開発支援の新サービスも予定しています。

弊社は「本部と加盟希望者の最適なマッチング」という創業以来のミッションを軸に、フランチャイズ業界全体の発展に貢献してまいります。

掲載企業 反響事例

【掲載事例】地域密着型通所介護「だんらんの家」様

https://web-repo.jp/interview/1658

反響 1｜情報収集を終えた“確度の高い”検討者と出会いやすい

お問い合わせの多くは、十分な情報収集・検討を終えた上で、本部を選んで資料請求・問い合わせを行う層。加盟意欲の高い検討者とのマッチングにつながっています。

反響 2｜直近1年で複数の加盟契約に進展

応募数の多さだけではなく、契約につながる質の高さが評価されています。実際に、情報収集を済ませた状態で問い合わせた検討者が、短期間で意思決定し契約に至った事例も紹介されています。

反響 3｜自動チェックなしの設計が、問い合わせの質を高める

資料請求のチェックボックスが自動で入らないため、検討者が自ら選んだ本部にだけ問い合わせが届きやすい仕組みです。本気度の高い見込み客と出会いやすい点を高く評価いただきました。

反響 4｜掲載数が厳選され、コストパフォーマンスも高い

掲載審査によって掲載数が厳選されているため、コストを抑えながら募集活動を進められる点が評価されています。

株式会社ウェブリポ 代表取締役からのコメント

「今回のプラン改定によって、説明会応募の完全無料化を実現しました。これまで費用を気にして活用しきれていなかった接点機会がゼロコストで解放されます。私たちはこれまでもレコメンドの形式や独自取材記事の拡充など、フランチャイズ開発本部と加盟希望者様の出会いの質を最重視してサービスを提供してまいりました。25年間の経験と情報の蓄積を最大限に発揮し、今後もデータとテクノロジーを活用したサービスの進化を続け、フランチャイズ業界の成長を力強く支えてまいります」

株式会社ウェブリポ 代表取締役 神山 晃男

会社概要

会社名 株式会社ウェブリポ

代表者 代表取締役 神山 晃男

所在地 東京都

事業内容 フランチャイズ加盟希望者向け専門情報メディア「フランチャイズWEBリポート」の運営

サービスURL https://web-repo.jp/fc-kaihatsu