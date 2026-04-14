来店客数333人突破記念｜らぶLab 原宿店で「333 THANKSキャンペーン」緊急開催！

Ninevation合同会社

SNSで話題の体験型カスタムショップ「らぶLab」は、展開する各店舗において来店数を伸ばし、ブランドとしての広がりを見せています。

1店舗目となる渋谷店では、オープンから半年で来店客数1万人を突破。

関連SNS投稿の総再生回数も300万回を超え、“体験そのものを楽しむスポット”として注目を集めています。

続く2店舗目の横浜中華街店においても、オープン後に来店客数333人を突破するなど、各エリアで高い支持を獲得しています。

こうした勢いを背景に、3店舗目となる原宿店をオープン。オープン直後からカップルや友人同士、観光客など幅広い層が来店し、SNSを中心に拡散が広がっています。

そしてこの度、横浜中華街店での来店客333人突破を記念するとともに、原宿店オープンを記念した施策として、原宿店限定のキャンペーンを緊急開催いたします。

「つくる時間も思い出になる」体験型ショップ

らぶLabは、イタリアンチャームをはじめとしたカスタマイズ体験を通じて、“自分らしさ”や“誰かとの思い出”を形にできる体験型ショップです。

店内には100種類以上のパーツが並び、「とにかく可愛い」を基準に厳選されたアイテムを自由に組み合わせることで、世界にひとつだけのオリジナルアイテムを制作することができます。

また、リップキーホルダーや平成レトロなデザインのチャームなど、トレンドと遊び心を掛け合わせたラインナップも特徴のひとつです。

完成したアイテムだけでなく、「どれにする？」と選ぶ時間や、「一緒に作る」体験そのものが思い出になることから、カップルでのお揃いや、友人同士での来店など、“誰と来るか”を楽しむスポットとして支持されています。

原宿という立地で加速する“体験消費”

原宿はトレンドやカルチャーの発信地として、国内外から多くの来訪者が訪れるエリアです。

らぶLabは、「モノを買う」だけでなく「体験し、共有する」ことに価値を見出す現代の消費スタイルにフィットし、来店者のSNS投稿を起点とした拡散によって新たな来店を生む循環を生み出しています。

「デートで行きたい場所」「友達と行くと楽しいスポット」としての投稿も増加しており、短期間での来店数増加につながっています。

横浜中華街店の来店客333人突破を記念した「333 THANKSキャンペーン」

このたび、横浜中華街店での来店客333人突破を記念し、また3店舗目となる原宿店のオープンを記念した施策として、「333 THANKSキャンペーン」を原宿店にて緊急開催いたします。

“3”にちなんだ特別施策として、対象金額以上の制作をされたお客様に割引を適用し、より気軽に体験を楽しんでいただける機会を提供いたします。

333 THANKSキャンペーン

◼️実施期間

2026年4月13日～2026年4月30日

◼️内容

制作金額3,333円以上で333円OFF

◼️対象店舗

らぶLab 原宿店

◼️条件

1会計あたりの制作金額が3,333円以上で適用

SNSでの体験シェアについて

本キャンペーンでは、来店体験の共有を通じたさらなる認知拡大を目的に、SNSでの投稿も推奨しています。

投稿の際は、 「#333THANKS」 のハッシュタグをご活用ください。

来店者のリアルな体験発信をきっかけに、“誰かと一緒に楽しむ場所”としての魅力を広げてまいります。

今後の展開

らぶLabは、「体験を通じて想いをカタチにする」ことをコンセプトに、単なる物販にとどまらない価値提供を行っています。

今後もトレンドや季節に応じた新たな体験を展開し、訪れるたびに新しい楽しさを感じられる空間づくりを目指してまいります。

らぶLab

◼️予約サイト

https://tol-app.jp/s/luvlab

◼️公式SNS

渋谷店 Instagram：https://www.instagram.com/luvlab_shibuya/

横浜中華街店 Instagram：https://www.instagram.com/luvlab_yokohamachinatown

原宿店 Instagram：https://www.instagram.com/luvlab_harajuku

【会社概要】

会社名：Ninevation合同会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-9-10青山台ビル902

【問い合わせ先】

Ninevation合同会社

メールアドレス：contact@ninevation.info