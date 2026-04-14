銀座駅に“思わず立ち止まる”癒しの犬猫広告が登場（4/20～26）

アトリエレモンリーフ

東京メトロ銀座駅付近の地下通路（改札外）にて、犬や猫が花かんむりを身につけた写真による

大規模なビジュアル広告を掲出いたします（4月20日～1週間）本広告は、通行の中でふと足を止めてしまうような “癒しの空間”をコンセプトにしています。

こちらは ↑掲出される広告です 大きさ約 縦2ḿ横6ḿ です掲出イメージ

掲出される花かんむりは、一切ワイヤーを使わない仕様！

ペットへの安全性とやさしさを重視したものです。工法は特許意匠登録済

「安全」「簡単」「かわいい」を兼ね備え、意匠登録も取得しているオリジナルのデザインとなっております。掲載されている作品はすべて、一般の飼い主の方々（生徒）が制作したもので、

実際に犬や猫が身につけた写真です。

銀座という多くの人が行き交う場所において、日常の中で自然と癒しを感じていただけるような展示となっております。実際に現地では、通行人が足を止めて見入るような視覚的にも印象的な広告になる予定です。

なお、掲出場所が地下通路（改札外）のため、通行の妨げとならない範囲での撮影をお願いしておりますが、作品自体の撮影は可能です。また、本取り組みの背景や制作意図についての取材は、

別途落ち着いた場所にて対応可能です。※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

取材可能日：4月20日 午後～（現地または別場所にて対応可能・日時はご相談）

【掲出概要】

・掲載期間：2026年4月20日（月）～4月26日（日）

・掲載場所：東京メトロ銀座駅付近

数寄屋橋交差点 C4出口付近（地下通路・階段を降りて左側）

画像素材の提供も可能です。

ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひご取材をご検討いただけますと幸いです

問い合わせ先 アトリエレモンリーフ

https://my.formman.com/form/pc/LolVgVrwkZUeDnCV/



ＨＰ https://www.lemonleaf.jp/

インスタグラム https://www.instagram.com/lemonleaf.jp/

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お花が好き、ペットが好きな方に大人気

やわらか花かんむりインストラクター養成講座

https://www.lemonleaf.jp/pc/fw/hana1.html



やわらか花かんむりは誰でも簡単につくれます。グルーガンで張り付けるだけ。インストラクターになると、教えたり、販売することが可能になります。