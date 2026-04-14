プロモツール、新卒人材を「プロモツール香りAIラボ」副所長に抜擢

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、2026年4月1日付でAI・分析・実装領域に強みを持つ新卒人材を迎えました。

本採用は、当社が今後推進するAI活用戦略の中核を担うものであり、香り産業における生産性革新と業務高度化を実現するための重要な一歩となります。

プロモツール 製品企画部 シニアアソシエイト 兼 プロモツール香りAIラボ 副所長 大久保 慶隆（おおくぼ よしたか）プロフィール

プロモツール香りAIラボ副所長に就任した大久保慶隆。新卒ながらAI実装力を評価され抜擢。香り×AIによる生産性革新を推進。

慶應義塾大学総合政策学部入学後、矢作尚久研究会にて診療予測AIモデルの研究に従事し、医療×機械学習の実装力を習得。

同時期、東京大学松尾研究室の講座を修了し、AIビジネスの戦略的視座を獲得。さらに42 Tokyoにてアルゴリズム設計と深層学習を習得し、コーディング力を強化。AIを活用した業務設計・実装を強みとし、実務効率と創造性の最大化を志向する。

2025年3月より当社インターンとして参画し、2026年4月より新卒入社。

参画の背景 ～AIを活用した効率×精度で、品質・コスト・納期のさらなる向上を目指す～

当社はこれまで、調香をはじめ空間デザイン、香り見本、OEM開発などの領域において、プロフェッショナル人材の技術と経験により高品質を維持してきました。

一方で事業拡大に伴い、プロフェッショナルの判断を支えながら、生産量と開発速度を両立させる仕組みの構築が課題となっています。大久保はインターン期間中より、従来属人的であった業務を分析し、AIを活用した業務の標準化・再設計を推進してきました。これにより、ヒューマンエラーの抑制と業務品質の安定化を実現しています。

また、当社が保有する香りデータ（調香・官能評価・成分分析・安全性評価等）を活用し、開発精度とスピードを同時に高めるデータ基盤の構築を進めています。

データ×AIで香り産業の高度化を推進する中核へ

大久保は、新卒でありながら、当社の「プロモツール香りAIラボ（PSAL：PROMOTOOL Scent AI Lab）」において副所長を務めています。当社では、年次や年齢ではなく「実力と成果」に基づいて役割を任せる方針を採用しており、インターン期間中から業務の再設計やAI実装において具体的な成果を上げてきた点を評価し、本ポジションへの抜擢に至りました。

近年、海外の香料企業でもAIによる調香支援が進む中、当社は日本発のセントテクノロジーとして、香り設計プロセスへのAI統合を加速しています。

PSALでは、データ・官能評価・化学的知見を統合し、「感性と科学の融合」による香り開発モデルの確立を目指しています。

プロモツール香りAIラボ：https://www.promotool.jp/launch-scent-ai-lab-psal-shibuya-sds/

大久保のコメント

「プロモツールには、年次に関係なく責任ある領域を任せる文化があります。インターン期間中から重要な業務を任せていただく中で、責任と成果が直結する環境の中でこそ成長できることを実感しました。

今後もAIによる業務の再現性向上と生産性最大化に取り組み、香り開発における新しい価値創出に貢献していきたいと考えています」。

プロモツール株式会社 代表取締役社長CEO 緒方健介のコメント

「香り産業は長らく、経験と感性に支えられて発展してきました。しかし今後は、それらを置き換えるのではなく、AIとデータによって拡張するフェーズに入っています。

当社では年次に関係なく、価値を生み出す人材に責任ある役割を任せることで、変革のスピードを高めています。今回の採用は単なる人材強化ではなく、当社が掲げる“香り×AI”戦略を実装フェーズへ進めるための重要な布石です。プロフェッショナルの判断力とAIの再現性を融合させることで、香り産業そのものの生産性を引き上げていきます。」

今後の展望

プロモツールは今後も、AIを活用した生産性革新をさらに推進し、プロフェッショナルの判断を支えるデータ基盤の構築、香り空間デザインの提案精度向上、調香・開発プロセスの最適化を進めてまいります。今回の採用は、香り産業におけるAI活用の本格フェーズへの突入を象徴するものであり、当社が「感性 × 科学 × AI」を融合させた次世代のセントテクノロジーカンパニーへ進化していくための重要な一歩となります。

プロモツールの採用情報はこちら :https://www.promotool.jp/recruit/

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/