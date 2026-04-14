『派遣・委託のSaaSアカウント、なぜ正社員より管理漏れが起きやすいのか？』というテーマのウェビナーを開催

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■正社員は管理できても、派遣・委託のSaaSアカウントが漏れる現実

企業の情報システム部門では、ID管理やアカウント管理の仕組みを整備しているケースが増えています。しかし実際の現場では、正社員のアカウント管理はできていても、派遣社員や業務委託などの外部従業員については管理が十分に行き届いていないという声も少なくありません。

プロジェクト単位で人員が増減する、契約終了のタイミングが部門ごとに異なる、IT部門に情報が連携されない――こうした要因が重なり、SaaSアカウントの削除やライセンス回収が漏れてしまうケースが現実に起きています。



■外部従業員のID管理とSaaSライセンス管理が分断されている

多くの企業では、外部従業員のID管理はExcelや台帳、あるいは部門管理で行われている一方、SaaSのライセンス管理は別のツールや管理画面で行われていることが少なくありません。

その結果、「誰にどのライセンスが付与されているのか」「契約終了した外部人員のアカウントが残っていないか」といった状況を一目で把握できず、確認や棚卸しに多くの時間がかかってしまいます。

管理しようとしていても仕組みとして紐づいていないため、結果として管理漏れが発生しやすくなり、情シス担当者が対応に追われる状況が生まれています。



■外部従業員IDとライセンスをIT資産台帳に紐づけて一元管理する方法

本セミナーでは、派遣・委託といった外部従業員のSaaSアカウント管理において、なぜ管理漏れが起きやすいのか、その構造を整理します。

そのうえで、外部従業員のID情報とクラウドライセンスをIT資産台帳に紐づけて管理することで、「誰がどのSaaSを利用しているのか」「契約終了時にどのアカウントを停止すべきか」を可視化し、管理漏れを防ぐ方法について解説します。

SaaS利用が当たり前になった現在、外部従業員を含めたアカウント管理をどのように整理すべきか、IT資産管理の観点から実務的なヒントを持ち帰っていただける内容です。



■こんな人におすすめ

・情報システム部門で、派遣社員や業務委託など社外人員のSaaSアカウント管理に不安を感じている方

・SaaSアカウントやクラウドライセンスの棚卸しに時間がかかり、管理の効率化を検討している方

・外部従業員のID管理とSaaSライセンス管理が分断されていることに課題を感じている方

・IT資産管理ツールや台帳を活用したアカウント管理の方法を整理したい方

・SaaS利用の拡大に伴い、外部人員を含めたIT資産管理の見直しを検討している方





■主催・共催

株式会社アセットメント

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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