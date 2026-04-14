【シーホース三河】光南工業と共同で「交通安全教室」を開催！3/29川崎戦を前に、マスコット達と楽しく学ぶ地域貢献活動を実施

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

3月29日(日)川崎ブレイブサンダース戦の試合前にて、コーポレートパートナー・光南工業株式会社様の協力で交通安全教室を実施いたしました。

クイズや解説を交えながら、シーホースくん、タツヲと一緒に楽しく交通ルールや安全意識について学んでいただきました！

お子さまから大人の方まで、多くの方に関心を持っていただき、会場は終始和やかな雰囲気で実施することができました。

今後もシーホース三河サスティナビリティプロジェクト「BeWith」の活動を通じて、 シーホース三河が大切にする「まちづくり」「ひとづくり」「なかまづくり」を推進し、地域活性化につながる取り組みを進めてまいります。

協力会社

◇光南工業株式会社

所在地：愛知県豊田市生駒町寿18番地

取締役社長：倉橋 貴宏

「Be With」シーホース三河サスティナビリティプロジェクト

コートから、まちへ未来へ パスをつなげる。

シーホース三河では、2022-23シーズンから「Be With」と名付けたSDGsプロジェクトをスタートしています。世界共通の目標である「SDGs(持続可能な開発目標)」の達成に貢献するため、これまで行ってきた社会貢献活動に加え、様々な取り組みを推進していきます。