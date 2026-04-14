日本調剤、「DCエクセレントカンパニー2026（継続教育部門）」に認定

日本調剤株式会社

薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、2026年3月19日、NPO法人 確定拠出年金教育協会が定める「DCエクセレントカンパニー2026」の継続教育部門に初めて認定されましたので、お知らせします。

■制度の概要

「DCエクセレントカンパニー」とは、NPO法人 確定拠出年金教育協会が、確定拠出年金（DC）制度の運営に積極的に取り組んでいる企業を認定する制度です。従業員（加入者）が制度を有効活用できる環境づくりに努め、優れた成果を挙げている企業が選出されます。

■日本調剤の取り組み

日本調剤では、従業員一人ひとりを重要な経営資源と捉え、採用・育成・評価からエンゲージメント向上に至るまで、人的資本への積極的な投資を行っています。

2025年には、確定拠出年金（DC）制度および、従業員（加入者）自身が給与から追加で掛金を拠出できる上乗せ制度の運営において、従業員がより効率的に将来の資産を形成できるよう、低コストかつ資産形成に有利な運用商品を中心に入替選定。運用ラインナップを大幅に刷新いたしました。こうしたハード面の充実に加え、金融リテラシー向上を目的とした投資教育セミナーを継続的に開催するなど、従業員の自律的な資産形成を支える多角的なサポート体制が、このたび高く評価されました。

日本調剤は今後も、人的資本への積極的な投資を通じて、従業員が心身ともに健康で、安心して活躍できる基盤を構築してまいります。

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

日本調剤株式会社 広報部

TEL：03-6810-0826 MAIL：pr-info@nicho.co.jp

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