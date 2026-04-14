10万室突破※「ReFaルーム」旅の上質な“休息時間”を支え、全国で急拡大

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）が展開する美容ブランド『ReFa(リファ)』の製品を導入した宿泊施設の客室が、累計10万室を突破※しました。「ReFaルーム」は2021年のサービス開始以降、旅先でも上質な美容体験を楽しめる客室として、ラグジュアリーホテルや高級旅館を中心に採用が広がり、都市部のビジネスホテルや地方の宿泊施設にも展開を拡大しています。

※ 110,000室（2026年3月31日時点までのReFa製品累計導入室数）

トピックス

■ 美容ブランド『ReFa』製品を導入した宿泊施設の客室が、累計10万室突破！

■ 宿泊体験の満足度を高める設備として、高性能美容アイテムへの関心が高まる

■ 宿泊体験から日常へ広がる美容習慣──約2.3人に1人が体験後に製品を購入・入手

美容ブランド『ReFa』製品を導入した宿泊施設の客室が、累計10万室突破※

※ 集計期間：2021年12月～2026年3月 ※ ReFa製品を導入したホテル客室数（自社調べ）

近年、宿泊体験の質を左右する要素として客室設備の重要性が高まっています。なかでも高性能な美容備品は、単なるアメニティにとどまらず、旅先での“快適性”や“休息の質”を高める存在として評価されています。また、施設が大切にする価値観や環境配慮の姿勢を象徴する設備としても注目されるようになっています。

こうした背景のもと、省エネ性能と美容効果を両立するファインバブルシャワーや、高性能なドライヤーなど、『ReFa』の美容アイテムを体験できる客室は、 “心身を整える旅”を支える新しい宿泊体験として広がりを見せています。

宿泊体験の満足度を高める設備として、高性能美容備品への関心が高まる

全国の旅行経験者を対象に実施した調査（旅行における美容とウェルネスに関する意識調査）では、環境意識が高い層ほど宿泊施設のエシカルな取り組みを重視し、高性能なドライヤーやシャワーヘッドなどの美容備品が、宿泊体験の満足度や施設評価に影響する傾向が確認されました。こうした評価は、製品単体の性能だけでなく、宿泊施設全体の取り組みや価値観に対する信頼醸成にも寄与していると考えられます。

快適な美容体験と省エネ性や環境負荷の低減を両立する「ReFaルーム」は、単なる設備更新の域を超えた差別化要素として、日本国内で広く受け入れられ導入が加速しています。

導入事例

シックスセンシズ京都

当ホテルでは、全室にReFaブランドのドライヤーを導入しており、特に海外からのお客様に大変ご好評いただいております。その軽さ、機能性、そして使いやすさにご満足されるお客様が多くいらっしゃいます。お客様の満足度向上に貢献できていると実感しております。

HOTEL VISON

三重県の自然と共にリトリートを満喫できる当ホテルのお客様とReFaブランドは親和性が高く、お喜びいただけるのではとの思いで導入させていただきました。「ReFa付きテラスツインルーム」は当初カップルや女性をメインターゲットとしていましたが、今では幅広い世代のお客様にご利用いただいています。

宿泊者の声｜ReFaルームでの美容体験

写真家・フォトグラファー 6151(https://www.instagram.com/6151/)さん

旅先こそ、コンディションを整えたいので、美容ケアアイテムは必需品。ただ、全部は持ち運べないしできるだけ荷物は減らしたいもの。ReFaルームがある宿を探すようになってからは、旅先でも普段通りのケアができるようになって荷造りが気楽になりました。バスルームがミスト空間になるシャワーは、火照った身体にひんやりとしたミストが心地良く、癒される最高な時間を過ごせます。

※いただいた口コミの中から弊社が抜粋

宿泊体験から日常へ広がる美容習慣──約2.3人に1人が体験後に製品購入・入手

宿泊施設での体験をきっかけに、旅先で出会った美容体験を日常に取り入れたいと考える生活者も少なくありません。調査では、宿泊時に高性能な美容アイテムを体験した人の約2.3人に1人が、その後にReFa製品を購入・入手していることが確認されています。

旅先での快適な体験が、帰宅後の日常の美容習慣へとつながる──こうした行動は、宿泊体験が一過性のものではなく、生活者の価値観や選択に影響を与えていることを示しています。「ホテル級の美容体験」を日常でも再現できる点は、旅と日常をつなぐ体験価値として、ReFaならではの強みのひとつとなっています。

調査概要

調査名： 旅行における美容とウェルネスに関する意識調査

調査期間：2025年12月16日～12月17日

調査対象：年3回以上宿泊を伴う旅行経験のある全国の20～60代男女

有効回答数：500

調査方法：インターネット調査

エリア：日本国内

調査実施：株式会社JTB総合研究所

調査結果全文：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000873.000029736.html

旅のスタイルが“詰め込み旅”から“余白のある旅”へと変化する中、上質な休息体験を支える客室設備の重要性は一層高まっています。「ReFaルーム」は、こうしたニーズに応える存在として、快適性と美容体験を同時に満たす滞在価値を提供し、全国の宿泊施設へと広がり続けています。

ReFaは今後も、宿泊施設との連携を深めながら、旅先と日常の双方で心地よい美容体験を提供するとともに、より多くのお客様の宿泊体験を豊かにする商品・サービスの開発を進め、滞在価値の向上に取り組んでまいります。

「ReFaルーム」について

上質なひとときをReFaのある空間で

肌や髪のすこやかな美しさを引き出すファインバブルシャワーや、プロの技をテクノロジーで再現したヘアケアアイテムなど、話題の製品で上質な美容体験を叶えます。

ReFaのアイテムを心ゆくまで体験できるくつろぎの空間で、身も心も癒されるスペシャルなひとときを。

■JTB(https://www.jtb.co.jp/kokunai/theme/refa/)の特集ページでReFa製品を体験できる宿泊プランを検索

h(https://www.jtb.co.jp/kokunai/theme/refa/)ttps://www.jtb.co.jp/kokunai/theme/refa/(https://www.jtb.co.jp/kokunai/theme/refa/2026%E6%9C%882026nenn)

2026年4月21日公開予定

■ReFa製品導入に関するお問い合わせ

製品導入のご検討など、新規お取引に関するご相談は、MTGプロフェッショナルの「ReFaルーム」サイトよりお問い合わせください。

https://mtg-pro.co.jp/refaroom/

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

ReFaブランドサイト：http://www.refa.net/

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

MTGコーポレートサイト：https://www.mtg.gr.jp/