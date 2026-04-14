米アトランタ開催、北米最大級の製造・流通業界向けトレードショー「MODEX2026」にeve autoを出展

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、4月13日（月）から 4月16 日（木）まで、米国ジョージア州アトランタのGeorgia World Congress Centerにて開催される、製造・物流業界向け北米最大級のトレードショー「MODEX 2026」に出展いたします。本展示では、当社の主力サービスである「eve auto(R)」の自動運転車両の実機展示を行い、工場および物流施設における屋内外の搬送をシームレスに自動化するソリューションをご紹介します。

会場では、実機展示に加え、日本での導入ユースケースや運用イメージを具体的にご紹介し、来場者の皆さまが自社の現場における活用をより具体的にイメージいただける内容をご用意しております。また、北米市場における展開強化の一環として、現地パートナーとの連携や今後の事業展開に関するご相談も受け付けております。

eve autonomyは、本展示を通じてグローバル市場におけるプレゼンスの向上を図るとともに、製造・物流現場の持続可能なオペレーションの実現に貢献してまいります。

・開催概要

名 称：MODEX 2026

会 期：2026年4月13日（月）～16日（木）10:00～17:00［最終日のみ9:00～13:00］

会 場：Georgia World Congress Center Hall A・B・C

出展場所：Hall B 、ブース番号B7402

主 催：MHI

入 場 料：無料（事前登録制）

登録URL：

https://vipguestinvites.com/shows/Modex2026/submissions/eveautonomy,inc./eveautonomy,inc..html

・自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約60拠点・90台以上が稼働しています。

【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service(https://eveautonomy.com/service?utm_source=press_release&utm_medium=general&utm_campaign=pr)

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy(https://eveautonomy.com/casestudy?utm_source=press_release&utm_medium=general&utm_campaign=pr)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。