外国人向け製造業求人サイト『nosnavi（ノスナビ）』2026年4月14日正式リリース！當間ローズさんが公式アンバサダーに就任

トゥエンティファースト株式会社

トゥエンティファースト株式会社（本社：東京都、代表取締役：久保 宗大）は、人手不足に悩む日本の製造業と、日本での就業を希望する外国籍人材をつなぐ求人プラットフォーム『nosnavi（ノスナビ）』を本日より正式リリースいたします。また、サービス開始に伴い、多文化なバックグラウンドを持ち、モデル・歌手として活躍中の當間ローズさんが公式アンバサダーに就任。新TVCMの放映を開始することをお知らせいたします。

今回のCMでは、「日本のモノづくりを支えるのは私たちだ！」と製造・物流業で働くことの誇りやトゥエンティファーストの35年の実績が示す安心感を熱く語りかけます。ローズさんご自身と現場で生き生きと働く人々のカットが交差する、情熱的かつ爽やかな映像が見どころです。

YouTube公式リンク：https://youtu.be/D2TwV71FIl0

TVCM放映開始日： 2026年4月14日（火）より

TVCM放映エリア： 静岡県ほか

■ 背景：日本の製造・物流業の未来を担う「共生」のプラットフォーム

現在、日本の基幹産業である製造・物流業は、少子高齢化に伴う深刻な労働力不足に直面しています。一方で、日本で働きたい意欲を持つ外国籍人材にとって、言語の壁や複雑な雇用慣習がハードルとなり、適切な職場に出会えないという課題がありました。

創業35年以上を誇る当社では、創業期より培ってきた外国籍従業員の人材サービス業のノウハウを元に、”グローバルな人材で『Made in JAPAN』に貢献し、共に働く人々を豊かにする”ために『nosnavi』を立ちあげました。『nosnavi』は、これまでの実績を元にした「製造・物流業の人手不足と生産効率の課題を伴走型で解決する」をコンセプトに、製造・物流業に特化した外国人向け求人サイトです。直感的な操作性と多言語サポートにより、企業と人材のミスマッチを解消し、日本のモノづくり現場の活性化を目指します。

■ 「nosnavi（ノスナビ）」について

製造業・工場勤務に特化した外国籍求職者のための求人情報サイト。 未経験歓迎の案件から高収入の専門職まで、全国の製造現場の求人を幅広く掲載。「迷わない仕事探し」をサポートしています。

公式サイトURL：https://jpn.nosnavi.com/

■ 『nosnavi』の特徴

・製造・物流業特化型：雇用形態、働き方、仕事内容・スキルなど、製造現場の細かな条件で検索可能。

・多言語インターフェース： 応募から面談調整まで、外国人人材が使いやすい言語環境を提供。3言語対応(日本語、英語、ポルトガル語)

・安心のサポート体制： 企業には人手不足と生産効率や外国人採用における不安を解消するサポートや求職者に対しても希望に沿った求人の逆提案を行うなど、機能も備えています。

■ 公式アンバサダー就任：當間ローズさんが象徴する「多様性」

公式アンバサダーに、ブラジルにルーツを持ち、日本語・ポルトガル語・英語を操る當間ローズさんが就任いたしました。 多様な文化を尊重し、情熱的に挑戦を続けるローズさんの姿勢は、異国の地で挑戦する外国人人材のロールモデルであり、サービスが目指す「共生社会」を象徴する存在です。また、トゥエンティファーストが静岡県にも拠点を構えており、静岡県出身の當間ローズさんと一緒に静岡から全国を盛り上げていきたいと思っています。

■ 公式アンバサダー 當間ローズさんからのコメント

「日本の製造・物流業は世界的にも有名です。そして、世界にはその技術を学びたい、日本で働きたいと願う情熱的な人たちがたくさんいます。僕自身もルーツの違う人々が手を取り合う素晴らしさを知っています。nosnavi を通じて、日本の工場と世界の人たちがハッピーに繋がれるよう、全力で応援します！」

■ 當間ローズさんプロフィール

ブラジル生まれ、静岡県出身。ブラジル・イタリア・日本のミックス。

17歳からモデルとして活動、2020年、27歳の時に恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン1（Prime Video）に参加し、鍛えあげられた肉体と甘いマスクで女性を虜にした。

モデル・歌手・俳優・華道家など多方面で活躍中。

静岡県湖西市故郷大使。浜名湖親善大使。

■ トゥエンティファースト株式会社 会社概要

社名： トゥエンティファースト株式会社

代表者： 代表取締役 久保 宗大

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿西1丁目2-7 恵比寿Ｕ・Ｋビル4階

浜松支社： 静岡県浜松市中央区三島町14-1

事業内容： 日系ブラジル人を中心とした労働者派遣事業、有料職業紹介事業、

求人サイト運営

【本件に関するお問い合わせ先】

トゥエンティファースト株式会社

電話：03-3770-6411

メールアドレス：info@nosnavi.com