無料ウェビナーを開催します！「医薬品の凍結乾燥プロセスで製品温度をリアルタイムに測定―Temprisのセンサー技術」

サン・テンコンサルティング合同会社

凍結乾燥中の製品温度は従来の方法では間接的にしか検証できず、プロセスの完了後に検証されているケースが大半を占めます。そして商用生産においては、製品温度のモニタリングはほとんど行われていない実情があります。ドイツのテック企業Tempris GmbHは、医薬品製造およびサプライチェーンにおけるこうした課題に対し、独自の技術を活用することで、凍結乾燥プロセスにおける製品温度をリアルタイムで可視化し、プロセス開始からエンドポイントの算出まで、連続的な温度制御を可能にしました。

ウェビナー概要

「医薬品の凍結乾燥プロセスで製品温度をリアルタイムに測定―Temprisのセンサー技術」

日時： 2026年5月27日（水）午後3時～午後4時

スピーカー： Tempris GmbH CEO、Anton Mangold氏

言語： 日本語、英語（英語部分は同時通訳がございます）

ウェビナー内容：

1. イントロダクション

2. Tempris社技術の仕組みと導入メリットの詳細

3. 製品の使用例

4. Q&A

実施方法： オンライン配信（Microsoft Teams）

- ご登録いただいた方へ視聴URLをお送りします。- 事前のご質問も歓迎しております。どのような内容でも結構ですので、ご登録の際にお気軽にお知らせください。

参加費： 無料

イベントURL： https://qrs.ly/csh9ifj (https://qrs.ly/csh9ifj)

主催： サン・テンコンサルティング合同会社

共催： 株式会社セントラル科学貿易

登録はこちらから

以下展示会でウェビナーのご案内をいたします。

株式会社セントラル科学貿易のブースに、お気軽にお立ち寄りください。

CPHI Japan 2026

会期：4月21日（火）～23日（木）

開催場所：東京ビッグサイト 東3ホール

小間番号：3F-32

インターフェックスJapan 2026（第8回ファーマラボ EXPO）

会期：5月20日（水）～22日（金）

開催場所：幕張メッセ 1ホール

小間番号：4-9