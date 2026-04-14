東京ディズニーリゾート(R)の“ショップ”に特化した初めてのガイドブック『東京ディズニーリゾート SHOPガイド』が4月16日に発売！　全80店舗を深堀り！パークのお買い物をもっと楽しく！

株式会社講談社

株式会社講談社は、東京ディズニーリゾート(R)のショッピングをより深く楽しむためのガイドブック『東京ディズニーリゾート SHOPガイド』を、4月16日（木）に発売いたします。

「パークに行ったら必ずお買い物したい」「どこのショップへ行ったらいいか悩んでしまう」という方に向けた、初の「ショップだけに特化・深掘りした」ガイドブックです。

(C) Disney (C) 2026 Disney “Winnie the Pooh" characters are based on the “Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E. H. Shepard

■ショッピングはエンターテイメント！ 2つのパークの全80店舗を網羅

東京ディズニーランド(R)と東京ディズニーシー(R)のショップ、全80店舗をテーマランドおよびテーマポート別にご紹介しています。

パーク内のショップは、ただお買い物をするだけの場所ではありません。ワールドバザールのクラシックな街並みや、イタリアを旅しているようなミラコスタ通りのお店たちなど、各店舗にはこだわりのバックグラウンドストーリーやコンセプトが存在します。

本書では、知らないと見逃してしまうウィンドウやディスプレイの見どころを、バックグラウンドストーリーとともに詳しく解説。美しいマップやデザインとともに、まるでショップ巡りの旅へ出かけるような体験をお届けします。

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■注目の特集コンテンツが盛りだくさん！

定番のショップガイドに加えて、読み応えたっぷりの特集ページも充実しています。

● 東京ディズニーシー25周年のグッズ＆スーベニア：2026年9月に開園25周年を迎える東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」の最新グッズをピックアップ。

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● ポップコーンバケット クロニクル：1998年の初登場から現在まで、歴代のユニークなポップコーンバケットの変遷を振り返るクロニクル（年表）は必見です。

(C) Disney (C)Disney/Pixar (C) & TM 2026 Lucasfilm Ltd. (C) Hasbro. All Rights Reserved.

●ぼる塾・田辺さんのショップ＆お菓子巡り：お笑い芸人のぼる塾・田辺さんが推す“パークでお買い物”の世界を紹介。お菓子の実食レポートも必見です。

● オリジナルグッズ＆スーベニア：ガラスへの名入れや切り絵、似顔絵など、パークならではのオリジナルグッズ情報や、スーベニアメダルの情報も掲載。パークに行ったらどのお店を巡るか、計画を立てる際にも役立ちます。

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● パーク外のショッピングも：ディズニーホテル内のショップやボン・ヴォヤージュ、イクスピアリの厳選ショップまで幅広くガイドしています。パークに入る前や出た後にもお買い物が楽しめます。

■うっとりするサインボードをちりばめたコレクションカード

特別付録として、パーク内の美しいショップの看板（サインボード）をデザインした「東京ディズニーリゾート サインボードコレクションカード」を収録。ポストカードとして使えたり、切り取って折ることでお部屋に飾ったりして楽しむことができます。

(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.

東京ディズニーリゾート(R)のパークチケットが当たるキャンペーンも実施しています。舞浜でのお買い物体験がぐっと濃密になること間違いなしの『東京ディズニーリゾート SHOPガイド』を買って、ぜひご応募ください。

『東京ディズニーリゾート SHOPガイド』 発売日：4月16日（木）発売予定

定価：2200円（税込）

発行：株式会社講談社

※お求めは全国書店・WEB書店にて。

※商品やメニューの価格・内容、デザイン、発売日、販売店舗などは予告なく変更になる場合があります

講談社公式HP：http://disneyfan.kodansha.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dfan_mag_official/

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●株式会社講談社は東京ディズニーランド(R)／東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです