グローバル市場で勝つための実践知を体系化した「Startup Business School」2026年4月8日開校

FoundersNation株式会社

FoundersNation株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：名倉勝、代表取締役社長：藤本あゆみ）は、スタートアップおよびスタートアップ支援に関わる人材が、グローバルにスケールするための実践知を共に学ぶ共創型プラットフォーム「Startup Business School」を2026年4月8日に開講いたしました。

本スクールは、スタートアップ経営者のみならず、スタートアップを取り巻くスタートアップ支援者(投資家、アクセラレーターなど)、事業会社、自治体等を含めたスタートアップエコシステム全体の底上げを目的としています。

Startup Business Schoolとは

4月8日の第一回講義の様子4月8日の第一回講義の様子

FoundersNationは2025年9月に設立されたスタートアップ支援組織です。共同代表の2人がこれまで国内外のスタートアップおよびエコシステムに関わる中で、日本においては創業支援が進む一方、スケール段階における戦略・組織・グローバル展開に関する実践知と、それを担う人材が不足しているという構造的課題を認識してきました。

こうした課題は、個別のスタートアップ支援だけでは解決が難しく、起業家のみならず支援者を含めたエコシステム全体で、スケールに関する知識と経験を共有する仕組みが必要です。このような背景から、FoundersNationは、スケールを志向する起業家と、それを支える支援者が共に学び、共通言語を形成する場として「Startup Business School」の立ち上げにいたりました。

Startup Business Schoolの特徴

Startup Business Schoolは、起業家・経営幹部・支援者が共に学ぶ、共創型の実践プログラムです。

現地受講生に加えてオンラインでも全講義を配信

- グローバル視点でのスケール戦略を体系化海外エコシステムの知見を基に、成長戦略を構造的に理解- 経営・資本・組織・政策を横断したカリキュラム資金調達、CVC連携、ガバナンス、グローバル展開まで網羅- 実践に直結するケーススタディ設計実際のスタートアップ事例をもとに意思決定力を強化- 起業家と支援者が同じ場で学ぶ共創型モデルエコシステム内の共通言語を形成- グローバルネットワークとの接続海外プレイヤーとの連携を前提とした学習環境本スクールを通じて、スタートアップ関係者の実践力と構造理解を高め、日本発スタートアップの世界市場での競争力強化に寄与することを目指します。

Startup Business Schoolは、選抜された36名の現地受講生（Cohort : コホート）に加えて、全国・全世界どこからでも参加ができるように講義を全てオンラインで配信します。

Module1（4月～6月）の講義スケジュール、講義内容についてはこちらからご確認いただけます。

https://startup-business-school.key.ai/events

今後の展開

今後は、グローバルスタンダードのビジネスカリキュラムを提供し、スタートアップ関係者の共通理解と実践力を底上げすることで、日本から世界へスケールするスタートアップの創出を目指します。

FoundersNation ウェブサイト：https://foundersnation.io/

Startup Business School ウェブサイト：https://startupbusinessschool.jp/







FoundersNation株式会社

所在地：東京都

代表者：代表取締役CEO 名倉勝／代表取締役社長 藤本あゆみ

事業内容：日本初のScalerator(スケーラレーター)として、日本のスタートアップのスケールアップ支援事業、教育プログラム運営を行う。



Startup Business School運営事務局

Email：sbs@foundersnation.io