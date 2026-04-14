刺繍の色選びの悩みを解消！「刺繍の糸カラー変更サービス」を開始

株式会社フォーカス

カスタムウェアの販売・製作を手がける株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市、代表取締役 常松憲太）は、このたび、刺繍加工の新たなオプションとして「刺繍の糸カラー変更サービス」の提供を開始いたしました。

本サービスでは、刺繍デザイン（1色）の糸カラーを、最大2パターンまで無料で変更することが可能となり、商品カラーや用途に合わせた柔軟なカスタマイズを実現します。

■サービス概要

「刺繍の糸カラー変更サービス」は、同一デザイン（1色）の刺繍に対して、糸カラーを最大2パターンまで無料で変更できるサービスです。

商品カラーに合わせた配色や、色違いでの複数パターン製作など、より幅広いニーズに対応します。

＜主な特徴＞

刺繍の糸カラー変更が2パターンまで無料

同一デザインでの色違い製作が可能

商品カラーに合わせた最適な表現を実現

＜対象商品＞

ウェア バッグ キャップ

＊タオルは対象外

＜対象加工＞

デザイン刺繍 ネーム刺繍

＊3D刺繍は対象外

＜適用条件＞

デザインは1色のみ

糸カラー変更は2パターンまで無料

3パターン目以降は対応不可

糸カラーの変更は2パターン目まで無料■サービス提供の背景

刺繍はプリント加工とはまた違った特長を持ち、耐久性に優れ、色あせしにくく、高級感のある仕上がりになる加工方法です。長く使い続けられることから、思い出として残るものづくりにも適した加工方法といえます。ところが、オリジナルウェア製作においては「プリント」のイメージが強く、刺繍の魅力が十分に認知されていないのが現状です。

当社では、こうした状況を踏まえ、刺繍の魅力をより多くの方に体験いただくため、先日「刺繍の納期割」を開始いたしました。

さらに、お客様からは

「商品カラーに合わせて糸カラーを変更したい」

「色違いで複数パターンを作りたい」

といったご要望も多く寄せられています。

これらのニーズに応え、より自由度が高く、満足度の高い刺繍提案を実現するため、本サービスの提供を開始いたしました。

■今後の展望

当社は今後も、刺繍加工の価値をより多くの方にお届けできるよう、サービスの拡充と利便性の向上に取り組んでまいります。刺繍という選択肢がより身近なものとなるよう、提案の幅を広げながら、より使いやすいサービスづくりを進めてまいります。

本サービスの詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/print/embroidery.html#6

【株式会社フォーカスについて】

2009年 現代表取締役の常松憲太が、前職の経験を経て独立し、株式会社フォーカスを設立。当初は、BtoBのグッズ販売が事業の中心であり、現在主力のプリントTシャツ事業のシェアは、全体売上高の約3割程度でした。その後、プリントTシャツを注文した高校生たちから、たくさんの手紙や写真を通じて感謝のメッセージを受け取り、これまでビジネスライクに考えていた自分の世界観が変わり、プリントTシャツ事業に特化しました。発注者を喜ばせることだけを考えていたが、プリントTシャツを通じて、高校生たちの思い出を作る価値を提供していることに気づき、社会の利得を優先した事業を行う決断をしたのが、2012年のことです。2014年には、EC販売をスタートさせ利益の平準化に成功。2020年コロナ禍の影響により、売上高が大きく減少、社員の相次ぐ退職で倒産の危機に見舞われましたが、当時中小事業向けに実施された融資を原資として、プリント自社工場に設備投資を行い、さらに社員の年収を1人平均100万円アップしました。その結果、2021年の売上高は目標の1.5倍を達成し、会社の早期立て直しを実現できました。2025年9月から、フォーカス初の海外展開をオーストラリアで開始しました。オーストラリアでの実績をもとに、今後も海外展開を拡大していく予定です。私たちは、社員一丸となり、さらなる成長を目指して日々新しいチャレンジを続けています。

2026年1月に完成したフォーカス新社屋

■会社概要

企業名 ：株式会社フォーカス

本社所在地 ：山梨県甲斐市篠原984-1

電話 ：055-278-2311

代表取締役 ：常松 憲太

設立 ：2009年5月14日

資本金 ：9,900万円

従業員数 ：76名（うち執行役員3名・育児休暇取得者3名）

※2026年4月1日時点

事業内容 ：オリジナルプリントウェアの販売

事業所 ：グループ会社（プリントセンター）

株式会社フォーカスクリエイティブ

静岡県浜松市浜名区新原4214-2

■直近の売上推移

2019年 12.6億円

2020年 9.9億円

2021年 14.7億円

2022年 20.6億円

2023年 29.2億円

2024年 32.9億円

フォーカスコーポレートサイト :https://corp.forcus.co.jp/