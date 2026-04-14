TikTok Shopの収益化戦略を学ぶ。未経験向け「市場解説セミナー＆動画制作実践会」名古屋にて4月24日（金）開催
2026年に国内GMV1,200億円規模へ成長が見込まれるTikTok Shop市場において、未経験者でもスマホ1台で収益化を始められる撮影・編集スキルを1日で習得できる実践型プログラムです。
本イベントは今回で第11回を迎え、累計参加者数は358名に達しました。
過去の参加者の中には、イベント参加後3ヶ月でTikTok Shopでの月間売上1000万円を達成したクリエイターや、月間売上1億円超を達成したセラーもいらっしゃいます。
「TikTokは、動画を観て楽しむだけもの」
「稼げるのは、何十万もフォロワーがいる有名人だけでしょ？」
もしそう思っているなら、今の「TikTok Shop」の急速な成長に、あなたはきっと驚くはずです。
今、動画編集のスキルを「誰かの下請け」として使うのではなく、「自分の収益」に変える人たちが急増しています。
フォロワーが少なくても、スマホ1台で商品の魅力を正しく伝えるだけで、24時間売れ続ける仕組み。それが「TikTok Shop」です。
このイベントでは、今まさに最前線で利益を上げているセラーやクリエイターの「生の収益データ」を特別に公開します。
インフルエンサーではなく、今までは「見るだけだった人たち」がスマホ1台でどのように収益を生み出しているのか。実践的なノウハウを共有します。
■ 「収益化の仕組みと手法」を知り、その場で「稼げる動画」を創る。
今回のイベントは、ただ話を聞くだけのセミナーではありません。
収益化の「裏側」を見た直後に、その手法を自分のものにするための実践型プログラムです。
プロ直伝！「売れる」を作る撮影ワークショップ： カメラ設定、構図、カメラワークをプロが直接レクチャー。
その場で1動画投稿チャレンジ： 学んだテクニックを使い、会場で実際に動画を撮影・編集。
その場で1本投稿を完了させ、あなたの収益化へのカウントダウンをスタートさせます。
イベント概要
「動スクアカデミー 第11回リアルイベント in 名古屋」
開催日時 2026年4月24日（金） 14:00～18:00頃
会場 愛知県名古屋市内（詳細はお申込み後にお伝えします）
参加費
リアルイベント：完全無料
懇親会：5,000円（イベント終了後に開催・希望者のみ）
イベント終了後、講師や参加者同士で交流が深まる懇親会を開催します！
▼お申込み・詳細はこちらから
https://event.dosuku.com/?mid=0f6b797e-8644-4b04-8f15-68ee6d00bdb8
会社名 動スク株式会社
所在地 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目10-18
代表者 代表取締役 王明陽
設立 2025年11月
事業内容：TikTok Shopを活用した動画コマース教育事業、SNSマーケティング支援、クリエイター育成
URL：https://dosuku.com/