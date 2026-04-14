2026年5月14日（木） 個人投資家・機関投資家向け決算説明会を開催します
株式会社ココペリ
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https://kokopelli-inc.zoom.us/webinar/register/WN_gQeOEcRjRa-0O1EKSoOzDw
■株式会社ココペリについて
ココペリは、オンライン形式にて個人投資家・機関投資家様向け会社説明会を開催します。
当日は代表の近藤が登壇し、2026年3月期決算の内容や2027年3月期からの成長戦略等についてお話いたします。この説明会を通じて、当社と展開するサービスへの理解を深めていただければ幸いです。
また、説明会の最後に質疑応答のお時間を設けますので、ぜひライブでご参加ください。事前質問も受け付けておりますので、お申し込み時にご記入いただけますと幸いです。
概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/19415/table/100_1_1dd4ff02163d2c93d9357a8d47a41944.jpg?v=202604141051 ]
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■株式会社ココペリについて
名称 ：株式会社ココペリ
所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階
代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁
設立 ：2007年6月
事業内容：ビジネスプラットフォーム事業
URL ：https://www.kokopelli-inc.com/
(https://www.kokopelli-inc.com/)主要サービス：中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」 https://bigadvance.jp/
海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」https://bigadvanceglobal.com/jp/