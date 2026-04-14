【「校内で私だけ…」ICT推進担当の孤軍奮闘を終わらせる】明日使えるAI活用術をシェアする“全国版オンライン職員室”開始。

スクールエージェント株式会社

教育ICTコンサルティングを行うスクールエージェント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中 善将）は、全国の教員・教育関係者が校種や地域の垣根を越えて交流できるオンラインコミュニティ・サブスクリプションサービスを正式に開始いたしました。



本サービスは、Google for Educationを活用して日々授業や校務のDXに励む先生方が、弊社管理のGoogle Chat(TM)（スペース機能）を通じて、Gemini(TM)やNotebookLM(TM)をはじめとする有用なAIツール・ICT活用のアイディアや日々の悩みを気軽に共有できるプラットフォームです。

■ 開発の背景：ICT推進の現場にある「熱量の孤立」を解消したい

1人1台端末の普及により授業スタイルが多様化する一方で、現場でそれを牽引するICT担当の先生方からは「校内に同じ熱量で相談できる相手がいない」「新しいツールを試したいが、共感してくれる同僚が周りにいない」といった特有の孤独な声が多く聞かれます。

これまで全国の学校で教育DXに伴走してきた弊社は、こうした現場のICTリーダーの先生方や、これから一歩踏み出したいと願うDX担当者の先生方の「孤軍奮闘」を解消し、お悩みや知見をシェアしあうことで、心理的・時間的な余白を生み出すことができるよう、「第2の職員室」を構築しました。

■ 本サービスの特徴

最先端のAI検証から、木曜夜の“おしゃべり”まで。 コミュニティ内（Google Chatを活用）では現在、メンバーが主体となって以下のような多様なプロジェクトやスレッドが立ち上がり、日々活発な交流が行われています。

1. 校内では語り合えない！最先端AIの実証と「明日使えるAIエージェント」のシェア

「最新技術を学校現場にどう落とし込むか」。校内ではマニアックすぎて誰にも相談できない挑戦も、ここなら面白がって一緒に検証してくれるトップランナーたちがいます。



・Gem博物館

先生方が独自に作成したAIエージェント（カスタマイズされたGem）を共有し合い、即戦力のツールとしてプロンプトも公開！明日の業務にすぐ活用できます。



・Gemini活用アイディアと検証

「gemini-3-flash-previewを用いた自動採点業務への活用効果検証」や「Antigravity活用」など、校務の生産性を劇的に変える可能性のある技術をいち早く現場目線でテスト・共有しています。

2. ツール論で終わらせない。「教育の本質」を深める知のアップデート

「タブレットやAIをどう使うか」にとどまらず、「子どもたちの学びにどう還元するか」という本質的な議論ができるのも、熱量が高い推進担当者が集まるコミュニティならではの魅力です。

・探究とGeminiのシナジーを考えよう

これからの時代の探究学習にAIをどう掛け合わせるかを、校種を超えた視点でディスカッションします。

・論文読む部

最新の生成AIに関する論文や理論を現場の視点で読み解き、日々の実践の裏付けとなる「知」を深め合います。

3. 「孤独な推進者」を癒やす、フラットで温かい“夜のオンライン職員室”

どれだけ高い志を持っていても、学校現場で一人奮闘し続けるのは孤独なものです。本コミュニティは、スキルアップだけでなく、気兼ねなく本音や悩みを打ち明けられる「セカンドプレイス」として機能しています。

・毎週木曜20:00～ 二川佳祐先生のおしゃべり会

週末前の夜に開催される、ざっくばらんなオンライントークセッション。「校内でICT活用の熱量が浮いてしまう」といった推進担当ならではのちょっとした悩みも、ここでなら分かり合えます。

ICT活用推進のエンパワメントの場となっています。

・Monthly Dive Session

最新の生成AIや、Google for Educationのツールの便利技を紹介しつつ、メンバー同士の対談で、日頃の苦労や研鑽を全体にシェアします。

・釜飯プロジェクト

イベントごとのオフ会を開催し、リアルな繋がりとネットワーキングを促進します。

■ サービス概要

サービス名： スクールエージェントのチャットスペース

開始日： 2026年4月13日

利用料金： 月額 550円（税込）

対象者： 小学校・中学校・高校・大学の先生方、教育関係者、ICT支援員など

お申込： スクールエージェント株式会社 公式サイトより（https://www.schoolagent.co.jp/subscription）

【会社概要】

スクールエージェント株式会社について

「良い学び場をつくろう」を理念に、学校の教育DX/AX（AI Transformation）を推進する企業です。Google Workspaceを基軸にした研修、コンサルティング、研究授業支援を展開。先生方の強みや教育理念に寄り添った提案で、確実な変容をお届けします。



所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番­13号 西新宿水間ビル6階

代表者：代表取締役 田中 善将

WEBサイト：https://schoolagent.co.jp/