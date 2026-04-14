HATTRICK、「劇団前野の500円ミュージカル ～小さい、人魚姫のん～SPECIAL AUCTION」を開催

バリュエンスホールディングス株式会社

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営する「HATTRICK Auction（https://auction.hattrick.world/）」にて、「劇団前野の500円ミュージカル ～小さい、人魚姫のん～SPECIAL AUCTION」を、2026 年 4月 12日（日）より開始しました。

公演で実際に使用された出演者15名分の台本・衣装／小道具セットをお届け

「劇団前野の500円ミュージカル ～小さい、人魚姫のん～」は、2026年4月12日（日）にルミネtheよしもとにて開催された、出演者が各自制作費500円で衣装や小道具を準備する公演イベントです。気軽に舞台芸術を楽しめることをコンセプトに、多くの観客から支持を集めています。

このたび、「HATTRICK Auction」にて開催中の「劇団前野の500円ミュージカル ～小さい、人魚姫のん～SPECIAL AUCTION」では、本公演で実際に使用された、出演者15名の台本・衣装／小道具セットを出品しています。制作費わずか500円という制約の中で生まれた本公演には、出演者それぞれの創意工夫が詰まっています。通常、舞台で使用された台本や衣装、小道具などが市場に出回ることはほとんどなく、いずれも一点ものの入手困難な貴重なアイテムです。本企画は、舞台作品の魅力を「その場限り」で終わらせるのではなく、舞台上で生まれたストーリーや空気感といった観劇体験を、“モノとして持ち帰る”ことができる、ファン必見の企画となっています。

HATTRICKでは今後も、スポーツやエンターテインメントの現場で生まれるアイテムを通じて、新たなファン体験の創出と、その価値の最大化に取り組んでまいります。

■劇団前野の500円ミュージカル ～小さい、人魚姫のん～SPECIAL AUCTION概要

・開催期間：2026年4月12日（日）22：15 ～ 2026年4月19日（日）22：00

・対象公演：「500円ミュージカル ～小さい、人魚姫のん～」

・出品商品：出演者15名分の台本・衣装／小道具セット（計15セット）

・対象出演者：クロスバー直撃 前野さん、守谷日和さん、動物チーム（かんざきさん・貫太郎さん）、

mossanさん、アイロンヘッド（ナポリさん・辻井亮平さん）、

ザ・プラン9 爆ノ介さん、ロングコートダディ（堂前透さん・兎さん）、

大自然（しんちゃんさん・ロジャーさん）、

ビスケットブラザーズ（きんさん・原田泰雅さん）、清友さん

・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3473

※詳細はオークションページをご確認ください。

■HATTRICKについて

バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。

・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/

・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/

・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）

■株式会社FANY 概要

・設立：1912年04月

・代表者：代表取締役社長 梁 弘一

・本社所在地：東京都新宿区新宿5丁目18番21号

・事業内容：オンラインチケット販売、オンライン物販、ファンクラブ運営、コンテンツ配信事業、クラウドファンディング事業、メタバース関連事業ほか

・URL：https://fany.lol/

■バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役 冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。