【最大20%OFF】噂の韓国ブランド「DUGGY」のシグネチャーラインが特別価格に！60%限定のノベルティキャンペーン開始！

株式会社シックスティーパーセント

今回、「60%（シックスティーパーセント）」を舞台に、DUGGYが描く春の特別企画が幕を開けます。単なるトレンドの追随ではなく、ヴィンテージの温もりとストリートの鋭さを共存させたコレクションは、袖を通す人の「個性」を最大限に引き出します。4月14日から始まるこの1週間は、韓国のMZ世代を熱狂させている最新のスタイルを、日本で最も深く、かつ特別に体験できる貴重な時間となるでしょう。

この企画で公開するオリジナル商品は既存の製品では満足できないファッショニスタのために、シルエット、素材、カラーパレットに至るまで徹底的にこだわり抜かれたこのラインは、ブランドのアイデンティティそのものです。ラフでありながら計算されたデザイン、そして長く愛用できる耐久性を兼ね備えたアイテムたちは、日常を少しだけ特別なものに変えてくれます。「何を着るか」ではなく「どう生きるか」を問いかける、DUGGYならではの表現力をその肌で感じてください。

2026年4月14日(火) 12:00より、「60%（シックスティーパーセント）」にて、DUGGYの魅力を詰め込んだスペシャル企画を開催。ブランドの核となる製作アイテムの20%OFFをはじめ、スタイリングを格上げする豪華なノベルティー特典をご用意しました。

1万円以上購入ルピンストライプソックス(ランダムカラー)2万円以上購入スタッズウォレットベルト

購入金額に応じて贈呈されるオリジナルソックスやレザーベルトは、DUGGYの服をより魅力的に引き立てるための欠かせないピースです。服から小物まで、ブランドが意図する完璧なスタイリングを丸ごと手に入れられる、またとないチャンスです。

■キャンペーン概要

・セール期間：2026年4月14日（火）12:00 ～ 4月21日（火）23:59

■イベント特典

１）MAX 20% OFF

２）10,000円以上購入→ルピンストライプソックス

３）20,000円以上購入→スタッズウォレットベルト

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-duggy_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-duggy_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/shop.duggy/

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

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