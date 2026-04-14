教育環境の充実を目的としたファンドレイジングに向け共創

株式会社ガジリオン右：高知健康科学大学 学長 宮口 英樹様／左：当社代表 鈴木 秀逸

採用・就活チャリティサービス「ABC」を運営する株式会社ガジリオン（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木 秀逸）は、学校法人土佐リハ学院が運営する高知健康科学大学（所在地：高知県高知市、理事長：大崎 博澄）と教育環境の充実を目的としたファンドレイジングの共創とキャリア支援に関する包括連携協定を締結いたしました。当社は高知健康科学大学の教育理念に賛同し、当社収益の一部を今後継続的に同大学へ寄附いたします。

◆ 高知健康科学大学(https://ko-ken-k3.ac.jp/)

30年以上の医療人材育成の実績を持つ「土佐リハビリテーションカレッジ」を前身とし、2024年4月に開学した高知県内6校目の4年制私立大学です。最新の医療ニーズに対応するため、身体機能のみならず、心理や社会的な側面も含めた高度なリハビリ技術と、理学療法と作業療法の基礎研究や、地域社会に根ざした実践的な指導に力を入れています。

高度化する医療や疾病構造の変化等に対応する専門人材の育成は難しく、慢性的な医療人材の不足が社会課題となる中、当社は高知健康科学大学のビジョンや人材育成方針に賛同し同大学のファンドレイジング（※）活動に寄与すべく寄附を通じ教育環境の充実を継続的に応援してまいります。



※ファンドレイジング：NPOや公益法人などの非営利団体が、個人、企業、政府などから資金を集める行為

◆ 当社事業について

当社が開発・運営する「ABC(https://gazil.co.jp/lp/abc-lp/)（Academy Business Connect）」は就職のミスマッチを抑制するために、企業と学生の相互理解を生む「カジュアルな対話機会」をマッチングする採用・就活サービスです。膨大な情報に触れ、多様な価値観を持つ現代の学生と、高度・複雑化するビジネス現場では、短時間かつ形式的な採用面接ではミスマッチが発生し、早期離職の要因となっていると考えており、相互理解を重視した設計となっています。

また、ダイレクトリクルーティング型の設計のため、学生との接点を増やしたい企業はフレキシブルで、カジュアルな面談を学生に呼びかけることで学生との対話機会を得やすくなります。「ABC」は学生と企業の対話機会をマッチングすることで、相互理解を醸成し、双方の納得度が高い就職・新卒採用に寄与することを目的としています。

◆ 本協定について

ファンドレイジング共創の座組

当社は本協定を通じ、学生の啓発やキャリア開発支援を行い、採用企業には学生に直接アプローチが可能なダイレクトリクルーティング型のシステムを提供いたします。高い教育を受けた高知健康科学大学の学生を採用したくても接点が持ちづらかった企業に利用いただくことで、当社は得た収益の一部を同大学に寄付してまいります。

高知健康科学大学は本寄附金を活用し、学生の金銭面の支援をはじめ、高度教育に必要となる機材や設備等の充実に投資をしていく予定です。

なお、本協定は学生の自由な就職活動及び企業の採用活動を当社に限定するものではなく、あくまでも採用・就職活動時の複数選択肢の一つとして任意での利用判断の元運営してまいります。

◆ 連携協力項目

1 キャリア教育の推進に関すること

2 地域定着と仕事理解の促進に関すること

3 雇用機会の創出と採用DXの促進に関すること

4 地域における共創の推進に関すること

5 人材育成に関すること

6 学術研究の振興に関すること

7 ファンドレイジングの促進に関すること

8 その他産学連携活動に寄与する事項

◆ 今後の予定と展望

本協定の取り組みとして4月21日（火）15:00～16:30に就職活動の啓蒙・マインドセットを目的とした「恋愛式就活講座」を学生向けに実施いたします。

その後、順次採用企業とのマッチング環境を整えるとともに採用企業の拡大に努め、当社より同大学へ3,000万円の寄附金創出を目標とし目指してまいります。

＜ガジリオンについて＞

令和5年創業。収益の一部を教育振興のために寄附するチャリティ型サービス、「ABC（Academy Business Connect）」を開発・運営。ABCは採用選考機会のマッチングではなく、企業と学生のカジュアルな対話機会をマッチングします。心理的安全性の高いコミュニケーションを醸成することで、満足度の高い採用・就職を目指しています。

＜本プレスリリースに関するお問合せ先＞

株式会社ガジリオン

https://gazil.co.jp/contact/

高知健康科学大学 広報担当

TEL：088-866-6119

https://ko-ken-k3.ac.jp/contact/#contact