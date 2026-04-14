【ブルガリ】「オクト フィニッシモ」Watches & Wonders 2026 造形から生まれるアート

ブルガリ・ジャパン合同会社

卓越性とイノベーションを極めた多彩な時計ブランドが集う、ジュネーブにおけるウォッチメイキングの国際的イベント、Watches & Wonders 2026に、今年ブルガリは2度目の参加をいたします。ブルガリの展示スペースには、「時の芸術」とも称されるウォッチを創造するローマン ハイジュエラーの真髄が反映されています。

「オクト フィニッシモ」は、その歴史の中で進化を重ね、象徴的なデザインと独自の魅力を維持した完璧なまでに美しい、新ソロテンポムーブメントを備えたケース径 37mmのウォッチを実現しました。

Watches & Wonders 2026でのブルガリについて、LVMHウォッチ CEOであり、ブルガリ グループ CEOのジャン-クリストフ・ババンは下記のようにコメントを寄せています。

「Watches & Wonders 2026に今年も参加できることを、改めて嬉しく思っています。ブルガリが持つジュエラー、そしてウォッチメイカーとしての両面が発揮される意義深いイベントです。昨年ついに公式参加を果たしましたが、今年はマイクロメカニクスにおけるスイスでの卓越した技術と、創造性と美への情熱の完全なる結実と、前例に捉われないウォッチメイキングの力を存分に発揮することで、私たちの存在意義をさらに高めています。クリエイティブへの挑戦は新たな地平を切り拓いてウォッチとジュエリーの規範を再定義するよう、つねに私たちを突き動かし、大胆なクリエイションと絶えることのない革新へと繋がっているのです。Watches & Wondersは、このヴィジョンとブルガリが描くウォッチメイキングの躍動的な未来を披露するのに最高の舞台なのです」

「オクト フィニッシモ」

新作の「オクト フィニッシモ」を見れば瞬時に魅了されることでしょう。2014年に初めて登場した「オクト フィニッシモ」の核である優雅なエッセンスを継承しながらも、繊細な洗練を遂げています。ケース径が小さくなることにより再定義された内部構造と外観バランスが、大きな進化をもたらしました。デザインと技術的卓越性のベンチマークとなっている「オクト フィニッシモ」は、ブルガリの洗練と革新への飽くなき追求を体現しているタイムピースです。

「オクト フィニッシモ」の幾何学的なケースシェイプに見られる輪郭、曲線、そして立体感は、古代ローマ建築の円柱とドームを想起させます。そしてこのデザインは単にヘリテージにインスパイアされたのではなく、未来に向け再構築を重ねて行くものでもあります。



ブルガリのプロダクト クリエイション エグゼクティブ ディレクターであるファブリツィオ・ボナマッサ・スティリアーニは次のようにコメントしています。

「ケース径37mmの『オクト フィニッシモ』は、新たな創造のための無限のキャンバスです。今回ケース径を小さくすることで、クリエイティビティがより研ぎ澄まされて表現できるようになりました。ウォッチメイキングにおいては、それぞれのディテールが新たな可能性を秘めており、イノベーションへと繋がるのです」

小型化：ウォッチメイキングの限界を広げる挑戦

手首にしっかりと寄り添いながらも、より高い効率を誇るマイクロローターの巻き上げ機構と、コンパクトなバレルが適用された新しい「オクト フィニッシモ」は、次なるチャプターへと物語を進めます。

ブルガリならではの独創性と高い精度によって、デザインとサイズのバランスについての新しい定義が実現されました。ケース径40mmの「オクト フィニッシモ」搭載ムーブメントより0.12mm厚みが増すものの、ムーブメント全体の体積は約20%削減されました。ブルガリが「セルペンティ」のために開発したBVP100 ピコリッシモキャリバーとBVS100 レディ ソロテンポが、この新ムーブメントの誕生へと繋がりました。「オクト フィニッシモ」ケース径37mmは、不可能を可能にするスピリット、つまり革新的なクリエイティビティと妥協を許さない専門的技術の融合から生まれたウォッチであり、すべてを新たに考案して開発されました。組立後の重量は約65gと、かつてないほどに快適な着け心地をもたらします。

手首に寄り添うタイムピース

直径37mmのケースを採用した「オクト フィニッシモ」は、今の時代における普遍性を新しい形で体現しています。洗練されたプロポーションは現代のライフスタイルにフィットし、どんな手首にも、どんな場所でも、どんなシーンにも自然にフィットします。



ケース径40mmが技術的な挑戦と精緻な仕上げによって定義されるウォッチメイキングの技巧の頂点を体現しているとすれば、ケース径37mmはよりライフスタイルを重視した表現であり、エレガントなワードローブに欠かせない熱望を集める存在であると言えます。

「オクト フィニッシモ」を手に取るということは、妥協を許さない姿勢、すなわちデザインと製造の両面における一貫性へのこだわりを意味します。また装いにおいても、エレガントな男性は、素材選びと同様に、カット、構造、そ してボリューム感が重要であることを心得ています。また真の洗練とは、今まで親しまれてきた古典的なスタイルを、自然に軽やかに取り入れることにあります。

ブルガリ グループ CEOでありLVMHウォッチ CEOであるジャン-クリストフ・ババンは次のようにコメントを続けました。

「『オクト フィニッシモ』のケース径37mmは、ブルガリが遂げたかけがえのない進化の結実から生まれました。新しいサイズのケースを実現するため、『オクト フィニッシモ』を再解釈することで技術的新境地を拓き、現代のライフスタイルに完璧なまでに調和するタイムピースを創造しました。精妙に表現されたエレガンス、究極ともいえる快適な装着感、そして革新を重ねるウォッチメイキングが絶妙なバランスで融合しています。これはウォッチに本質的なものとスタイルの双方を求める人にとって、魅力に富む、時代を超越したシグネチャーとなるでしょう」



新しい「オクト フィニッシモ」はスプレッツァトゥーラ（イタリア語で「さりげなく気負わないエレガンス」の意）に深く根ざしています。繊細で洗練され、真のイタリアらしさを体現した、自身のあり方を示すものです。精緻なプロポーションを誇る「オクト フィニッシモ」の新作は、シャツの袖口にスムーズに収まり、モダンで洗練されたワードローブを引き立ててくれます。革新的なデザインが際立つブレスレットはプッシュボタン式の留め具を内蔵し、人間工学に基づき装着感が最適化されています。

新しいムーブメント

ケース径37mmの「オクト フィニッシモ」には、ブルガリが自社で設計・製造した新ムーブメントが搭載されています。 スイスのブルガリ ウォッチの工房で約3年間の開発と検証を経て誕生したマイクロローター搭載の自動巻きキャリバーBVF100です。厚さわずか2.35mm、直径31mmでありながら、約72時間すなわち3日間にわたるパワーリザーブを実現したことで、安定した時間的精度と日常使いにおける使いやすさの両方を保証しています。ウォッチの構造と仕上げの細かい部分にも、洗練へのこだわりが反映されています。ムーブメントには8角形のネジが使われ、さらにブリッジと地板に施された放射状のコート・ド・ジュネーブも目を惹きます。伝統的な直線状のコート・ド・ジュネーブよりさらに希少で高度な技術を要する装飾です。

4つの魅力的なバリエーション

新しい「オクト フィニッシモ」は、Watches & Wonders 2026にて4つのバージョンで発表され ます。



ひとつめはチタン製です。モダンでテクニカルな超軽量素材であるチタンは、「オクト フィニッシモ」のコレクションの代名詞とも言える素材であり、「オクト フィニッシモ」の10のモデルで使用されています。うち7モデルは2026年春時点で、それぞれのカテゴリーで最薄世界記録を保持しています。これには2016年発表の世界最薄ミニッツリピーターと、GPHG（ジュネーブ ウォッチ グランプリ）で「AIGUILLE D’OR (金の針賞)」を受賞した2021年発表の世界最薄パーペチュアルカレンダーが含まれます。

ふたつめはチタン製の仕上げのバリエーションです。チタン製の仕上げはサンドブラストとサテンポリッシュの魅力的な2種類を使い分け、それぞれがまったく異なる光の演出を生み出します。サテンポリッシュ仕上げは建築的なケースのエッジを強調する一方、サンドブラスト仕上げはコントラストと深みを出します。それぞれが異なる個性を持ち、洗練されたふたつの美学は、素材と仕上げの組み合わせという、「オクト フィニッシモ」におけるもっとも強力なデザインシグネチャーの要素を継承しています。

3つめのウォッチは、1884年の創業以来一貫してブルガリが取り扱ってきた素材であり、高貴な魅力にあふれたゴールドを採用しています。

そして4つめは複雑機構の愛好家たちを魅了する「オクト フィニッシモ ミニッツリピーター」です。音響特性にも優れたサンドブラスト加工のチタン素材を使用し、自社製キャリバーBVL362を搭載します。

ブルガリは、洗練された美的感覚を表現した4つの個性的なデザインにより、「オクト フィニッシモ」の革新的かつ唯一無二のスピリットを忠実に守りながら再定義しました。

新しい「オクト フィニッシモ」は、時代の精神を体現しています。これまで同様に大胆でモダンでありながら、ユニークでアイコニックな構造美とプロポーションを見直し、普遍的な存在感をさらに高めています。 またブルガリのマニュファクチュールが開発した新キャリバーが、魅力と性能をさらに強化することで、「オクト フィニッシモ」を今と未来を見据えたタイムピースとして確立させています。

【製品概要】

「オクト フィニッシモ」

品番：104089価格：2,629,000円税込ムーブメント：BVF100自社製超薄型自動巻きムーブメント、マイクロローター搭載、手作業によるコート・ド・ジュネーブおよびペルラージュ加工、厚さ2.35mm、毎時21,600振動、時/分/秒表示、72時間パワーリザーブケース/ダイアル：径37mm、超薄型サンドブラスト加工チタン製ケース、ブラックセラミックをインサートしたサンドブラスト加工チタン製ねじ込み式リューズ、シースルーケースバック、30ｍ防水、オパーリン加工チタン製ダイアル、ブラックの針とインデックスブレスレット： サンドブラスト加工チタン製ブレスレット、プッシュボタン付き一体型フォールディングバックル発売時期：4月中旬予定

品番：104120価格：7,535,000円税込ムーブメント：BVF100自社製超薄型自動巻きムーブメント、マイクロローター搭載、手作業によるコート・ド・ジュネーブおよびペルラージュ加工、厚さ2.35mm、毎時21,600振動、時/分/秒表示、72時間パワーリザーブケース/ダイアル：径37mm、超薄型サテンポリッシュ加工イエローゴールド製ケース、ブラックセラミックをインサートしたイエローゴールド製ねじ込み式リューズ、シースルーケースバック、30ｍ防水、イエローゴールド製ダイアル、イエローゴールドプレートの針とインデックスブレスレット： サテンポリッシュ加工イエローゴールド製ブレスレット、プッシュボタン付き一体型フォールディングバックル発売時期：4月中旬予定

品番：104351予定価格：2,706,000円税込ムーブメント：BVF100自社製超薄型自動巻きムーブメント、マイクロローター搭載、手作業によるコート・ド・ジュネーブおよびペルラージュ加工、厚さ2.35mm、毎時21,600振動、時/分/秒表示、72時間パワーリザーブケース/ダイアル：径37mm、超薄型サテンポリッシュ加工チタン製ケース、ブラックセラミックをインサートしたポリッシュ加工チタン製ねじ込み式リューズ、シースルーケースバック、30ｍ防水、オパーリン加工チタン製ダイアル、ロジウムプレートの針とインデックスブレスレット： サテンポリッシュ加工チタン製ブレスレット、プッシュボタン付き一体型フォールディングバックル発売時期:未定：9月予定

品番：104250価格：要お問い合わせムーブメント：BVL362自社製超薄型手巻きムーブメント、厚さ3.12mm、毎時21,600振動、時/分/秒表示、ミニッツリピーター、2ハンマー、72時間パワーリザーブケース/ダイアル：径37mm、超薄型サンドブラスト加工チタン製ケース、ブラックセラミックをインサートしたサンドブラスト加工チタン製ねじ込み式リューズ、シースルーケースバック、30ｍ防水、オパーリン加工チタン製ダイアル、グレーロジウムプレートの針とオープンワークインデックスブレスレット： サンドブラスト加工チタン製ブレスレット、プッシュボタン付き一体型フォールディングバックル

お問い合わせ先：ブルガリ ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/