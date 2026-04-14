NASEF JAPAN、全国組織化を本格始動

特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部

特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部（以下、NASEF JAPAN）は、2026年4月24日（金）に『NASEF JAPAN プレス発表会』を開催します。

NASEF JAPANはこれまで、『NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権』の開催や、eスポーツ/ゲームを活用したデジタル講座・探究学習を通じて、高校生を中心とした次世代人材の育成に取り組んできました。今後これらの活動を全国各地に広げ、持続的なものにしていくために、2026年4月1日より「正会員制度」を導入開始いたしました。

本発表会では、「正会員制度」や「地方支部」設立に向けた今後の方針についてご説明するとともに、賛同企業によるメッセージや今年度の活動計画についてご紹介いたします。

教育と産業界が連携し、日本の未来を担う人材育成の新たなモデルを提示する場となります。報道関係者の皆さまにおかれましては、ぜひ取材及びご参加くださいますようお願い申し上げます。

■実施概要

1. 開催日時

2026年4月24日（金）15:00～16:00（受付 14:30～）

2. 開催形式

オフライン形式

3. 会場

金沢工業大学 虎ノ門キャンパス

〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル13F

https://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/map.htm

4. 対 象

報道関係者、正会員

■プログラム

1. NASEF JAPANの今後の方針説明

NASEF JAPPAN 理事長 柿原 正郎

2. 正会員 代表挨拶

株式会社サードウェーブ 取締役 社長執行役員 最高執行責任者 永井 正樹

株式会社NTTe-Sports 代表取締役 原田 元晴

株式会社ロジクール 代表取締役社長 笠原 健司

3. 正会員ご紹介

4. NASEF JAPAN 今年度活動計画

NASEF JAPAN 専務理事 大浦 豊弘

5. Q&A

6. 正会員集合写真撮影

注）登壇者は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■参加方法

本発表会への参加は事前登録が必要です。以下申込フォームよりご登録ください。

【参加登録申込フォーム】

https://forms.office.com/r/0VRpcfcNsJ

注）当日の参加人数を事前に把握するため、同一の会社・団体から複数名でご参加の場合も、参加される方ごとに個別のお申し込みをお願いいたします。

【お申込締切】

４月22日（水）18時

■正会員企業/団体一覧 （2026年4月13日時点） *五十音順

株式会社アプリシエイト

eスタジアム株式会社

e-Space Academia

エイムネクスト株式会社

株式会社NTTe-Sports

木村情報技術株式会社

株式会社熊本日日新聞社

COCRI合同会社

株式会社サードウェーブ

シグマソフトサービス株式会社

CIVIL CREATE株式会社

一般社団法人島根県eスポーツ連合

株式会社大広九州

株式会社ディタデアス

徳島eスポーツ協会

株式会社DRIMAGE JAPAN

株式会社パーパスジャパン

株式会社ハイホー

株式会社HAGANE

一般社団法人福井県eスポーツ連合

株式会社柳井グランドホテル

株式会社ユードム

楽天グループ株式会社

株式会社LANNER

株式会社りらいぶ

Re.road株式会社

株式会社ロジクール

計 27企業/団体

■正会員制度について

NASEF JAPANの正会員は、本団体の理念に賛同し活動を共に推進する企業/団体で構成されます。正会員は教育支援活動や事業展開に参画し、全国の学校/企業/地域との連携を通じて、eスポーツ/ゲームを入口とした次世代人材の育成と地域活性化を推進します。

また、NASEF JAPANは教育プログラムやイベント、各種プロジェクトなどを通じて、企業/団体と、児童/生徒/学生、教育機関（高校/高専/大学/専門学校）がつながる機会の創出に取り組んでいきます。

■お問合せ先

NASEF JAPAN事務局

【メールアドレス】info@nasef.jp

≪NASEF JAPANについて≫

特定非営利活動法人国際教育ｅスポーツ連盟ネットワーク日本本部（略称：NASEF JAPAN/ナセフ ジャパン、理事長：柿原正郎）は、世界的な教育eスポーツ団体NASEFの日本本部として、2020年11月に設立されたNPO法人です。

現在、全国670校を超える高校が加盟し、eスポーツ/ゲームを教育ツールとして活用したデジタル教育や探究学習を推進しています。

主な活動として「NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権」の開催や、加盟校へのeスポーツ/ゲームを活用した教育教材の提供などを行っています。

●NASEF JAPAN Webサイト

https://nasef.jp/

●NASEF JAPAN Ｘ（旧：Twitter）

https://x.com/NASEF_Japan