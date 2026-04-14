【5/15開催】「インド進出と事業戦略」ウェビナー。主要5州のビジネス環境比較からガバナンスの勘所までを徹底解説

株式会社Dooox

「行動で世の中を変えていく」を理念に掲げる株式会社Dooox（東京都品川区、代表取締役 久保寺亮介／以下「当社」）が運営するインド進出支援プラットフォーム「Do Lab India」は、この度、オンラインセミナー「インド進出と事業戦略」を2026年5月15日（金）にオンラインで開催いたします。

本ウェビナーでは、HLSグローバル インディア ジャパンデスク ダイレクターの江嶋直人氏を講師にお招きし、最新の市場動向から具体的な進出形態の選定、そして進出後に多くの日本企業が直面する「パートナー管理の壁」をいかに乗り越えるか、実務に即した知見を詳しく解説いたします。

■ 開催の背景

巨大な人口ボーナスと経済成長を背景に、世界で最も注目される市場の一つであるインド。しかし、広大な国土の中で「どの州に、どの形態で進出するか」という判断や、進出後の日本本社による現地マネジメントには、独特の商習慣やリスクが伴います。

当社が運営する「Do Lab India」は、日本企業の挑戦を「行動」へと繋げるため、情報の透明性を高め、実行を支援しています。本セミナーでは、数多くのプロジェクトを現地でリードしてきた江嶋氏と共に、教科書的な知識ではなく「実務で何が起きるか」に焦点を当てたリアルな戦略を提供します。

参加申し込みはこちら :https://forms.gle/WFmq8TvsQQ4JSaWUA

■ ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85708/table/244_1_1d09d10c5749cd5cd962736e1aa197f8.jpg?v=202604141051 ]参加申込はこちら :https://forms.gle/WFmq8TvsQQ4JSaWUA

■ 登壇者プロフィール

江嶋 直人（えじま なおと）

HLSグローバル インディア ジャパンデスク ダイレクター

日系企業のインド進出・事業運営支援において、多数のプロジェクトに関与。市場調査・参入戦略の策定から法人設立、税務・法務・会計対応、現地パートナー管理まで一貫して支援し、製造業を中心に実行フェーズまで伴走。インド特有の商習慣やリスクを踏まえ、実務に即した課題解決を提供している。

■ HLSグローバルについて

HLSグローバルは、世界各国に拠点を持ち、企業の国際展開を会計、税務、法務、コンサルティングの側面からトータルにサポートするプロフェッショナル・ファームです。

■ Do Lab India - インド進出支援の概要

インド市場への進出をご検討中の企業様に向けたプラットフォーム「Do Lab India」では、検討段階に応じた多様な支援メニューをご用意しております。初期検討段階の企業様から、過去に挑戦されたものの進展が難しかった企業様まで、それぞれの状況に応じた最適なサポートをご提供し、日本企業のインド事業挑戦を支援いたします。

Do Lab India 詳細はこちら :https://dolab-india-membership.studio.site/

株式会社Dooox

代表者名：代表取締役 久保寺 亮介

本社：東京都品川区西五反田8丁目4番13号 五反田JPビルディング ２F co-lab 五反田 with JPRE

設立：2021年6月

HP：https://dooox.co.jp/

事業内容：「明日も"自分のドラマ"に熱狂できるセカイを創る～行動を常識に。挑戦を身近に。～」を"目指すセカイ"として掲げ、世の中の新たな挑戦を多方面で支援。企業の新たな挑戦や"緊急ではないが重要な領域"を支援する「特命社長室(R)」、日本全国の地域の方々が主役となり、自走可能な地域活性化事業を０から創出する「街盛PJ」を軸として、新たなDoが加速するサービスを複数展開。